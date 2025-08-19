© Foto: UnsplashTesla hat den Preis für sein neues Sport Utility Vehicle Model Y L auf 339.000 Yuan, umgerechnet rund 47.200 US-Dollar, festgelegt. Anleger sind weiterhin skeptisch.Damit positioniert sich das Modell direkt in der Preisklasse des L8 mit erweiterter Reichweite von Li Auto. Ziel ist es, mittelständische Familien auf dem hart umkämpften chinesischen Elektroautomarkt zu gewinnen. Das Unternehmen kündigte am Dienstag auf der Plattform Weibo an, dass die Auslieferungen bereits im September beginnen sollen. Das Model Y L ist etwa 15 Zentimeter länger als die Standardversion und verfügt über eine dritte Sitzreihe. Mit einer Reichweite von 751 Kilometern pro Ladung erreicht es fast den Wert der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE