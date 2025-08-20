Ein US-Berufungsgericht hat den geplanten Landtausch fuer die Entwicklung der Kupfermine Resolution Copper in Arizona gestoppt - nur einen Tag spaeter signalisiert Ex-Praesident Donald Trump seine Unterstuetzung fuer das umstrittene Vorhaben von BHP und Rio Tinto.Das milliardenschwere Bergbauprojekt Resolution Copper, das von den Rohstoffgiganten BHP und Rio Tinto seit rund zwanzig Jahren entwickelt wird, steht erneut im Zentrum politischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
