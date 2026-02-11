Die Nachfrage nach Energie und High-Tech-Metallen wächst weltweit rasant - wer hier klug investiert, kann von den Chancen der globalen Umbrüche profitieren. Die Deutsche Rohstoff AG aus Mannheim geht dabei mit einem klaren Fokus und einer beeindruckenden Erfolgsbilanz voran: Seit über einem Jahrzehnt gilt der Konzern als ein innovativer und profitabler Akteur auf den internationalen Rohstoffmärkten.Vom Mannheimer Hauptsitz in die USA: Globale Aktivitäten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.