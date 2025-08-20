© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEWährend noch über ein Ende des Russland-Ukraine-Kriegs verhandelt wird, sucht die Börse bereits nach Wiederaufbau-Gewinnern. Kyivstar, das seit einigen Tagen an der Nasdaq notiert ist, wird als solcher gehandelt.Anleger sind derzeit auf der Suche nach Profiteuren eines möglichen Waffenstillstands zwischen Russland und der Ukraine. Im Zentrum dieser Spekulationen steht eine Neuemission, die es in sich hat. Die Aktie des ukrainischen Telekommunikationsunternehmens Kyivstar, einer Tochter des Mobilfunkanbieters Veon, wird seit dem 15. August unter dem Ticker "KYIV" an der Nasdaq gehandelt. Sie bietet erstmals einen rein ukrainischen Zugang an der Wall Street. Die Kursreaktion fiel entsprechend …Den vollständigen Artikel lesen ...
