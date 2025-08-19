EQS-News: Aream Infrastruktur Finance GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Aream Infrastruktur Finance GmbH begibt Green Bond 2025/2030 - attraktiver Festzins von 7,25 % p.a. für Investitionen in erneuerbare Energielösungen in Deutschland



19.08.2025 / 10:00 CET/CEST

Düsseldorf, 19. August 2025 - Die Aream Infrastruktur Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, gibt ihr Kapitalmarktdebüt mit dem Aream Green Bond (ISIN: DE000A4DFWA7). Mit einem attraktiven Zinssatz von 7,25 % p.a. über die Laufzeit von fünf Jahren und einem Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro ermöglicht die Anleihe Anlegern, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Das grüne Wertpapier wurde von EthiFinance gemäß Second Party Opinion als Green Bond klassifiziert und kann online über www.aream.de/ir gezeichnet werden. Der Nettoemissionserlös fließt vollständig in den Bereich erneuerbarer Energielösungen in Deutschland. Finanziert werden sollen vor allem die Entwicklung, der Bau und der Betrieb u. a. von Energiespeicherlösungen mit oder ohne Photovoltaik- oder Windenergieanlagen, EEG-Innovationsprojekten, gewerblichen Aufdachanlagen, Bioenergieanlagen sowie Energieinfrastruktur, wie Umspannwerke. Für die Umsetzung kommen auch Entwicklungskooperationen, Unternehmensbeteiligungen und der Erwerb von Pipelines in Frage. Diese Investitionen leisten somit einen messbaren Beitrag zum Klimaschutz und zur Versorgungssicherheit in Deutschland. Die Emittentin Aream Infrastruktur Finance GmbH hat sich bereits Projektrechte im Wert von 1,5 Mio. Euro von der Muttergesellschaft zusichern lassen und baut damit auf einer soliden Basis auf. Zusätzlich besteht seitens der AREAM Group SE eine Ersatzverpflichtung. Sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren können mit einer Zeichnung des 7,25 % Aream Green Bonds 2025/2030 dazu beitragen, die Energiewende in Deutschland weiter voranzutreiben und die Versorgungssicherheit nachhaltig zu stärken. Gleichzeitig profitieren sie von einem attraktiven Festzins, von einer klar definierten, 100 % grünen Mittelverwendung und mittelbar von der Stärke der AREAM Group, die über 20 Jahre Erfahrung verfügt und die gesamte Wertschöpfungskette für Erneuerbare-Energien-Investments abdeckt. Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland notifizierte Wertpapierprospekt ist unter www.aream.de/ir verfügbar. Der 7,25 % Aream Green Bond 2025/2030 kann ab jetzt gezeichnet werden und wird voraussichtlich ab dem 17. März 2026 im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) handelbar sein. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreutet. Eckdaten des Aream Green Bonds 2025/2030: Emittentin Aream Infrastruktur Finance GmbH Finanzierungsinstrument Green Bond (klassifiziert gemäß SPO von EthiFinance) Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7,25 % p.a. Status Nicht nachrangig, nicht besichert ISIN / WKN DE000A4DFWA7 / A4DFWA Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 19. August 2025 bis 18. August 2026: Zeichnung möglich über www.aream.de/ir Valuta 4. November 2025 Laufzeit 5 Jahre: 4. November 2025 bis 4. November 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 4. Mai und 4. November eines jeden Jahres (erstmals am 4. Mai 2026) Rückzahlungstermin 4. November 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 4. November 2028 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 4. November 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug

Negativverpflichtung

Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände

Transparenzverpflichtung

Positivverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Voraussichtlich ab 17. März 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.aream.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Investorenkontakt

Aream Infrastruktur Finance GmbH

René Kautz

Tel.: +49 (0)211 30 20 60 42

E-Mail: rene.kautz@aream.de

Web: www.aream.de



Finanzpressekontakt

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

Tel.: +49 (0)89 88 96 906 25

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

Web: www.linkmarketservices.eu



