HAMBURG, Deutschland, Aug. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Challenge accepted! Im Rahmen von NEX STAGE by glo1, einer Initiative der BAT Marke glo, stellt sich das Hamburger DJ-Duo Moonbootica einer einzigartigen Aufgabe: das "Most Hamburg Set Ever" zu kreieren. Fischmarkt, Bunker oder Kiez - an welchem ikonischen Ort die Jungs die Hansestadt zum Beben bringen, bleibt spannend. Denn: Das entscheidet die Community auf @glo.germany. Der finale Ort bleibt bis wenige Tage vor dem Event geheim. glo steht für Tabak- und tabakfreien Flavour-Genuss - ganz ohne Rauchgeruch und Asche2.

Eine Liebeserklärung mit Bass

Mit NEX STAGE by glo bekommen Artists eine Bühne, ihre Kreativität auf das nächste Level zu heben. Dieses Jahr wurden vier Künstler:innen eingeladen, sich nie dagewesenen Challenges zu stellen. Für Moonbootica bedeutet das: Alles auf Anfang - dorthin, wo vor 25 Jahren alles begann. "Egal für welchen Ort sich die Community entscheidet - gemeinsam mit glo wird es das "Most Hamburg Set Ever"", so Kowe von Moonbootica. Tobi ergänzt: "Wir sagen Hamburg so einmal richtig Danke und freuen uns, die Hansestadt mit unseren Fans zum Beben zu bringen!"

Zwei DJs. Eine Stadt. Und du mittendrin.

Bei NEX STAGE by glo spielt die Community eine wichtige Rolle. Die Fans konnten bereits über die Challenges der Artists abstimmen. Auch jetzt, wo es um die Location für das "Most Hamburg Set Ever" geht, dürfen sie mitmischen. Was kommt, wird groß und einmalig. Du willst live dabei sein und den Puls der Stadt spüren? Dann folge @glo.germany auf Instagram und sichere dir die Chance auf ein exklusives Event - glo verlost VIP-Tickets mit einzigartigen Extras.

Next Level Creativity: Das ist NEX STAGE by glo

Mit NEX STAGE bietet glo etablierten Artists aus der Musikbranche die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen. Mit technischer Unterstützung, kreativer Freiheit und echtem Community-Engagement unterstützt glo sie dabei, ihre Visionen zu verwirklichen. Neben Moonbootica stellen sich dieses Jahr auch Pretty Pink und Eskei83 außergewöhnlichen Herausforderungen. Pretty Pink entwickelt gemeinsam mit NEX STAGE Host Kim Hnizdo, die zum ersten Mal vor einem Live-Publikum ihre Stimme als Sängerin einsetzt, einen eigenen Song. Parallel dazu baut Eskei83 - bekannt für seine technischen DJ-Skills und seine Vorliebe für maßgeschneiderte Setups - mit Unterstützung seiner Community einen individuell angepassten DJ-Controller, der perfekt auf seinen Stil und seine Performance zugeschnitten ist.

Jetzt aber erstmal: Moonbootica x glo - das "Most Hamburg Set Ever". Am 11. September. Irgendwo in Hamburg. Einmalig. Unvergesslich.

Folge @glo.germany auf Instagram - für exklusive Behind-the-Scenes-Momente und die Chance, VIP-Tickets zu gewinnen.

Über Moonbootica

Moonbootica ist ein deutsches DJ- und Produzenten-Duo aus Hamburg, bestehend aus KoweSix und Tobi Tobsen. Seit ihrer Gründung sind sie bekannt für ihre energiegeladenen Live-Sets, ihre einzigartige Mischung aus House, Electro und Techno sowie ihre Fähigkeit, jede Crowd zum Tanzen zu bringen.

Über glo

glo steht für Tabak- und tabakfreien Flavour-Genuss - ganz ohne Rauchgeruch und Asche2. Statt zu verbrennen, erhitzt der innovative glo Heater speziell entwickelte Sticks und ermöglicht so ein neues Genusserlebnis. glo verbindet modernste Technologie mit stilvollem Design. Mit NexStage by glo werden diese Elemente durch Musik, Fashion und Design erweitert - Bereiche, die seit jeher fest zur Identität von glo gehören. Mehr unter discoverglo.com

1 Dieses Produkt enthält Nikotin und macht abhängig.

2 gloTM erhitzt speziell entwickelte Sticks anstatt sie zu verbrennen. Dabei entsteht ein Aerosol, weniger Geruch und keine Asche im Vergleich zu einer gerauchten Zigarette. Dieses Produkt ist nicht risikofrei.

Über Brand Pier

Brand Pier ist seit 2008 Teil der Scholz & Friends Family und spezialisiert auf PR, Kommunikation und Marketing. Mit über 30 Mitarbeitenden an den Standorten Hamburg und Hannover betreut die Agentur namhafte Kunden wie Coca-Cola, VILSA, BAT und Dunkin' Donuts in der DACH-Region. Gemeinsam mit ihren Schwesteragenturen Sales Port und RessourcenReich deckt Brand Pier die gesamte Customer Journey ab.

