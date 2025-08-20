HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Anlagevotum für K+S im Zuge eines Analystenwechsels von "Buy" auf "Sell" gedreht und das Kursziel von 17 auf 11 Euro gesenkt. Das bisherige Anlagevotum habe auf der Annahme eines engen Kalidüngermarktes und dessen positiven Auswirkungen auf Gewinne und Barmittelgenerierung beruht, schrieb der ab sofort für die Aktie zuständige Experte Sebastian Bray in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. In einem Umfeld, das ab 2026 weitgehend sinkende Preise für Agrarrohstoffe erwarten lasse, gebe es aber keinen plausiblen Grund mehr für eine Kaufempfehlung. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) erschienen für das kommende Jahr ein wenig und für 2027 deutlich zu optimistisch./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000KSAG888