WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
Frankfurt
19.08.25 | 08:04
2,598 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,6022,64408:34
2,6002,64408:31
PR Newswire
19.08.2025 08:06 Uhr
93 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 19

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

18 August 2025

Number of ordinary shares purchased

314,179

Weighted average price paid (p)

225.6611

Highest price paid (p)

228.20

Lowest price paid (p)

224.20

Following the above purchase, FirstGroup holds 182,366,347 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 568,328,668.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 18 August 2025 is 568,328,668. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

225.67

125,911

BATE

225.62

126,809

CHIX

225.71

50,414

TRQX

225.81

11,045

Individual Transactions

18/08/2025

08:23:49.635

822

228.20

CHIX

00041499706TRLO0

18/08/2025

08:23:49.720

833

228.20

CHIX

00041499707TRLO0

18/08/2025

08:23:48.103

882

228.00

XLON

00041499703TRLO0

18/08/2025

08:23:48.103

100

228.00

XLON

00041499704TRLO0

18/08/2025

08:23:48.103

1257

228.00

XLON

00041499705TRLO0

18/08/2025

08:24:38.208

799

228.00

XLON

00041499719TRLO0

18/08/2025

08:24:38.208

880

228.00

TRQX

00041499720TRLO0

18/08/2025

08:24:48.241

642

228.00

TRQX

00041499730TRLO0

18/08/2025

08:42:32.010

520

228.00

CHIX

00041500023TRLO0

18/08/2025

08:52:00.505

409

228.00

XLON

00041500180TRLO0

18/08/2025

08:52:00.505

278

228.00

XLON

00041500181TRLO0

18/08/2025

08:52:00.505

238

228.00

CHIX

00041500182TRLO0

18/08/2025

08:53:17.244

100

228.00

CHIX

00041500212TRLO0

18/08/2025

08:54:23.679

19

228.00

CHIX

00041500236TRLO0

18/08/2025

08:55:03.625

23

228.00

XLON

00041500244TRLO0

18/08/2025

08:59:01.560

639

228.00

CHIX

00041500315TRLO0

18/08/2025

08:59:01.559

664

228.00

XLON

00041500316TRLO0

18/08/2025

08:59:01.559

99

228.00

TRQX

00041500317TRLO0

18/08/2025

08:59:01.560

536

228.00

TRQX

00041500318TRLO0

18/08/2025

08:59:01.571

1700

228.00

XLON

00041500319TRLO0

18/08/2025

08:59:01.571

304

228.00

XLON

00041500320TRLO0

18/08/2025

08:59:01.576

159

228.00

CHIX

00041500321TRLO0

18/08/2025

08:59:01.576

781

228.00

CHIX

00041500322TRLO0

18/08/2025

09:00:03.623

25

228.00

CHIX

00041500355TRLO0

18/08/2025

09:00:03.623

1111

228.00

CHIX

00041500356TRLO0

18/08/2025

09:00:03.623

725

228.00

XLON

00041500357TRLO0

18/08/2025

09:00:32.808

230

228.00

XLON

00041500380TRLO0

18/08/2025

09:00:32.808

110

228.00

XLON

00041500381TRLO0

18/08/2025

09:00:32.808

326

228.00

XLON

00041500382TRLO0

18/08/2025

09:00:32.808

61

228.00

XLON

00041500383TRLO0

18/08/2025

08:22:07.034

1448

227.80

XLON

00041499662TRLO0

18/08/2025

08:22:07.034

352

227.80

XLON

00041499663TRLO0

18/08/2025

08:22:07.034

331

227.80

XLON

00041499664TRLO0

18/08/2025

08:22:07.035

78

227.80

XLON

00041499665TRLO0

18/08/2025

08:25:03.988

83

227.80

BATE

00041499733TRLO0

18/08/2025

08:26:10.892

993

227.80

CHIX

00041499751TRLO0

18/08/2025

08:26:10.892

484

227.80

BATE

00041499752TRLO0

18/08/2025

08:26:10.893

186

227.80

XLON

00041499753TRLO0

18/08/2025

08:30:06.595

97

227.80

XLON

00041499813TRLO0

18/08/2025

08:35:58.505

546

227.80

XLON

00041499895TRLO0

18/08/2025

08:59:01.638

486

227.80

BATE

00041500323TRLO0

18/08/2025

09:00:32.805

769

227.80

XLON

00041500378TRLO0

18/08/2025

09:00:32.805

815

227.80

BATE

00041500379TRLO0

18/08/2025

09:00:33.944

659

227.80

BATE

00041500385TRLO0

18/08/2025

09:00:33.972

571

227.80

BATE

00041500386TRLO0

18/08/2025

08:13:25.334

866

227.60

XLON

00041499520TRLO0

18/08/2025

09:00:33.984

528

227.60

BATE

00041500387TRLO0

18/08/2025

09:01:43.623

19

227.60

BATE

00041500395TRLO0

18/08/2025

09:01:43.623

830

227.60

BATE

00041500396TRLO0

18/08/2025

09:01:43.623

706

227.60

XLON

00041500397TRLO0

18/08/2025

09:05:44.013

855

227.60

XLON

00041500476TRLO0

18/08/2025

09:07:47.317

785

227.60

XLON

00041500494TRLO0

18/08/2025

09:08:20.873

779

227.60

CHIX

00041500504TRLO0

18/08/2025

09:08:20.873

851

227.60

BATE

00041500505TRLO0

18/08/2025

09:08:20.873

887

227.60

XLON

00041500506TRLO0

18/08/2025

09:08:20.891

976

227.60

BATE

00041500507TRLO0

18/08/2025

09:08:20.939

1261

227.60

BATE

00041500511TRLO0

18/08/2025

09:08:21.014

1014

227.60

BATE

00041500512TRLO0

18/08/2025

09:08:21.216

1015

227.60

BATE

00041500513TRLO0

18/08/2025

09:08:21.238

1421

227.60

BATE

00041500514TRLO0

18/08/2025

09:08:21.415

1006

227.60

BATE

00041500515TRLO0

18/08/2025

09:08:21.616

983

227.60

BATE

00041500516TRLO0

18/08/2025

09:08:21.817

981

227.60

BATE

00041500517TRLO0

18/08/2025

09:08:22.015

982

227.60

BATE

00041500518TRLO0

18/08/2025

09:08:22.043

1254

227.60

BATE

00041500519TRLO0

18/08/2025

09:08:20.928

851

227.40

BATE

00041500508TRLO0

18/08/2025

09:08:20.927

627

227.40

XLON

00041500509TRLO0

18/08/2025

09:08:20.928

100

227.40

XLON

00041500510TRLO0

18/08/2025

08:11:53.050

639

227.20

CHIX

00041499482TRLO0

18/08/2025

08:11:53.050

682

227.20

XLON

00041499483TRLO0

18/08/2025

08:11:53.062

1760

227.20

XLON

00041499484TRLO0

18/08/2025

09:10:40.752

964

227.20

BATE

00041500557TRLO0

18/08/2025

09:10:40.752

651

227.20

BATE

00041500558TRLO0

18/08/2025

09:26:03.788

38

227.20

BATE

00041500849TRLO0

18/08/2025

09:30:08.475

218

227.20

CHIX

00041500939TRLO0

18/08/2025

09:30:08.475

842

227.20

BATE

00041500940TRLO0

18/08/2025

09:30:08.475

22

227.20

XLON

00041500941TRLO0

18/08/2025

09:30:08.475

593

227.20

XLON

00041500942TRLO0

18/08/2025

09:30:08.476

254

227.20

XLON

00041500943TRLO0

18/08/2025

09:30:47.004

910

227.20

CHIX

00041500975TRLO0

18/08/2025

09:30:47.004

788

227.20

BATE

00041500976TRLO0

18/08/2025

09:30:47.013

684

227.20

CHIX

00041500977TRLO0

18/08/2025

09:30:47.004

754

227.20

XLON

00041500978TRLO0

18/08/2025

09:30:47.013

178

227.20

XLON

00041500979TRLO0

18/08/2025

09:12:18.454

94

227.00

BATE

00041500603TRLO0

18/08/2025

09:13:00.042

710

227.00

BATE

00041500624TRLO0

18/08/2025

09:30:47.055

760

227.00

BATE

00041500980TRLO0

18/08/2025

09:30:47.055

608

227.00

XLON

00041500981TRLO0

18/08/2025

09:30:47.161

507

226.80

XLON

00041500982TRLO0

18/08/2025

09:31:03.705

197

226.80

XLON

00041500989TRLO0

18/08/2025

09:35:12.648

8

226.80

BATE

00041501061TRLO0

18/08/2025

09:36:41.241

461

226.80

BATE

00041501082TRLO0

18/08/2025

09:40:43.504

614

226.80

CHIX

00041501165TRLO0

18/08/2025

09:40:43.504

122

226.80

CHIX

00041501166TRLO0

18/08/2025

09:40:43.504

1187

226.80

BATE

00041501167TRLO0

18/08/2025

09:40:43.504

1143

226.80

XLON

00041501168TRLO0

18/08/2025

09:40:43.504

670

226.80

TRQX

00041501169TRLO0

18/08/2025

09:40:43.582

737

226.60

XLON

00041501170TRLO0

18/08/2025

09:41:37.452

43

226.60

BATE

00041501189TRLO0

18/08/2025

09:46:14.545

1023

226.60

BATE

00041501289TRLO0

18/08/2025

09:46:14.545

457

226.60

BATE

00041501290TRLO0

18/08/2025

09:46:14.545

1262

226.60

XLON

