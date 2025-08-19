PTA-Adhoc: Veganz Group AG: Veganz Group AG stärkt Eigenkapitalbasis - Gesamtvolumen rund 8,44 Mio. Euro

Anzeige
Dienstag, 19.08.2025
6,35-Mrd. vs. 30-Mio.-€ - Die Bewertungslücke im Kohlesektor, die kein Investor ignorieren kann
WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Ticker-Symbol: VEZ
Tradegate
19.08.25 | 08:48
14,700 Euro
-2,33 % -0,350
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Scale
1-Jahres-Chart
VEGANZ GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VEGANZ GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
14,15014,75008:51
14,15014,70008:49
Dow Jones News
19.08.2025 08:33 Uhr
186 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Veganz Group AG: Veganz Group AG stärkt Eigenkapitalbasis - Gesamtvolumen rund 8,44 Mio. Euro

Ludwigsfelde (pta000/19.08.2025/08:00 UTC+2)

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art.17 Abs.1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER ODER JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Ludwigsfelde, den 19. August 2025 - Der Vorstand der Veganz Group AG ("Gesellschaft" oder "Veganz") (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) gibt bekannt, dass das Gesamtvolumen durch zusätzliche Eigenkapitalmaßnahmen auf rund 8,44 Mio. Euro angestiegen ist. Diese umfassen ein Bezugsrechtsangebot, Privatplatzierungen im Juli und August sowie die Ausnutzung von bedingtem Kapital.

Durch die kombinierten Kapitalmaßnahmen erhöhte sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.377.198,00 auf EUR 2.121.333,00. Die neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien haben jeweils einen anteiligen Betrag von EUR 1,00 am Grundkapital der Gesellschaft und volle Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2024 ("neue Aktien").

"Mit den zusätzlichen Platzierungen haben wir unsere Eigenkapitalbasis gestärkt und schaffen damit die notwendige Flexibilität, unsere Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen", sagte Jan Bredack, Gründer und CEO von Veganz.

Kontakt Unternehmen:

Veganz Group AG An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: info@veganz.de

Kontakt Investor Relations: Massimo Garau (Chief Financial Officer, CFO) Telefon: +49 (0)151 46569362 E-Mail: ir@veganz.de

WICHTIGE HINWEISE

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Freigabe, Bekanntmachung, Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder Weiterleitung unzulässig wäre, freigegeben, bekannt gemacht, veröffentlicht, verteilt, verbreitet oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung enthält kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Veganz Group AG dar. Es wird kein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren der Veganz Group AG stattfinden. Die Aktien der Veganz Group AG wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert.

Ende der Insiderinformation

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Veganz Group AG 
           An den Kiefern 7 
           14974 Ludwigsfelde 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Massimo Garau 
Tel.:         +49 30 2936378-0 
E-Mail:        ir@veganz.de 
Website:       www.veganz.de 
ISIN(s):       DE000A254NF5 (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755583200162 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.