Zürich - Die Immobilienfirma Novavest hat die Ende Juli vorab gemeldeten Halbjahreszahlen 2025 bestätigt. Der Gewinn legte deutlich zu, während die Leerstände weiter zurückgingen. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg gemäss Mitteilung vom Mittwoch wie angekündigt auf 21,5 Millionen nach 11,7 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn inklusive Neubewertungserfolg kletterte auf 16,0 Millionen von 6,4 Millionen. Ohne Neubewertungserfolg verbesserte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
