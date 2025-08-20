Es sind derzeit wieder schwierige Handelswochen für die Anteilseigner des Düngemittelproduzenten K+S. Die MDAX-Titel hatten sich nach den mauen Ergebnissen für das zweite Quartal zuletzt erneut deutlich verbilligt. Und vor dem Start in den heutigen Handel gibt es eine weitere Meldung, die den Kurs der zuletzt ohnehin schon gebeutelten Aktie zusätzlich belasten könnte. So rät nun auch die Privatbank Berenberg nicht mehr zum Kauf. Schlimmer noch: Im Zuge eines Analystenwechsels wurde das Anlagevotum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
