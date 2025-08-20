Auch wenn die Aktie zuletzt wieder Boden gutmacht hat - nach Turnaround sieht das noch nicht aus: Deutschlands größter Agrar- und Baustoffhändler hat im ersten Halbjahr den Verlust unter dem Strich auf über eine halbe Milliarde Euro vergrößert. Die Baywa AG ächzt weiter unter den hohen Kosten des Konzernumbaus und der immensen Zinslast als Folge einer Verschuldung von fast sechs Milliarden Euro. Eine Woche vor der Hauptversammlung hat der Agrarkonzern jetzt seine Halbjahreszahlen vorgelegt. Demnach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag