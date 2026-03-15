K+S AG ISIN: DE000KSAG888 konnte im Wochenverlauf 21,25 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war das Unternehmen aus Kassel der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 18,26 Euro, das Wochenhoch hat die Aktie im Tagesverlauf mit 18,69 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist ein RuMaS Deutschland-Favorit 2026. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere Meinung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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