Die globale Ernährungssicherheit steht vor einem historischen Stresstest. Getrieben von Bevölkerungsdynamik, Klimaextremen und geopolitischen Brüchen wird die effiziente Nahrungsmittelproduktion zur zentralen Aufgabe des Jahrhunderts. Investoren, die in diese Systemtransformation investieren wollen, positionieren sich an neuralgischen Punkten der Wertschöpfungskette. Drei Schlüsselakteure, ein Chemieriese, ein Pionier für biologische Lösungen und ein Spezialist für Bodengesundheit, zeigen, wo die größten Chancen liegen. Die Strategien von BASF, MustGrow Biologics und K+S liefern dabei die entscheidenden Blaupausen für die Zukunft.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de