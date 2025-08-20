Anzeige
WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Ticker-Symbol: VEZ
Tradegate
20.08.25 | 09:23
14,950 Euro
+2,75 % +0,400
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Scale
1-Jahres-Chart
VEGANZ GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VEGANZ GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
14,65015,00009:26
14,65014,95009:23
Dow Jones News
20.08.2025 08:33 Uhr
221 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Veganz Group AG: Mililk Food Tech startet US-Export - Produktionsstart in Nordamerika im ersten Halbjahr 2026

DJ PTA-News: Veganz Group AG: Mililk Food Tech startet US-Export - Produktionsstart in Nordamerika im ersten Halbjahr 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Veganz Group AG: Mililk Food Tech startet US-Export

Produktionsstart in Nordamerika im ersten Halbjahr 2026

Ludwigsfelde (pta000/20.08.2025/08:00 UTC+2)

Veganz Group: Mililk Food Tech startet US-Export

Produktionsstart in Nordamerika im ersten Halbjahr 2026

Ludwigsfelde, den 20. August 2025 - Die Mililk Food Tech GmbH ("Mililk"), eine 100%ige Tochtergesellschaft der Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ), bringt ihre revolutionäre 2D-Drucktechnologie für Getränke erstmals auf den US-amerikanischen Markt. Der Versand des ersten Containers mit Hafermilch an die US-Ostküste wird voraussichtlich im September 2025 erfolgen.

Der kurzfristige Auftragsforecast beläuft sich bereits auf 15 Millionen Liter Hafermilch. Auf Sicht von 18 Monaten wird ein Volumen in Höhe von 160 Millionen Litern von Kunden aus Nordamerika und Asien nachgefragt.

Parallel zur Belieferung aus Deutschland werden aktuell potenzielle Produktionsstandorte in Nordamerika identifiziert, die die geplante Gesamtproduktionskapazität erhöhen. Der Produktionsstart ist für das erste Halbjahr 2026 vorgesehen.

Die Gespräche mit strategischen Investoren auf Basis einer Pre-Money-Bewertung von 80 Millionen Euro befinden sich in der finalen Phase. Ein Abschluss wird in den kommenden Monaten erwartet und soll Mililk mit Eigen- und Fremdkapital für rasches internationales Wachstum ausstatten.

"Mit unserer ersten Lieferung in die USA sowie der Identifizierung von mehreren potenziellen Produktionsstandorten ist der Startschuss für die weltweite Skalierung von Mililk gefallen. Wir gehen zudem davon aus, dass die Mililk-Lieferungen als Agrarprodukt eingestuft werden und damit nicht unter die 15%-ige US-Importsteuer für deutsche Waren fallen. Das wäre ein klarer Wettbewerbsvorteil, der die Markteinführung in den USA beschleunigen könnte. Unser Ziel: pflanzliche Getränkeinnovationen weltweit effizient und nachhaltig verfügbar zu machen," sagte Anja Brachmüller, Geschäftsführerin der Mililk Food Tech GmbH.

Über die Veganz Group AG

Die im Jahre 2011 in Berlin gegründete Veganz Group ist ein innovativer Produzent von pflanzenbasierten Lebensmitteln. Zu den Veganz-Marken zählen auch Happy Cheeze, Mililk(R) und Peas on Earth.

Ursprünglich als europäische vegane Supermarktkette gestartet, gelang es Veganz mit einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie diesen neuen Wachstumsmarkt aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend in der deutschsprachigen Region zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Süßwaren, Snacks, Milch-, Käse- und Fleischalternativen.

Die Produkte sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht nur im eigenen Online-Shop, sondern auch flächendeckend im Groß- und Einzelhandel verfügbar, u.a. bei Edeka, Rewe, Spar International, Rossmann, dm Deutschland und Transgourmet. Das Sortiment von Veganz wird sukzessive durch hochwertige und innovative Artikel optimiert, während parallel die nachhaltige Wertschöpfungskette kontinuierlich verbessert wird.

Veganz wurde für seine sozialen und ökologischen Auswirkungen mit dem B Corp-Zertifikat ausgezeichnet, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie.

Kontakt Veganz:

Massimo Garau

Chief Financial Officer

Telefon: +49 (0)151 46569362

E-Mail: ir@veganz.de

Website: www.veganz.de

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Veganz Group AG 
           An den Kiefern 7 
           14974 Ludwigsfelde 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Massimo Garau 
Tel.:         +49 30 2936378-0 
E-Mail:        ir@veganz.de 
Website:       www.veganz.de 
ISIN(s):       DE000A254NF5 (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755669600187 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
