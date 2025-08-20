© Foto: Zacharie Scheurer - dpa-tmnPalantir stürzt nach dem Erreichen seines Allzeithochs in eine mehrtägige Verlustserie und notierte zuletzt über 9 Prozent im Minus.Die Euphorie um Palantir Technologies bekommt einen herben Dämpfer. Nach einem beispiellosen Höhenflug verlor die Aktie des US-amerikanischen Software- und KI-Spezialisten am Dienstag insgesamt mehr als 9 Prozent und notiert damit zuletzt nachbörslich bei 157,75 US-Dollar. Damit setzt sich eine fünftägige Verlustserie fort, die den Titel deutlich von seinen jüngsten Rekordständen abrücken lässt. Von Rekordhoch zum Abwärtssog Noch am 12. August erreichte Palantir mit einem Schlusskurs von 186,97 US-Dollar ein neues Allzeithoch - befeuert durch das erste Quartal …Den vollständigen Artikel lesen ...
