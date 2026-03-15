K+S AG ISIN: DE000KSAG888 konnte im Wochenverlauf 21,25 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war das Unternehmen aus Kassel der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 18,26 Euro, das Wochenhoch hat die Aktie im Tagesverlauf mit 18,69 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist ein RuMaS Deutschland-Favorit 2026. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere Meinung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.