00041501291TRLO0

18/08/2025

10:01:25.062

694

226.60

BATE

00041501610TRLO0

18/08/2025

10:01:25.062

819

226.60

BATE

00041501611TRLO0

18/08/2025

09:53:01.254

100

226.40

BATE

00041501433TRLO0

18/08/2025

09:56:43.821

15

226.40

XLON

00041501496TRLO0

18/08/2025

09:58:23.821

16

226.40

XLON

00041501531TRLO0

18/08/2025

10:00:03.820

18

226.40

BATE

00041501560TRLO0

18/08/2025

10:01:23.245

1038

226.40

BATE

00041501605TRLO0

18/08/2025

10:01:23.245

82

226.40

BATE

00041501606TRLO0

18/08/2025

10:01:23.245

866

226.40

CHIX

00041501607TRLO0

18/08/2025

10:01:23.244

1104

226.40

XLON

00041501608TRLO0

18/08/2025

10:01:23.245

68

226.40

CHIX

00041501609TRLO0

18/08/2025

10:01:25.435

488

226.40

XLON

00041501612TRLO0

18/08/2025

10:16:18.010

8

226.40

BATE

00041501895TRLO0

18/08/2025

10:16:18.010

523

226.40

BATE

00041501896TRLO0

18/08/2025

10:16:18.050

473

226.40

BATE

00041501897TRLO0

18/08/2025

10:17:24.023

191

226.40

CHIX

00041501904TRLO0

18/08/2025

10:17:39.739

1263

226.40

BATE

00041501906TRLO0

18/08/2025

10:31:02.207

1084

226.40

BATE

00041502129TRLO0

18/08/2025

10:31:02.207

996

226.40

CHIX

00041502130TRLO0

18/08/2025

10:31:02.206

32

226.40

XLON

00041502131TRLO0

18/08/2025

10:31:02.207

1049

226.40

XLON

00041502132TRLO0

18/08/2025

10:31:02.207

860

226.40

TRQX

00041502133TRLO0

18/08/2025

10:31:02.238

305

226.40

XLON

00041502135TRLO0

18/08/2025

10:31:02.238

374

226.40

XLON

00041502136TRLO0

18/08/2025

10:31:02.238

312

226.40

XLON

00041502137TRLO0

18/08/2025

10:01:26.585

503

226.20

CHIX

00041501613TRLO0

18/08/2025

10:01:26.585

1112

226.20

BATE

00041501614TRLO0

18/08/2025

10:01:26.585

231

226.20

CHIX

00041501615TRLO0

18/08/2025

10:01:26.585

1447

226.20

XLON

00041501616TRLO0

18/08/2025

10:01:26.585

275

226.20

XLON

00041501617TRLO0

18/08/2025

10:08:39.972

540

226.20

BATE

00041501736TRLO0

18/08/2025

10:08:45.904

315

226.20

CHIX

00041501738TRLO0

18/08/2025

10:08:48.782

648

226.20

XLON

00041501739TRLO0

18/08/2025

10:09:01.726

423

226.20

XLON

00041501759TRLO0

18/08/2025

10:31:02.228

14

226.20

CHIX

00041502134TRLO0

18/08/2025

10:31:02.247

358

226.20

XLON

00041502138TRLO0

18/08/2025

10:35:03.981

26

226.20

BATE

00041502206TRLO0

18/08/2025

10:36:43.982

29

226.20

BATE

00041502231TRLO0

18/08/2025

10:38:23.981

24

226.20

XLON

00041502246TRLO0

18/08/2025

10:39:03.475

717

226.20

CHIX

00041502249TRLO0

18/08/2025

10:39:03.475

1062

226.20

BATE

00041502250TRLO0

18/08/2025

10:39:03.475

1076

226.20

XLON

00041502251TRLO0

18/08/2025

10:01:26.623

782

226.00

XLON

00041501618TRLO0

18/08/2025

10:05:00.001

45

226.00

BATE

00041501697TRLO0

18/08/2025

10:05:03.820

13

226.00

XLON

00041501700TRLO0

18/08/2025

10:39:03.499

506

226.00

BATE

00041502252TRLO0

18/08/2025

10:40:03.981

26

226.00

CHIX

00041502262TRLO0

18/08/2025

10:43:54.099

491

226.00

CHIX

00041502330TRLO0

18/08/2025

10:43:54.099

1440

226.00

BATE

00041502331TRLO0

18/08/2025

10:43:54.099

89

226.00

CHIX

00041502332TRLO0

18/08/2025

10:43:54.099

1291

226.00

XLON

00041502333TRLO0

18/08/2025

10:43:54.100

264

226.00

CHIX

00041502334TRLO0

18/08/2025

10:45:04.981

17

225.80

XLON

00041502343TRLO0

18/08/2025

10:49:18.702

1656

225.80

BATE

00041502397TRLO0

18/08/2025

10:49:18.702

1599

225.80

XLON

00041502398TRLO0

18/08/2025

13:35:05.224

625

225.80

XLON

00041505550TRLO0

18/08/2025

14:20:44.674

434

225.80

XLON

00041506133TRLO0

18/08/2025

14:20:44.674

222

