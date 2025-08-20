Die Renk-Aktie ist zuletzt deutlich unter Druck geraten. Doch daraus könnte sich jetzt eine Kaufchance für Investoren ergeben. Zumindest die Analysten von JP Morgan sind sich sicher, denn der Rüstungsboom in Europa soll weitergehen. Rüstungsboom dürfte weitergehen Die Aktien von Rüstungsunternehmen wie Renk sind in den vergangenen Tagen unter Druck geraten, nachdem die Aussichten auf einen Frieden in der Ukraine immer weiter gewachsen sind. Dadurch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
