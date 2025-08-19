Märkte verhalten - BYD und DocMorris im Fokus

Der DAX präsentiert sich am Dienstagmorgen richtungslos. Die Marktteilnehmer agieren vorsichtig, während die Vorgaben aus den USA leicht negativ ausfallen, jedoch ebenfalls noch keinen eindeutigen Trend vorgeben. In Asien zeigt sich der Nikkei im Minus, was die insgesamt verhaltene Stimmung an den internationalen Börsen unterstreicht.
Makroökonomischer Überblick:
Frische Impulse kamen in der Nacht aus Australien: Der dortige Consumer Confidence Index legte im August deutlich zu und übertraf die Erwartungen mit einem Anstieg auf 5,7 Prozent - ein klares Signal für zunehmenden Optimismus unter den Verbrauchern. Am Nachmittag richtet sich der Blick dann auf die USA, wo die vorläufigen Zahlen zu den Baugenehmigungen für Juli erwartet werden. Die Prognosen deuten auf eine stabile Entwicklung hin.
Aktien im Fokus:
Die Aktie des chinesischen Autobauers BYD zeigt sich vorbörslich freundlich - gestützt durch die Zuversicht, den europäischen Markt künftig noch gezielter zu bespielen. Um die Belastungen durch EU-Strafzölle auf Elektroautos zu minimieren, setzt BYD verstärkt auf den Export von Plug-in-Hybriden, die von den Sonderabgaben ausgenommen sind. Im ersten Halbjahr wurden bereits über 20.000 dieser Fahrzeuge in der EU zugelassen. Parallel dazu treibt BYD die Lokalisierung seiner Produktion voran: Der Konzern baut derzeit zwei Werke in Ungarn und der Türkei, um künftig sowohl den regulären Zollsatz von 10 Prozent als auch die Strafzölle zu umgehen. Die Kostenvorteile aus dem chinesischen Heimatmarkt bleiben damit auch in Europa ein strategischer Hebel.
Ebenfalls im Fokus: DocMorris. Die Aktie des Online-Apothekenbetreibers zeigte sich vorbörslich schwächer, nachdem die Halbjahreszahlen veröffentlicht wurden. Zwar konnte das Unternehmen den Umsatz im Rezeptgeschäft um über 40 Prozent steigern und auch die Telemedizin-Tochter TeleClinic legte um mehr als 150 Prozent zu, doch das bereinigte EBITDA blieb mit -28,8 Mio. CHF deutlich im negativen Bereich. Die strukturelle Verbesserung im zweiten Quartal sowie die Einführung eines KI-basierten Gesundheitsassistenten zeigen jedoch, dass DocMorris strategisch auf Zukunftsfähigkeit setzt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG5B1V
|21,98
|22133,512705 Punkte
|11,16
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG6S1F
|10,41
|23298,310788 Punkte
|22,27
|Open End
|Renk Group AG
|Bull
|UG4SBU
|17,20
|41,546468 EUR
|3,22
|Open End
|Rheinmetall AG
|Bull
|UG7W3Q
|0,92
|1512,415959 EUR
|16,26
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG3B0C
|2,96
|24043,218067 Punkte
|83,68
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.08.2025; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX®
|Put
|UG23B8
|4,05
|22800,00 Punkte
|60,46
|19.12.2025
|Novo-Nordisk AS
|Call
|UG4F01
|0,26
|500,00 DKK
|4,99
|18.03.2026
|DAX®
|Call
|UG181N
|6,47
|24000,00 Punkte
|33,99
|19.09.2025
|Amazon.com Inc.
|Put
|HD9JSJ
|0,89
|220,00 USD
|7,39
|14.01.2026
|Biogen Inc.
|Call
|UG280N
|0,84
|150,00 USD
|13,57
|14.01.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.08.2025; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Long
|UG46FK
|5,40
|1098,926614 EUR
|3
|Open End
|MTU Aero Engines AG
|Long
|UG4AE1
|12,39
|256,855483 EUR
|3
|Open End
|Stellantis N.V.
|Long
|UG89GB
|3,76
|7,762912 EUR
|15
|Open End
|Siemens AG
|Long
|HC7CAE
|4,61
|186,875249 EUR
|5
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG6P39
|3,07
|1318,671301 EUR
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.08.2025; 10:00 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen