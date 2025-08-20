Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump verschärft ihren Kurs gegenüber Importen von Stahl- und Aluminiumprodukten.Wie das Handelsministerium bekanntgab, wurden 407 Produktkategorien auf die Liste sogenannter derivativer Produkte gesetzt, die künftig unter Section 232 fallen. Für diese Waren gilt nun ein Zollsatz von 50 Prozent auf den Stahl- und Aluminiumanteil. Betroffen sind ein breites Spektrum an Industriegütern, darunter Windkraftanlagen und deren Teile, Mobilkrane, Bulldozer, Schienenfahrzeuge, Möbel, Kompressoren, Pumpen sowie weitere Maschinen. Auch importierte Teile für Autoabgassysteme, Elektrostahl für Elektrofahrzeuge sowie Komponenten für Busse, Klimaanlagen und …Den vollständigen Artikel lesen ...
