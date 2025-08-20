

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.08.2025 / 11:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Christian H. Nachname(n): Meyer

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

K+S Aktiengesellschaft

b) LEI

529900YURAYD4IJX2J91

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000KSAG888

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 11,85 EUR 54.510,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 11,85 EUR 54.510,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





