In the Green - Premarket Gainers

Flexsteel Industries, Inc. (FLXS) - up 25% at $46.00 Kyivstar Group Ltd. (KYIV) - up 9% at $14.74 Inseego Corp. (INSG) - up 9% at $9.67 ALT5 Sigma Corporation (ALTS) - up 8% at $6.65 Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) - up 7% at $7.55 Palo Alto Networks, Inc. (PANW) - up 6% at $186.79 Target Hospitality Corp. (TH) - up 6% at $8.55 CyberArk Software Ltd. (CYBR) - up 5% at $443.44

In the Red - Premarket Losers

Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) - down 37% at $26.39 Propanc Biopharma, Inc. (PPCB) - down 17% at $4.85 Soligenix, Inc. (SNGX) - down 15% at $4.19 Catheter Precision, Inc. (VTAK) - down 14% at $3.39 Nano Labs Ltd (NA) - down 10% at $4.59 MasterBeef Group (MB) - down 8% at $5.86





At 8.20 a.m. ET on Tuesday, premarket trading is seeing notable activity in several stocks, with early price movements signaling potential opportunities before the opening bell.For active traders, premarket trading offers a head start in spotting potential breakouts, reversals, or sharp price swings. These early moves often indicate where momentum may carry into the regular session, making premarket analysis a key part of the trading day.