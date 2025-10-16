The following instruments on XETRA do have their first trading 16.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.10.2025
Aktien
1 CA74174A1021 Prince Silver Corp.
2 KYG5656D1189 Crypto Flow Technology Ltd.
3 US78438F1049 S4 Capital PLC ADR
4 KYG4585K1031 USpace Technology Group Ltd.
5 CA14919F3051 Cathedra Bitcoin Inc.
6 US29666V3033 Esprit Holdings Ltd. ADR
7 CA63906L1067 Naughty Ventures Corp.
8 NO0013683409 Nordic Financials ASA
Anleihen/ETF
1 XS3189757878 European Bank for Reconstruction and Development
2 FR0014013DU9 La Mondiale
3 XS3206365150 AXA S.A.
4 DE000A162BF5 BSK 1818 AG
5 DE000A162BD0 BSK 1818 AG
6 DE000A162A91 BSK 1818 AG
7 DE000A162A83 BSK 1818 AG
8 DE000A162A75 BSK 1818 AG
9 DE000A162A67 BSK 1818 AG
10 DE000A162A26 BSK 1818 AG
11 DE000A30VRT2 BSK 1818 AG
12 DE000A30VRS4 BSK 1818 AG
13 DE000A30VRR6 BSK 1818 AG
14 DE000A30VRQ8 BSK 1818 AG
15 DE000A30VRP0 BSK 1818 AG
16 DE000A30VRN5 BSK 1818 AG
17 DE000A30VRM7 BSK 1818 AG
18 DE000A30VRJ3 BSK 1818 AG
19 DE000A30VRG9 BSK 1818 AG
20 DE000A162BK5 BSK 1818 AG
21 DE000A162BJ7 BSK 1818 AG
22 DE000A162BH1 BSK 1818 AG
23 DE000A162BG3 BSK 1818 AG
24 CA135087T875 Canada, Government of...
25 DE000DW6AK60 DZ BANK AG
26 XS3211790616 American Honda Finance Corp.
27 XS3206364690 AXA S.A.
28 FR0014013E84 BPCE SFH
29 DE000A4DFKP0 DZ HYP AG
30 IE000TYGG0N6 Fidelity Global Equity Research Enhanced PAB UCITS ETF
31 IE000WOBV8X1 Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF
