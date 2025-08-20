Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG



Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG
ISIN: DE0005201602
Empfehlung: Kaufen
seit: 20.08.2025
Kursziel: 9,00 EUR
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Schwaches Spirituosenumfeld bremst - Mio Mio und Premium-Handelsmarken als Lichtblicke



Die am 14.08. veröffentlichten Halbjahreszahlen der Berentzen-Gruppe AG bestätigen die bereits im Juli kommunizierten vorläufigen Ergebnisse und verdeutlichen die weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen im deutschen Getränkemarkt. Mit Umsatzerlösen von 79,9 Mio. EUR, einem EBITDA von 7,4 Mio. EUR und einem EBIT von 3,2 Mio. EUR blieben die zentralen Finanzkennzahlen in H1 spürbar unter Vorjahr. Positiv ist jedoch die Rückkehr in die Gewinnzone mit einem Konzernergebnis von 0,6 Mio. EUR.



[Tabelle]



Spirituosen im Gegenwind: Hauptbelastungsfaktor blieb das Kernsegment Spirituosen. Die Fokusmarken Berentzen (-10,5% yoy) und Puschkin (-20,3% yoy) litten unter der anhaltenden Konsumzurückhaltung sowie dem kompletten Ausbleiben von Promotion-Aktivitäten im Discount-Einzelhandel. Positiv entwickelte sich hingegen das Geschäft mit Premium- und Medium-Handelsmarken (+10,1%), das die strategische Relevanz dieses Segments unterstreicht. Insgesamt verringerte sich der Umsatz im Segment Spirituosen um 5,8% auf 50,3 Mio. EUR.



Mio Mio bleibt Wachstumstreiber: Einmal mehr konnte Mio Mio seine Rolle als Wachstumsmotor bestätigen. Mit einem Umsatzplus von 13,2% yoy auf 11,6 Mio. EUR bleibt die Marke weiterhin zentraler Impulsgeber im Segment alkoholfreie Getränke. Treiber waren insbesondere die erfolgreiche Einführung der Dose sowie verstärkte Marketingkampagnen. Rückgänge im Gesamtsegment in Höhe von 3,9 Mio. EUR auf 17,6 Mio. EUR im H1 resultieren aus dem Verkauf des Standorts Grüneberg, der im letzten Jahr noch eben diese 3,9 Mio. EUR zum Halbjahresumsatz beigetragen hat, sowie dem Auslaufen der Sinalco-Konzession zum 31.12.2024.



Stabile Bilanz, solider Ausblick: Die Eigenkapitalquote verbesserte sich im H1 auf 36,4% (31.12.2024: 33,1%), der Free Cashflow lag mit -7,8 Mio. EUR leicht besser als im Vorjahr. Das Management hat die Ende Juli reduzierte Jahresprognose bestätigt: Während der Umsatz bei 172-178 Mio. EUR liegen soll, wird das EBIT bei 8,0-9,5 Mio. EUR erwartet. Damit impliziert der Ausblick eine Stabilisierung der Ergebnisse im zweiten Halbjahr - getragen von stärkeren Markenimpulsen und einer erwarteten Normalisierung im Spirituosenvertrieb.



Fazit: Trotz des weiterhin schwierigen Konsumumfeldes und der kürzlich reduzierten Jahresziele zeigt der Halbjahresbericht doch deutlich, dass Berentzen über tragfähige Wachstumspfeiler verfügt. Während Mio Mio und die Premium-Handelsmarken robustes Wachstum liefern, erachten wir die Schwäche bei Berentzen als temporär. Hier dürften insbesondere die Investitionen in Markenpräsenz langfristig Früchte tragen. Wir bekräftigen unser Kaufen-Votum und bestätigen das Kursziel von 9,00 EUR.







