BayWa r.e. hat die Projektrechte für ein Floating-PV-Projekt in den Niederlanden veräußert. Käufer:innen sind eine lokale Energiegenossenschaft, eine Gemeinde und ein regionaler Fonds. Verkauf des Floating-PV-Projekts in den Niederlanden abgeschlossenDas Floating-Photovoltaik-Projekt liegt in der Provinz Friesland und wurde von BayWa r.e. gemeinsam mit der niederländischen Tochtergesellschaft GroenLeven entwickelt. Die Projektrechte gingen an die Energiegenossenschaft Enerzjyk Skûlenboarch, die