225.80

XLON

00041506135TRLO0

18/08/2025

14:20:44.674

24

225.80

XLON

00041506136TRLO0

18/08/2025

14:20:44.674

391

225.80

XLON

00041506137TRLO0

18/08/2025

14:20:44.674

700

225.80

XLON

00041506138TRLO0

18/08/2025

14:20:44.674

1274

225.80

XLON

00041506139TRLO0

18/08/2025

14:20:44.674

1029

225.80

XLON

00041506140TRLO0

18/08/2025

14:20:44.727

1276

225.80

XLON

00041506141TRLO0

18/08/2025

14:20:44.727

839

225.80

XLON

00041506142TRLO0

18/08/2025

14:20:44.727

427

225.80

XLON

00041506143TRLO0

18/08/2025

14:20:44.727

983

225.80

XLON

00041506144TRLO0

18/08/2025

14:20:44.807

839

225.80

XLON

00041506145TRLO0

18/08/2025

14:20:44.807

1305

225.80

XLON

00041506146TRLO0

18/08/2025

14:21:02.856

301

225.80

CHIX

00041506152TRLO0

18/08/2025

14:21:02.856

1880

225.80

CHIX

00041506153TRLO0

18/08/2025

10:49:18.711

1163

225.60

BATE

00041502399TRLO0

18/08/2025

10:49:18.711

1122

225.60

XLON

00041502400TRLO0

18/08/2025

12:08:35.701

534

225.60

XLON

00041503873TRLO0

18/08/2025

12:08:35.701

1000

225.60

XLON

00041503874TRLO0

18/08/2025

12:08:35.701

4013

225.60

XLON

00041503875TRLO0

18/08/2025

12:08:35.732

1530

225.60

BATE

00041503876TRLO0

18/08/2025

12:08:35.732

3585

225.60

BATE

00041503877TRLO0

18/08/2025

12:08:35.829

545

225.60

CHIX

00041503878TRLO0

18/08/2025

12:15:12.013

588

225.60

XLON

00041503969TRLO0

18/08/2025

12:16:10.009

70

225.60

CHIX

00041503983TRLO0

18/08/2025

12:16:10.009

444

225.60

CHIX

00041503984TRLO0

18/08/2025

12:17:08.005

528

225.60

BATE

00041503996TRLO0

18/08/2025

12:19:04.005

173

225.60

XLON

00041504014TRLO0

18/08/2025

12:19:04.005

507

225.60

XLON

00041504015TRLO0

18/08/2025

13:01:36.131

2538

225.60

BATE

00041504893TRLO0

18/08/2025

13:01:37.130

1090

225.60

CHIX

00041504900TRLO0

18/08/2025

13:01:39.486

937

225.60

BATE

00041504901TRLO0

18/08/2025

13:14:10.008

80

225.60

CHIX

00041505138TRLO0

18/08/2025

13:14:10.008

166

225.60

CHIX

00041505139TRLO0

18/08/2025

13:14:10.008

233

225.60

CHIX

00041505140TRLO0

18/08/2025

13:18:02.010

19

225.60

BATE

00041505223TRLO0

18/08/2025

13:18:02.010

89

225.60

BATE

00041505224TRLO0

18/08/2025

13:18:02.010

87

225.60

BATE

00041505225TRLO0

18/08/2025

13:18:02.010

545

225.60

BATE

00041505226TRLO0

18/08/2025

13:18:47.772

1679

225.60

XLON

00041505244TRLO0

18/08/2025

13:19:58.007

531

225.60

XLON

00041505280TRLO0

18/08/2025

13:21:54.013

113

225.60

BATE

00041505300TRLO0

18/08/2025

13:21:54.013

86

225.60

BATE

00041505301TRLO0

18/08/2025

13:21:54.014

108

225.60

BATE

00041505302TRLO0

18/08/2025

13:21:54.014

435

225.60

BATE

00041505303TRLO0

18/08/2025

13:35:17.698

3

225.60

BATE

00041505552TRLO0

18/08/2025

13:35:32.093

1093

225.60

CHIX

00041505556TRLO0

18/08/2025

13:35:32.093

2019

225.60

BATE

00041505557TRLO0

18/08/2025

13:35:32.093

799

225.60

XLON

00041505558TRLO0

18/08/2025

14:21:08.684

763

225.60

CHIX

00041506154TRLO0

18/08/2025

14:21:08.684

1531

225.60

BATE

00041506155TRLO0

18/08/2025

14:24:04.351

880

225.60

BATE

00041506231TRLO0

18/08/2025

10:49:29.926

100

225.40

BATE

00041502405TRLO0

18/08/2025

10:50:08.144

42

225.40

CHIX

00041502411TRLO0

18/08/2025

10:50:10.331

199

225.40

CHIX

00041502415TRLO0

18/08/2025

10:50:10.349

88

225.40

XLON

00041502416TRLO0

18/08/2025

10:50:10.349

566

225.40

XLON

00041502417TRLO0

18/08/2025

10:50:46.158

28

225.40

CHIX

00041502428TRLO0

18/08/2025

11:16:39.803

618

225.40

BATE

00041502972TRLO0

18/08/2025

11:16:39.803

112

225.40

BATE

00041502973TRLO0

18/08/2025

11:16:39.803

1543

225.40

BATE

00041502974TRLO0

18/08/2025

11:19:11.808

754

225.40

XLON

00041503016TRLO0

18/08/2025

11:19:11.816

719

225.40

BATE

00041503017TRLO0

18/08/2025

11:20:01.810

521

225.40

XLON

00041503031TRLO0

18/08/2025

11:20:01.817

497

225.40

BATE

00041503032TRLO0

18/08/2025

11:40:25.016

487

225.40

BATE

00041503372TRLO0

18/08/2025

11:40:25.606

312

225.40

XLON

00041503374TRLO0

18/08/2025

11:40:25.606

167

225.40

XLON

00041503375TRLO0

18/08/2025

12:31:34.380

578

225.40

CHIX

00041504243TRLO0

18/08/2025

12:31:34.380

2475

225.40

BATE

00041504249TRLO0

18/08/2025

12:31:34.380

2234

225.40

XLON

00041504250TRLO0

18/08/2025

12:31:34.381

629

225.40

CHIX

00041504251TRLO0

18/08/2025

13:01:36.121

2089

225.40

XLON

00041504891TRLO0

18/08/2025

13:19:21.035

900

225.40

CHIX

00041505260TRLO0

18/08/2025

13:30:11.893

1258

225.40

CHIX

00041505455TRLO0

18/08/2025

13:30:11.893

1735

225.40

BATE

00041505456TRLO0

18/08/2025

13:30:11.893

1707

225.40

XLON

00041505457TRLO0

18/08/2025

13:30:11.893

1115

225.40

TRQX

00041505458TRLO0

18/08/2025

13:31:02.060

27

225.40

BATE

00041505489TRLO0

18/08/2025

13:31:44.333

26

225.40

XLON

00041505515TRLO0

18/08/2025

13:32:02.686

250

225.40

XLON

00041505523TRLO0

18/08/2025

13:40:04.333

24

225.40

BATE

00041505612TRLO0

18/08/2025

13:50:04.381

200

225.40

BATE

00041505748TRLO0

18/08/2025

13:58:37.783

1135

225.40

CHIX

00041505834TRLO0

18/08/2025

14:09:55.495

100

225.40

BATE

00041506011TRLO0

18/08/2025

14:09:55.498

135

225.40

XLON

00041506012TRLO0

18/08/2025

14:11:07.343

34

225.40

XLON

00041506022TRLO0

18/08/2025

14:11:47.174

36

225.40

XLON

00041506030TRLO0

18/08/2025

14:13:27.173

33

225.40

XLON

00041506042TRLO0

18/08/2025

14:21:47.174

1080

225.40

CHIX

00041506177TRLO0

18/08/2025

14:21:47.174

2568

225.40

BATE

00041506178TRLO0

18/08/2025

14:21:47.174

2424

225.40

XLON

00041506179TRLO0

18/08/2025

14:21:47.174

858

225.40

XLON

00041506180TRLO0

18/08/2025

14:21:47.174

1068

225.40

TRQX

00041506181TRLO0

18/08/2025

14:22:00.016

39

225.40

BATE

00041506185TRLO0

18/08/2025

14:30:01.531

2492

225.40

BATE

00041506311TRLO0

18/08/2025

14:30:01.531

1025

225.40

CHIX

00041506312TRLO0

18/08/2025

14:30:07.115

100

225.40

BATE

00041506314TRLO0

18/08/2025

14:30:22.612

3616

225.40

BATE

00041506318TRLO0

18/08/2025

14:30:22.613

600

225.40

XLON

00041506319TRLO0

18/08/2025

14:30:22.718

2304

225.40

XLON

00041506320TRLO0

18/08/2025

11:06:57.399

354

225.20

XLON

00041502728TRLO0

18/08/2025

11:16:22.358

16

225.20

CHIX

00041502963TRLO0

18/08/2025

11:16:39.791

977

225.20

CHIX

00041502968TRLO0

18/08/2025

11:16:39.791

1064

225.20

BATE

00041502969TRLO0

18/08/2025

11:16:39.791

730

225.20

TRQX

00041502970TRLO0

18/08/2025

11:16:39.792

1056

225.20

XLON

00041502971TRLO0

18/08/2025

11:16:39.809

1599

225.20

XLON

00041502975TRLO0

18/08/2025

11:47:46.433

1

225.20

BATE

00041503492TRLO0

18/08/2025

11:48:24.118

36

225.20

BATE

00041503501TRLO0

18/08/2025

11:51:05.320

1235

225.20

CHIX

00041503550TRLO0

18/08/2025

11:51:05.320

791

225.20

BATE

00041503551TRLO0

18/08/2025

11:52:48.961

100

225.20

CHIX

00041503607TRLO0

18/08/2025

12:20:08.326

1415

225.20

BATE

00041504049TRLO0

18/08/2025

12:20:08.326

1178

225.20

BATE

00041504050TRLO0

18/08/2025

12:20:08.326

1214

225.20

CHIX

00041504051TRLO0

18/08/2025

12:20:08.326

1480

225.20

