Bastei Lübbe AG ISIN: DE000A1X3YY0 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 20.08.2025 Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Überzeugender Buch-Wert - Community-getriebene Imprints und Digitalisierung treiben Erfolg



Die Bastei Lübbe AG ist einer der führenden Publikumsverlage in Deutschland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Belletristik, Sachbuch und Hörbuch aktiv und hat sich in den vergangenen Jahren strategisch neu positioniert - mit einer klaren Wachstumsfokussierung auf digitale Erlösmodelle und community-getriebene Imprints.



Der deutsche Buchmarkt ist trotz struktureller Herausforderungen wie sinkender Titelvielfalt, verändertem Konsumverhalten und wachsendem Wettbewerbsdruck durch digitale Plattformen in den vergangenen Jahren vor allem durch Preiseffekte leicht gewachsen. Auch wenn mittelfristig von einer leicht rückläufigen Marktentwicklung auszugehen ist, sollten insbesondere die Segmente Young und New Adult (14 bis 29 Jahre) sowie das Hörbuchgeschäft weiterhin Wachstumsimpulse liefern.



Trotz der Möglichkeit des Selfpublishing bleiben klassische Verlage wie Bastei Lübbe ein entscheidender Faktor im Buchmarkt, da sie professionelle Lektoratsarbeit, crossmediale Sichtbarkeit und internationale Vermarktung aus einer Hand bieten. Bastei Lübbe wächst dabei seit Jahren deutlich schneller als der Gesamtmarkt (CAGR 2020-2024 7,1% vs. 2,3% Gesamtmarkt). Diese Outperformance beruht u.E. auf drei zentralen Wettbewerbsvorteilen: Starke Stellung in der Belletristik durch community-getriebene Imprints: Mit dreimal so vielen Bestsellern wie der nächstplatzierte Verlag sowie mehrfachen Auszeichnungen (u.a. BookTok Verlag und Buch des Jahres 2024) kann Bastei Lübbe insbesondere mit LYX in diesem Segment als Marktführer gelten.

Kontinuierliche Innovation - analog und digital, etwa durch das LYX-Festival, gezieltes Socialmedia-Marketing oder den frühzeitigen Fokus auf Streaming-Angebote bei Hörbüchern.

Weltweit erfolgreiche Bestsellerautoren wie Ken Follett, Dan Brown oder Rebecca Gablé, die für starke Einzeljahre sorgen und hohe mediale Aufmerksamkeit sichern.

Entsprechend erwarten wir, dass Bastei Lübbe seine Marktposition weiter ausbaut und prognostizieren bis 2027 ein durchschnittliches Umsatzwachstum von rund 4,7% p.a. Im aktuellen Geschäftsjahr wird dies vor allem von mehreren Bestseller-Veröffentlichungen getragen, die vorübergehend die Marge drücken. Mittelfristig erwarten wir jedoch einen steigenden Umsatzanteil im Community- und Digitalgeschäft und daher ein weiter steigendes Ertragsprofil mit EBIT-Margen von knapp unter 15% bis 2027. Allerdings ist die Ertragskraft auch auf dem aktuellen Niveau mit einem ROCE von 24% für das laufende Geschäftsjahr exzellent und ein Ausdruck der Wettbewerbsqualität des Unternehmens.



Fazit: Mit einer starken Marktstellung und dem innovationsgetriebenen Wachstum im Digital- und Community-Segment sehen wir Bastei Lübbe strategisch sehr gut positioniert. Obwohl sich die Aktie im Zuge der starken Ergebnisentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr positiv entwickelt hat, erachten wir die aktuelle Bewertung mit einem KGV von 12,1 im Hinblick auf die hohe Wettbewerbsqualität als nicht anspruchsvoll. Wir nehmen die Coverage daher mit einem 'Kaufen'-Rating und einem Kursziel von 15,00 EUR auf.







