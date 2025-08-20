© Foto: Stringer - HPICXiaomi will 2027 mit seinem ersten E-Auto nach Europa. Doch hohe Zölle und Produktionsengpässe könnten den Tesla-Rivalen bremsen - trotz Milliardenumsätzen und Rekordnachfrage für den SUV YU7.Xiaomi treibt nach dem erfolgreichen Start seines Elektroautogeschäfts in China die Expansion voran und will 2027 mit seinem ersten Modell in Europa antreten. Präsident Lu Weibing erklärte: "Das Geschäftsmodell, das wir in China entwickelt haben, lässt sich auch auf den europäischen Markt übertragen, wenn wir dort Fuß fassen." Derzeit laufen Vorbereitungen, konkrete Produktpläne gibt es noch nicht. Mit dem SUV YU7, den Mitgründer Lei Jun im Juni vorgestellt hat, hat Xiaomi die Nachfrage im Heimatmarkt …Den vollständigen Artikel lesen ...