XLON

00041504052TRLO0

18/08/2025

12:20:08.326

915

225.20

TRQX

00041504053TRLO0

18/08/2025

12:20:08.327

700

225.20

XLON

00041504054TRLO0

18/08/2025

12:20:56.731

333

225.20

XLON

00041504087TRLO0

18/08/2025

12:45:39.441

32

225.20

XLON

00041504615TRLO0

18/08/2025

12:48:23.115

32

225.20

BATE

00041504652TRLO0

18/08/2025

12:50:03.114

42

225.20

BATE

00041504673TRLO0

18/08/2025

12:55:03.112

25

225.20

BATE

00041504736TRLO0

18/08/2025

12:57:24.903

1179

225.20

BATE

00041504803TRLO0

18/08/2025

12:57:24.903

1229

225.20

XLON

00041504804TRLO0

18/08/2025

14:23:27.176

21

225.20

BATE

00041506226TRLO0

18/08/2025

14:34:48.416

769

225.20

BATE

00041506460TRLO0

18/08/2025

14:37:30.754

896

225.20

CHIX

00041506539TRLO0

18/08/2025

14:37:30.754

771

225.20

XLON

00041506540TRLO0

18/08/2025

14:37:30.754

2735

225.20

XLON

00041506541TRLO0

18/08/2025

14:37:30.754

3050

225.20

BATE

00041506542TRLO0

18/08/2025

14:56:38.005

440

225.20

XLON

00041506989TRLO0

18/08/2025

14:56:38.005

104

225.20

XLON

00041506990TRLO0

18/08/2025

10:54:38.922

504

225.00

CHIX

00041502478TRLO0

18/08/2025

11:16:40.306

454

225.00

BATE

00041502976TRLO0

18/08/2025

11:16:40.306

696

225.00

CHIX

00041502977TRLO0

18/08/2025

11:16:40.307

726

225.00

BATE

00041502978TRLO0

18/08/2025

11:16:40.307

63

225.00

XLON

00041502979TRLO0

18/08/2025

11:16:40.307

1058

225.00

XLON

00041502980TRLO0

18/08/2025

11:41:04.382

40

225.00

BATE

00041503382TRLO0

18/08/2025

14:37:31.152

22

225.00

BATE

00041506543TRLO0

18/08/2025

14:37:32.397

1264

225.00

BATE

00041506544TRLO0

18/08/2025

14:37:32.397

1365

225.00

BATE

00041506545TRLO0

18/08/2025

14:37:32.397

617

225.00

CHIX

00041506546TRLO0

18/08/2025

14:37:32.397

898

225.00

BATE

00041506547TRLO0

18/08/2025

14:37:32.397

1268

225.00

XLON

00041506548TRLO0

18/08/2025

14:37:32.415

810

225.00

XLON

00041506549TRLO0

18/08/2025

14:58:34.006

825

225.00

XLON

00041507013TRLO0

18/08/2025

15:00:30.006

775

225.00

XLON

00041507101TRLO0

18/08/2025

15:00:30.006

87

225.00

XLON

00041507102TRLO0

18/08/2025

15:02:26.006

444

225.00

XLON

00041507140TRLO0

18/08/2025

15:02:26.006

419

225.00

XLON

00041507141TRLO0

18/08/2025

15:03:13.318

340

225.00

CHIX

00041507159TRLO0

18/08/2025

15:03:13.318

86

225.00

CHIX

00041507160TRLO0

18/08/2025

15:03:13.318

580

225.00

CHIX

00041507161TRLO0

18/08/2025

15:03:31.905

306

225.00

BATE

00041507176TRLO0

18/08/2025

15:03:31.905

472

225.00

BATE

00041507177TRLO0

18/08/2025

15:04:05.590

1482

225.00

CHIX

00041507187TRLO0

18/08/2025

15:04:05.590

741

225.00

BATE

00041507188TRLO0

18/08/2025

15:04:05.590

1131

225.00

TRQX

00041507189TRLO0

18/08/2025

15:04:05.590

299

225.00

TRQX

00041507190TRLO0

18/08/2025

15:04:05.601

86

225.00

BATE

00041507191TRLO0

18/08/2025

14:38:27.073

22

224.80

BATE

00041506570TRLO0

18/08/2025

14:40:07.073

25

224.80

BATE

00041506587TRLO0

18/08/2025

14:40:51.056

124

224.80

BATE

00041506611TRLO0

18/08/2025

14:40:51.058

33

224.80

BATE

00041506612TRLO0

18/08/2025

14:40:51.058

18

224.80

BATE

00041506613TRLO0

18/08/2025

14:41:47.072

22

224.80

CHIX

00041506638TRLO0

18/08/2025

14:49:13.438

119

224.80

CHIX

00041506846TRLO0

18/08/2025

14:49:13.439

29

224.80

CHIX

00041506847TRLO0

18/08/2025

14:50:18.310

200

224.80

BATE

00041506855TRLO0

18/08/2025

14:52:12.347

1352

224.80

BATE

00041506889TRLO0

18/08/2025

14:52:45.649

95

224.80

CHIX

00041506898TRLO0

18/08/2025

14:55:38.492

8

224.80

CHIX

00041506961TRLO0

18/08/2025

14:55:38.494

55

224.80

CHIX

00041506962TRLO0

18/08/2025

14:57:01.773

145

224.80

BATE

00041506999TRLO0

18/08/2025

14:57:48.889

26

224.80

CHIX

00041507006TRLO0

18/08/2025

14:58:32.214

18

224.80

CHIX

00041507012TRLO0

18/08/2025

14:58:59.745

12

224.80

CHIX

00041507018TRLO0

18/08/2025

14:58:59.747

18

224.80

CHIX

00041507019TRLO0

18/08/2025

15:09:23.298

1494

224.80

CHIX

00041507359TRLO0

18/08/2025

15:09:23.298

2817

224.80

BATE

00041507360TRLO0

18/08/2025

15:09:23.297

2824

224.80

XLON

00041507361TRLO0

18/08/2025

15:09:23.355

474

224.80

BATE

00041507362TRLO0

18/08/2025

15:09:23.356

1360

224.80

BATE

00041507363TRLO0

18/08/2025

15:09:33.780

848

224.80

CHIX

00041507371TRLO0

18/08/2025

15:11:08.006

532

224.80

XLON

00041507436TRLO0

18/08/2025

15:11:15.542

727

224.80

BATE

00041507438TRLO0

18/08/2025

15:11:15.542

727

224.80

XLON

00041507439TRLO0

18/08/2025

16:08:57.093

161

224.80

XLON

00041509023TRLO0

18/08/2025

16:08:57.093

1

224.80

XLON

00041509024TRLO0

18/08/2025

16:08:57.093

402

224.80

XLON

00041509025TRLO0

18/08/2025

16:08:57.093

6

224.80

XLON

00041509026TRLO0

18/08/2025

16:16:46.732

60

224.80

BATE

00041509405TRLO0

18/08/2025

16:16:46.732

169

224.80

BATE

00041509406TRLO0

18/08/2025

16:16:46.732

3154

224.80

BATE

00041509407TRLO0

18/08/2025

16:16:46.757

654

224.80

BATE

00041509411TRLO0

18/08/2025

15:14:05.590

23

224.60

XLON

00041507526TRLO0

18/08/2025

15:19:23.911

2358

224.60

BATE

00041507657TRLO0

18/08/2025

15:19:23.911

903

224.60

CHIX

00041507658TRLO0

18/08/2025

15:19:23.911

32

224.60

XLON

00041507659TRLO0

18/08/2025

15:19:23.912

2908

224.60

XLON

00041507660TRLO0

18/08/2025

15:19:23.972

1239

224.60

BATE

00041507661TRLO0

18/08/2025

15:19:48.296

200

224.60

BATE

00041507667TRLO0

18/08/2025

15:23:38.691

1368

224.60

BATE

00041507748TRLO0

18/08/2025

15:26:16.237

1169

224.60

XLON

00041507823TRLO0

18/08/2025

15:29:47.053

24

224.60

BATE

00041507913TRLO0

18/08/2025

15:31:27.068

25

224.60

BATE

00041507943TRLO0

18/08/2025

15:31:33.761

809

224.60

BATE

00041507947TRLO0

18/08/2025

15:31:41.615

2817

224.60

BATE

00041507949TRLO0

18/08/2025

15:31:41.615

1618

224.60

CHIX

00041507950TRLO0

18/08/2025

15:31:41.615

883

224.60

TRQX

00041507951TRLO0

18/08/2025

15:31:41.615

2817

224.60

XLON

00041507952TRLO0

18/08/2025

15:31:41.630

138

224.60

CHIX

00041507953TRLO0

18/08/2025

15:31:41.630

864

224.60

CHIX

00041507954TRLO0

18/08/2025

15:46:07.427

650

224.60

XLON

00041508332TRLO0

18/08/2025

15:46:07.432

707

224.60

BATE

00041508333TRLO0

18/08/2025

15:46:25.187

80

224.60

BATE

00041508345TRLO0

18/08/2025

15:46:25.187

713

224.60

BATE

00041508346TRLO0

18/08/2025

15:46:25.186

400

224.60

XLON

00041508347TRLO0

18/08/2025

15:46:25.186

165

224.60

XLON

00041508348TRLO0

18/08/2025

15:46:25.187

40

224.60

XLON

00041508349TRLO0

18/08/2025

15:46:35.267

400

224.60

XLON

00041508353TRLO0

18/08/2025

15:46:35.267

83

224.60

XLON

00041508354TRLO0

18/08/2025

15:46:35.268

777

224.60

BATE

00041508355TRLO0

18/08/2025

15:46:37.684

483

224.60

XLON

00041508357TRLO0

18/08/2025

15:46:37.684

549

224.60

XLON

00041508358TRLO0

18/08/2025

15:46:37.685

63

224.60

XLON

00041508359TRLO0

18/08/2025

15:46:37.687

2904

224.60

BATE

00041508360TRLO0

18/08/2025

15:46:37.755

773

224.60

XLON

00041508361TRLO0

18/08/2025

15:46:37.807

775

224.60

XLON

00041508362TRLO0

18/08/2025

