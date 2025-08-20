KI und intelligente Energiesysteme: Enphase Energy, Nextracker, Stardust Solar

Anzeige / Werbung

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und digital gesteuerten Energiesystemen verändert den Heimenergiemarkt grundlegend. Wohnhäuser werden dadurch effizienter, flexibler und nachhaltiger. Für dynamische Unternehmen wie Stardust Solar Energy Inc. (TSXV: SUN, ISIN: CA8552811017) entstehen daraus enorme Wachstumschancen.

Moderne Systeme ermöglichen die Echtzeitüberwachung und prognosebasierte Steuerung des Energieverbrauchs. Heizungen, Klimaanlagen und Haushaltsgeräte passen sich automatisch an Nutzungsgewohnheiten, Wetterbedingungen und Anwesenheit an. Gleichzeitig sorgt KI für eine optimierte Nutzung von Solaranlagen und Batteriespeichern - Energie wird dann gespeichert oder ins Netz eingespeist, wenn es wirtschaftlich am sinnvollsten ist. Haushalte profitieren zusätzlich von dynamischen Stromtarifen und können durch die Unterstützung des Stromnetzes in Spitzenzeiten Gutschriften oder Kostenvorteile erzielen.

Vor diesem Hintergrund hat Stardust Solar Energy eine Absichtserklärung (LOI) unterzeichnet, um exklusiver nordamerikanischer Vertriebspartner von MarkeDroid zu werden - einer europäischen Plattform zur KI-basierten Optimierung von Solar- und Batteriesystemen.

Von passiven Verbrauchern zu aktiven Energieteilnehmern

Mit der zunehmenden Einbindung von Smart Homes in das Stromnetz und die Nutzung erneuerbarer Energien macht KI Haushalte zu aktiven Mitgestaltern einer sauberen, intelligenten Energiezukunft.

Hightech-Partnerschaft mit EU-Unterstützung

Das estnische Unternehmen MarkeDroid OÜ hat eine Plattform für virtuelle Kraftwerke entwickelt, die mithilfe proprietärer KI die Leistungsfähigkeit von Solar- und Batteriesystemen maximiert. Gefördert durch das EU-Programm "Lower Carbon Business Action" verbindet die Kooperation mit Stardust Solar europäische Clean-Tech-Innovatoren mit führenden Marktakteuren in Nordamerika.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Stardust Solar die Technologie unter eigener Marke vertreiben und in seinem wachsenden Franchise-Netz mit über 93 Standorten in Kanada, den USA und der Karibik einsetzen. Ziel ist es, durch lokale Datenanalyse und Echtzeitentscheidungen die Speicherung, Einspeisung und Nutzung von Energie noch präziser zu steuern.

Mark Tadros, Gründer und CEO von Stardust Solar:

"Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für Lösungen, die nicht nur Kosten senken, sondern auch die Verbreitung erneuerbarer Energien in unserem wachsenden Netzwerk beschleunigen."

KI trifft auf Energiearbitrage

Ein zentrales Element des MarkeDroid-Systems ist die KI-gesteuerte Batteriearbitrage. In Echtzeit analysiert die Plattform Strompreise, Wetterprognosen und Verbrauchsmuster, um die kosteneffizientesten Lade- und Einspeisestrategien umzusetzen.

Das Ergebnis: spürbare Einsparungen für Verbraucher und ein flexibleres, stabileres Energiesystem.

Die dafür eingesetzten Modelle wurden gemeinsam mit STACC, einem führenden estnischen Data-Science-Unternehmen mit Verbindung zur Universität Tartu, entwickelt. Drei unabhängige KI-Modelle überwachen Anomalien und passen Strategien automatisch an, bevor Probleme auftreten können.

Markt mit rasantem Wachstumspotenzial

Der Markt für Home Energy Management Systems (HEMS) ist auf rund 6 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2034 auf 22 Milliarden USD anwachsen. Noch dynamischer entwickelt sich der Smart-Home-Markt, der bis 2034 ein Volumen von 1 Billion USD erreichen könnte.

Wichtige Marktakteure

Nextracker Inc. (ISIN: US65290E1010) - setzt auf KI-gestützte Solartracker, die die Energieproduktion maximieren, indem sie Solarmodule automatisch der Sonne nachführen. Das Unternehmen verzeichnete seit Jahresbeginn einen Kursanstieg von 44%.

Enphase Energy, Inc. (ISIN: US29355A1079) - entwickelt Mikrowechselrichter, die den Gleichstrom einzelner Solarpanels auf Modulebene in Wechselstrom umwandeln. Ergebnis: höhere Effizienz und Zuverlässigkeit.

Stardust Solar Energy Inc. (ISIN: CA8552811017) - expandiert als Franchiseunternehmen für Photovoltaik-, Speicher- und Ladeinfrastruktur rasant in Nordamerika und stärkt durch die MarkeDroid-Kooperation seine technologische Basis.

Stardust Solar Energy Inc.

Land: Kanada/BC

ISIN: CA8552811017

