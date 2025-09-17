Die Aktie von SAP kann sich nach der heftigen Korrektur in den vergangenen Monaten zur Wochenmitte deutlich erholen. Mit einem Plus von knapp vier Prozent ist sie am Vormittag der Top-Gewinner im deutschen Leitindex DAX vor Rheinmetall und Merck KGaA. Unterstützung erhält das Papier von einem positiven Analystenkommentar.Das Analysehaus Jefferies hat seine Einstufung für SAP nach einem Gespräch mit dem Finanzvorstand unverändert auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro bestätigt. Analyst Charles ...Den vollständigen Artikel lesen ...
