Zürich - Nach dem Gewinnsprung in den ersten sechs Monaten ist Implenia auch für die Zukunft gut gerüstet. Denn der grösste Baukonzern der Schweiz sitzt auf Auftragsbüchern, die so prall gefüllt sind wie noch nie. Im laufenden Jahr hat Implenia eine Reihe von Grossaufträgen gewonnen. Am meisten Schlagzeilen machte der Auftrag für ein Atomendlager in Schweden für mehrere hundert Millionen Franken. Zudem hat der Konzern mehrere Hochbauaufträge im Wert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab