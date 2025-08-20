Hoffnung auf Frieden drückt Rüstungsaktien: Rheinmetall, Hensoldt und Renk stürzen ab. Analysten sehen aber nur eine Korrektur statt einer Trendwende. Die Friedensgipfel in Washington haben die Kurse der europäischen Rüstungswerte auf Talfahrt geschickt. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende Kremlchef Wladimir Putin getroffen hatte, reagierten die Märkte zunächst erleichtert: Keine Waffenruhe, keine unmittelbare Gefahr für die milliardenschweren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE