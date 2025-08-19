Gold: Terra Balcanica erweitert hochgradige Goldmineralisierung

Anzeige / Werbung

Auf dem Weg zur Großentdeckung

Terra Balcanica Resources Corp. (CSE: TERA; FRA: UB10) . freut sich, eine deutliche Ausweitung der Goldmineralisierung am Brezani-Ziel innerhalb des Viogor-Zanik-Projekts in Bosnien und Herzegowina bekanntzugeben. Die jüngsten Ergebnisse bestätigen, dass sich das Projekt zu einem bedeutenden Explorationsschwerpunkt mit erheblichem Wachstumspotenzial entwickelt. Gleichzeitig hat Terra das Phase-III-Bohrprogramm gestartet, das auf eine große mineralisierte Struktur abzielt und den nächsten Meilenstein in der Erschließung von Brezani markiert.

Bohrergebnisse unterstreichen das Potenzial

Die neuen Bohrungen lieferten durchweg ermutigende Ergebnisse. Besonders herausragend ist Bohrloch BRE23001, das über 72,3 Meter einen Gehalt von 0,27 g/t Gold aufwies - darunter ein Abschnitt von 7,5 Metern mit 0,62 g/t Gold. Diese Werte bestätigen die Kontinuität der Mineralisierung und unterstreichen die Aussicht auf eine großflächige Goldlagerstätte nahe der Oberfläche.

Weitere Bohrungen verstärken dieses Bild: BRE23004 lieferte 11,8 Meter mit 0,62 g/t Gold, inklusive 6,65 Meter mit 1,03 g/t Gold. Auch Zink- und Antimonabschnitte wurden nachgewiesen, was die Vielseitigkeit des mineralisierten Systems verdeutlicht.

Mit diesen Resultaten wurde die Goldmineralisierung am Brezani-Ziel mittlerweile über 200 Meter in Nord-Süd-Richtung bestätigt. Das nahe Oberflächenvorkommen bietet einen entscheidenden Vorteil für eine potenziell kostengünstige Erschließung.

Phase III: Auf dem Weg zur Großentdeckung

Unmittelbar nach den positiven Ergebnissen hat Terra das Phase-III-Bohrprogramm gestartet. Dabei stehen zunächst 2.100 Meter Bohrungen im Fokus, die auf eine 1,2 Kilometer lange leitfähige Struktur zielen - eine geophysikalische Anomalie, die großes Potenzial für eine hochgradige Silber-, Antimon- und Zinkmineralisierung bietet.

Brezani liegt nur wenige Kilometer von der Sase-Mine entfernt, die jährlich rund 330.000 Tonnen Konzentrat mit Blei, Zink, Silber und Gold produziert. Diese Nähe zu einer etablierten Bergbau-Infrastruktur erhöht den strategischen Wert des Projekts erheblich.

Mit den neuesten Erfolgen setzt Terra Balcanica einen weiteren wichtigen Schritt, um Brezani zu einem Schlüsselprojekt in Südosteuropa zu entwickeln. Das Unternehmen sieht hierin eine einmalige Chance, eine großvolumige und vielseitige Lagerstätte in einer Region mit hohem wirtschaftlichem Potenzial zu erschließen. Erste Resultate aus Phase III werden für Herbst 2025 erwartet und könnten die Grundlage für die nächste Wachstumsstufe des Unternehmens bilden.

