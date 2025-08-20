BMW, VW und Depot-2030-Überflieger Xiaomi nehmen Tesla Marktanteile im Autogeschäft ab. Elon Musk setzt daher auf die Künstliche Intelligenz, Humanoide Roboter und überrascht jetzt mit einem neuen Hinweis auf ein fliegendes Tesla-Auto.Mit dem ChatGPT-Rivalen Grok kann seit August nun jeder auch Kurzvideos generieren und seiner Fantasie freien Lauf lassen. Ein User postete die folgende Vision: "Ein mit einem Passagierflugzeug verschmolzener Cybertruck fliegt durch eine futuristische, postapokalyptische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
