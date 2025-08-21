EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BSK 1818 AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die BSK 1818 AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
Ort: http://www.berliner-sparkasse.de/de/home/ihre-sparkasse/ihre-sparkasse-vor-ort/BerichteBSK1818AG.html
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BSK 1818 AG
|Alexanderplatz 2
|10178 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.lbb.de
