Vaudoise Assurances
Lausanne, 20. August 2025 - Die Vaudoise Versicherungen bestätigen auch 2025 ihre Top-Platzierung bei der Kundenzufriedenheit. Das zeigen die aktuellen Umfragen der Online-Vergleichsdienste Comparis und bonus.ch. Die ausgezeichneten Ergebnisse unterstreichen einmal mehr das kontinuierliche Engagement der Vaudoise, ihren Versicherten hochwertige Dienstleistungen und massgeschneiderte Versicherungslösungen anzubieten.
Im Comparis-Vergleich 2025 erreichte die Vaudoise mit ihrer Autoversicherung den hervorragenden 2. Platz, mit einer Note von 5,2 und dem Gold-Siegel. Dieses Resultat spricht für die Qualität der Vaudoise-Versicherungsprodukte und die hohe Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden. Auch in anderen wichtigen Bereichen wie der Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung konnte die Vaudoise überzeugen und erhielt mit einer Bewertung von 5,1 das Silber-Siegel.