15:46:37.854

724

224.60

XLON

00041508368TRLO0

18/08/2025

15:46:37.854

545

224.60

XLON

00041508369TRLO0

18/08/2025

15:46:37.854

723

224.60

XLON

00041508370TRLO0

18/08/2025

15:51:44.011

598

224.60

XLON

00041508500TRLO0

18/08/2025

15:53:40.015

38

224.60

XLON

00041508559TRLO0

18/08/2025

15:53:40.015

200

224.60

XLON

00041508560TRLO0

18/08/2025

15:53:40.015

638

224.60

XLON

00041508561TRLO0

18/08/2025

15:53:40.015

108

224.60

XLON

00041508562TRLO0

18/08/2025

15:55:36.015

905

224.60

XLON

00041508613TRLO0

18/08/2025

16:07:07.775

39

224.60

BATE

00041508952TRLO0

18/08/2025

16:08:57.076

1751

224.60

BATE

00041509018TRLO0

18/08/2025

16:08:57.076

1417

224.60

CHIX

00041509019TRLO0

18/08/2025

16:08:57.077

1021

224.60

BATE

00041509020TRLO0

18/08/2025

16:08:57.077

3088

224.60

XLON

00041509021TRLO0

18/08/2025

16:08:57.077

6

224.60

BATE

00041509022TRLO0

18/08/2025

16:15:05.717

21

224.60

BATE

00041509323TRLO0

18/08/2025

16:16:07.778

825

224.60

XLON

00041509371TRLO0

18/08/2025

16:16:07.779

836

224.60

BATE

00041509372TRLO0

18/08/2025

16:16:07.779

982

224.60

CHIX

00041509373TRLO0

18/08/2025

16:16:07.789

807

224.60

BATE

00041509374TRLO0

18/08/2025

16:16:46.716

418

224.60

XLON

00041509403TRLO0

18/08/2025

16:16:46.727

423

224.60

BATE

00041509404TRLO0

18/08/2025

16:16:46.742

1700

224.60

XLON

00041509408TRLO0

18/08/2025

16:16:46.742

707

224.60

XLON

00041509409TRLO0

18/08/2025

16:16:46.757

675

224.60

BATE

00041509410TRLO0

18/08/2025

16:16:46.777

348

224.60

XLON

00041509412TRLO0

18/08/2025

16:16:46.777

124

224.60

XLON

00041509413TRLO0

18/08/2025

16:16:46.777

149

224.60

XLON

00041509414TRLO0

18/08/2025

16:16:46.777

146

224.60

XLON

00041509415TRLO0

18/08/2025

15:33:46.978

26

224.40

BATE

00041508043TRLO0

18/08/2025

15:37:06.978

21

224.40

BATE

00041508115TRLO0

18/08/2025

15:39:54.559

413

224.40

XLON

00041508203TRLO0

18/08/2025

15:40:10.023

358

224.40

CHIX

00041508209TRLO0

18/08/2025

15:46:25.892

43

224.40

CHIX

00041508350TRLO0

18/08/2025

15:46:37.680

1401

224.40

CHIX

00041508356TRLO0

18/08/2025

15:46:37.849

549

224.40

CHIX

00041508363TRLO0

18/08/2025

15:46:37.849

1235

224.40

BATE

00041508364TRLO0

18/08/2025

15:46:37.849

626

224.40

TRQX

00041508365TRLO0

18/08/2025

15:46:37.849

303

224.40

XLON

00041508366TRLO0

18/08/2025

15:46:37.849

932

224.40

XLON

00041508367TRLO0

18/08/2025

16:01:04.742

591

224.40

TRQX

00041508782TRLO0

18/08/2025

16:16:47.218

2

224.40

BATE

00041509416TRLO0

18/08/2025

16:16:47.218

2438

224.40

XLON

00041509417TRLO0

18/08/2025

16:16:47.219

2816

224.40

BATE

00041509418TRLO0

18/08/2025

16:17:06.416

28

224.40

CHIX

00041509428TRLO0

18/08/2025

16:17:06.416

21

224.40

CHIX

00041509429TRLO0

18/08/2025

16:17:28.606

4

224.40

XLON

00041509442TRLO0

18/08/2025

15:49:45.891

30

224.20

BATE

00041508440TRLO0

18/08/2025

15:51:25.893

30

224.20

BATE

00041508494TRLO0

18/08/2025

15:53:05.892

32

224.20

BATE

00041508539TRLO0

18/08/2025

15:55:37.283

418

224.20

BATE

00041508614TRLO0

18/08/2025

15:56:43.133

137

224.20

BATE

00041508656TRLO0

18/08/2025

16:01:04.721

2089

224.20

CHIX

00041508779TRLO0

18/08/2025

16:01:04.721

2680

224.20

BATE

00041508780TRLO0

18/08/2025

16:01:04.721

2992

224.20

XLON

00041508781TRLO0

18/08/2025

16:16:48.327

982

224.20

XLON

00041509419TRLO0

18/08/2025

16:16:48.328

1187

224.20

BATE

00041509420TRLO0

18/08/2025

16:18:26.720

22

224.20

BATE

00041509514TRLO0


