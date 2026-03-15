Inmitten dieser turbulenten Marktschwankungen sticht ein Gewinner besonders hervor: K+S, das Rohstoffunternehmen aus Kassel. Betrachtet man die Entwicklung von Aktienkursen, entsteht oft der Eindruck, als gäbe es nur Gewinner und Verlierer. K+S zählt eindeutig zur ersten Kategorie. In der vergangenen Handelswoche brillierte die Aktie mit einem Kursplus von 21,25 Prozent und war damit der klare Wochengewinner im MDAX. Im Dreimonatsvergleich rangiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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