Inmitten dieser turbulenten Marktschwankungen sticht ein Gewinner besonders hervor: K+S, das Rohstoffunternehmen aus Kassel. Betrachtet man die Entwicklung von Aktienkursen, entsteht oft der Eindruck, als gäbe es nur Gewinner und Verlierer. K+S zählt eindeutig zur ersten Kategorie. In der vergangenen Handelswoche brillierte die Aktie mit einem Kursplus von 21,25 Prozent und war damit der klare Wochengewinner im MDAX. Im Dreimonatsvergleich rangiert ...

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