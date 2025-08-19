Die Deutsche Rohstoff meldete für Q2 einen Umsatz von EUR 43,2 Mio., was einem Rückgang von 27% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Dies ist in erster Linie auf die niedrigeren realisierten WTI-Preise (USD 64 gegenüber USD 69 im ersten Quartal) und die Tatsache zurückzuführen, dass neue Bohrungen erst am Ende des Quartals in Produktion gingen. Dies führte zu einem Rückgang der Produktion um 11% auf 1.163 Tsd. BOE. Das EBITDA ging im Quartalsvergleich um 37% zurück, was auf geringere Verkaufsmengen und Kosten für die Bohrvorbereitung in den westlichen Gebieten des Powder River Basin zurückzuführen ist, trotz Effizienzsteigerungen bei den Betriebskosten und der Abschreibung pro BOE. Ein gutes Management des Working Capital trug zur Stabilisierung des operativen Cashflows bei, wodurch höhere Investitionen finanziert werden konnten und ein kleiner positiver freier Cashflow von EUR 2,5 Mio. übrig blieb, der durch niedrigere Bohrkosten (unter USD 9 Mio. pro Bohrung) unterstützt wurde. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 25 mit einem Umsatz von 170-190 Mio. EUR und einem EBITDA von 115-135 Mio. EUR, selbst bei einem ungünstigen EUR/USD-Wechselkurs von 1,20. Wir haben unsere Schätzungen für das GJ25 leicht angehoben und bestätigen unser KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 53,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag





