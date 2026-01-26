K+S: Hohe Nachfrage!
|14,320
|14,340
|15:39
|14,330
|14,340
|15:38
|Aktuelle Nachrichten
|14:51
|08:50
|Märkte am Morgen: DAX zum Wochenauftakt schwächer; Gold, Silber, Intel, K+S, Bayer, Adidas, ...
|Die Vorzeichen für den DAX zum Wochenauftakt sind leicht rot eingefärbt. 35 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der deutsche Leitindex 0,1 Prozent tiefer bei 24.850 Zählern. Damit bleibt die wichtige...
|08:21
|Märkte am Morgen: Gold, Silber, Intel, K+S, Bayer, Hannover Rück, Adidas, Puma, Siemens Energy
|Der DAX hat eine turbulente Woche hinter sich. Vor allem der Grönland-Streit mit den dazugehörigen Zollandrohungen sorgte für Wirbel. Am Freitag ging der DAX mit leichten Gewinnen aus dem Handel. Heute...
|JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Angelina Glazova passte ihr Bewertungsmodell am Donnerstagabend...
|Aurubis, pbb, K+S, Redcare Pharmacy, TeamViewer, TUI: Neue Aktien-Positionen der Short-Seller
|Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben...
|K+S AG
|14,390
|+5,73 %