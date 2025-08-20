Das kann sich durchaus sehen lassen. Nachdem die Aktie von BASF über Monate hinweg nicht aus dem Seitwärtstrend ausbrechen konnte, hat der DAX-Titel nun endlich wieder Fahrt aufgenommen. So gelang in der Vorwoche nach zuvor einigen gescheiterten Versuchen der Sprung über den Widerstandsbereich bei 46,00 Euro. Seither haben sich die Anteilscheine des weltgrößten Chemieproduzenten kontinuierlich verteuert. Im heutigen Handel mussten erstmals seit Anfang April wieder 48 Euro für eine Aktie des Ludwigshafener ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär