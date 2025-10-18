Aktien: Eine Woche die wieder einmal zeigte, dass es genug ungeklärte offene Flanken gibt, die neuen Rekroden an der Börse entgegenstehen. Nicht nur die gestern wieder aufgekochte Angst vor weiteren US-Banken, die sich bei den Krediten übernommen haben, auch die Anfang der Woche akute China-US-Handelskrieg Angst. Dazu rekordhohe US-Bewertungen gerade bei den US-Techwerten. So liegt das aktuelle S&P-KGV über 25, im zehnjährigen Mittel bei gut 20 - schreit förmlich nach einer Korrektur. Und die ungewöhnlich lange ausbleibende Korrektur - ein Tages-5%-Kursverfall wurde statistisch gesehen an den ...

