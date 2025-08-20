?? Er entlarvte Wirecard als erster - jetzt verrät er seine Top-Aktien! Die Aktie von GFT Technologies hat turbulente Monate hinter sich. Nach einer Gewinnwarnung im Juli brach der Kurs deutlich ein und sorgte für Verunsicherung am Markt. Doch Analysten sehen inzwischen Anzeichen für eine Bodenbildung. In seinem neuen Video zeigt Tobias Bosler, Chefredakteur von Bosler Börse, warum dieser Boden jetzt zur Startrampe für die nächste Rallye werden könnte. Das Software- und Beratungshaus mit Sitz in Stuttgart ist global tätig, mit starken Standbeinen in Brasilien, Deutschland, Spanien und Großbritannien. GFT berät Banken, Versicherungen und Industriekonzerne bei der Modernisierung ihrer IT-Systeme und treibt die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Trotz des Gewinnrückgangs im Halbjahr ist das Bild auf den zweiten Blick stabiler, da ein einmaliger Sondereffekt aus 2024 die Vergleichsbasis verzerrt hatte. Fazit: Nach dem "Bad Bath"-Effekt der Gewinnwarnung könnte GFT vor einem Neubeginn stehen. Wer auf solide Technologie- und Digitalisierungstrends setzt, findet hier eine potenzielle Turnaround-Chance - mit zusätzlichem Schub durch die Rückkäufe. Bosler investiert meist selbst. Mit Doppelstrategie & "Value mit Turbo" erzielt er nachweislich folgende Top-Gewinne: • +2.300?% mit einem Rheinmetall-Optionsschein • Einmal +1.071?% und einmal +737?% mit Tesla-Puts • +36?% mit PORR-Aktie • +27?% mit Nvidia-Aktie • +210?% mit einem Raiffeisen-Turbo • und viele weitere! +++Werbung+++ ?? JETZT BOSLER BÖRSE GRATIS & UNVERBINDLICH TESTEN! - 2 Wochen-Gratis-Test (Normalpreis 936 € p.a.) - 100% kostenlos - keine versteckten Gebühren - Kein Abo - keinerlei Verpflichtung - Keine Kündigung nötig - endet automatisch - Voller Zugriff auf alle alten&zukünftigen Beiträge - Absolut risikofrei - ohne Folgekosten Hier geht's zum 2-WOCHEN-GRATIS-TEST ?? www.boslerboerse.de/abo ?? Was ist BOSLER BÖRSE - Ein einzigartiger Börsenkanal auf der Messenger-App Telegram - gegründet von, Tobias Bosler, der als Erster den Wirecard-Betrug aufdeckte. Er ist bekannt aus Netflix & Sky-TV-Dokumentationen. Jetzt teilt er sein Wissen EXKLUSIV mit seinen Abonnenten auf Telegram ?? https://www.boslerboerse.de/abo ?? Zudem erscheint BOSLER BÖRSE 1× pro Woche auf YouTube - immer mittwochs um 13:00 Uhr auf dem YT-Kanal von WallstreetONLINE. Doch die Börse schläft nie, daher sollten Anleger den Telegram-Kanal Bosler Börse abonnieren! ?? Nur im Telegram-Kanal gibt's laufend Updates, neue Empfehlungen und konkrete Handlungsanweisungen - rechtzeitig genug, um echte Gewinne zu machen. ?? Was erwartet mich im Kanal - • Klare Kauf- und Verkaufsempfehlungen • Bosler legt offen, wie viel er selbst investiert • Fundierte Analysen, klare Kursziele, konkrete Produkte zur optimalen Umsetzung von Boslers Strategien ?? 3 Musterdepots für unterschiedliche Anlegertypen Bosler Börse bietet drei klar strukturierte Musterdepots: 1.??LANGFRIST-Musterdepot - konservativ, solide Aktien 2.??KURZFRIST-Musterdepot - spekulativ, mit Turbo-Optionsscheinen 3.??UKRAINE-Musterdepot - Aktien mit Friedenspotenzial ?? wichtig: Auch wenn kein echtes Geld im Spiel ist, werden die Musterdepots mit realen Börsenkursen geführt. Es werden nur Käufe und Verkäufe verbucht, die auch tatsächlich an der Börse möglich waren - keine Tricks, keine Rückdatierungen, 100?% transparent. ?? Was ist Boslers Konzept: "Value mit Turbo" Er kombiniert solide Value-Aktien mit passenden Turbo-Optionsscheinen: ein konservativer und ein spekulativer. So lassen sich bei geringem Risiko hohe Renditen erzielen - mehrfach bewiesen! ?? Ziel: Gewinne bei steigenden UND fallenden Kursen Dank Doppelstrategie profitieren Bosler-Abonnenten auch bei überbewerteten Aktien - mit Short-Produkten und klarer Anleitung. ?? Impressum & rechtliche Hinweise: www.boslerboerse.de/impressum +++Werbung+++