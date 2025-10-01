EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Deutsche Rohstoff AG: Weiteres Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen



01.10.2025

Weiteres Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen

Aktienrückkaufprogramm 2025 in Höhe von rund 4,0 Mio. EUR abgeschlossen

105.697 Aktien für durchschnittlich 37,84 EUR zurückgekauft

Zahl der dividendenberechtigten Aktien sinkt um rund 2,2% auf 4.790.041 Stück

Die Deutsche Rohstoff AG hat gestern das Aktienrückkaufprogramm 2025 abgeschlossen. Der ursprünglich bis Mai 2026 terminierte Rückkauf im Gesamtwert von rund 4,0 Mio. EUR konnte damit bereits innerhalb von gut fünf Monaten und damit erneut vorzeitig umgesetzt werden. Insgesamt wurden 105.697 Aktien mit einem Durchschnittskurs von 37,84 EUR zurückgekauft. Die Gesamtzahl der dividendenberechtigten Aktien sinkt damit um rund 2,2% auf 4.790.041 Stück. Die zurückgekauften Aktien werden in den kommenden Tagen eingezogen. Gemäß Beschluss der Hauptversammlung 2022 ist der Vorstand ermächtigt, bis zu 10% der Aktien zurückzukaufen. Bereits in 2024 waren 109.700 Aktien im Rahmen des Rückkaufprogramms 2024 erworben und anschließend eingezogen worden. Kumuliert wurden damit rund 4,4% der Aktien zurückgekauft.



Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG, sagte: "Erneut war das Aktienrückkaufprogramm neben der Dividende ein zentraler Baustein für die Teilhabe aller Aktionäre an unserer erfolgreichen Geschäftsentwicklung. Durch die vorzeitige Umsetzung des Rückkaufs findet dieses Gesamtpaket noch im dritten Quartal seinen Abschluss. Auch in den kommenden Monaten und Jahren werden wir weitere Aktienrückkaufprogramme prüfen."





Mannheim, 1. Oktober 2025



