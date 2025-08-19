CANBERA (dpa-AFX) - At 8.20 a.m. ET on Tuesday, premarket trading is seeing notable activity in several stocks, with early price movements signaling potential opportunities before the opening bell.
For active traders, premarket trading offers a head start in spotting potential breakouts, reversals, or sharp price swings. These early moves often indicate where momentum may carry into the regular session, making premarket analysis a key part of the trading day.
In the Green - Premarket Gainers
The following stocks are trading higher in [Day Name] premarket session, recording significant percentage increases:
- Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) - up 25% at $46.00
- Kyivstar Group Ltd. (KYIV) - up 9% at $14.74
- Inseego Corp. (INSG) - up 9% at $9.67
- ALT5 Sigma Corporation (ALTS) - up 8% at $6.65
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) - up 7% at $7.55
- Palo Alto Networks, Inc. (PANW) - up 6% at $186.79
- Target Hospitality Corp. (TH) - up 6% at $8.55
- CyberArk Software Ltd. (CYBR) - up 5% at $443.44
In the Red - Premarket LosersThe following stocks are trading lower in [Day Name] premarket session, showing notable percentage declines:
- Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) - down 37% at $26.39
- Propanc Biopharma, Inc. (PPCB) - down 17% at $4.85
- Soligenix, Inc. (SNGX) - down 15% at $4.19
- Catheter Precision, Inc. (VTAK) - down 14% at $3.39
- Nano Labs Ltd (NA) - down 10% at $4.59
- MasterBeef Group (MB) - down 8% at $5.86
Copyright(c) 2025 RTTNews.com. All Rights Reserved
Copyright RTT News/dpa-AFX
© 2025 AFX News