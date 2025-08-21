EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose

tonies setzt profitables Wachstum im ersten Halbjahr fort und veröffentlicht zuversichtliche Prognose für 2025 Gruppenumsatz steigt in H1 2025 um 20,3 % YoY auf 176,6 Mio. EUR in konstanter Währung (cc)

Anhaltende Wachstumsdynamik in Nordamerika (+28,3 % YoY auf 70,9 Mio. EUR) und im Rest der Welt (+76,4 % YoY auf 34,9 Mio. EUR), DACH bei 70,8 Mio. EUR (-1,3 % YoY) aufgrund von Verlagerungseffekten (alle in cc)

Bereinigte EBITDA-Marge in H1 2025 mit 2,1 % (3,8 Mio. EUR) weiterhin positiv aufgrund operativer Exzellenz in volatilem Umfeld; Investitionen zur Abfederung der Zölle im zweiten Halbjahr, in neue Produkte und die internationale Expansion - unterstützt durch verbesserte Deckungsbeiträge

Prognose für Geschäftsjahr 2025 lässt starkes profitables Wachstum erwarten: Umsatzwachstum >25 % auf Konzernebene, >30 % in Nordamerika, bereinigte EBITDA-Marge 6,5 % bis 8,5 % (alle Zahlen in cc) LUXEMBURG, 21. August 2025 // tonies SE ("tonies"), die weltweit führende digitale Audioplattform für Kinder mit der preisgekrönten Toniebox, hat ein starkes erstes Halbjahr 2025 mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 20,3 % auf 176,6 Mio. EUR (H1 2024: 146,8 Mio. EUR) und einer anhaltenden Profitabilität mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 2,1 % abgeschlossen. Die gute Umsatzentwicklung wurde vor allem durch die zunehmende internationale Marktdurchdringung und die weitere Einführung erfolgreicher Produkte getragen. Tobias Wann, CEO von tonies, kommentiert: "Das erste Halbjahr 2025 hat erneut gezeigt, dass unsere Strategie Früchte trägt. Nachdem wir einen volatilen Markt gemeistert haben, starten wir aus einer Position der Stärke in die zweite Jahreshälfte, mit einer positiven Dynamik in allen Regionen und Produktkategorien. Tatsächlich entwickelt sich tonies zunehmend zu einem Unternehmen, das Märkte bewegen kann: In Australien und Neuseeland haben wir durch die Einführung unserer Plattform das Wachstum des Spielzeugmarktes mit vorangetrieben und in Frankreich haben wir unsere Kundenbasis in nur sechs Monaten um 20 % ausgebaut. Darüber hinaus hat sich unser US-Geschäft als äußerst widerstandsfähig erwiesen - wir sind weiter schnell gewachsen und haben unsere Profitabilität trotz der Herausforderungen durch Zölle deutlich verbessert. Unser einzigartiges Konzept der altersgerechten, kinderorientierten Unterhaltung ist bei Kindern und Eltern weltweit beliebt und sorgt für eine anhaltend hohe und wiederkehrende Nachfrage. Unsere Prognose für das Gesamtjahr unterstreicht unsere Zuversicht, unseren Kurs des profitablen Wachstums mit zunehmender Dynamik in allen Märkten fortzusetzen." Jan Middelhoff, CFO von tonies, fügt hinzu: "Ein organisches Umsatzwachstum von mehr als 20 % und eine Profitabilität auf Vorjahresniveau zeigen die Stärke von tonies und unsere Fähigkeit, in einem volatilen und unsicheren Marktumfeld zu agieren. Die DACH-Region gewann im zweiten Quartal an Dynamik und leistete als unsere profitabelste Region einen starken Beitrag zum EBITDA. Mit einem starken Umsatzanstieg und einem profitablen EBITDA in Nordamerika sowie einem außergewöhnlichen Wachstum in unserer Region Rest der Welt haben wir unsere Erfolgsbilanz beim globalen Ausbau unserer Plattform weiter gestärkt. Eine stärkere Präsenz im Einzelhandel und mehr aktive Tonieboxen als je zuvor auf dem Markt sorgen dafür, dass unsere Plattform für zukünftiges Wachstum bestens aufgestellt ist. Wir befinden uns in einer starken finanziellen und strategischen Position, um dieses Potenzial zu nutzen und unsere Dynamik erneut zu beschleunigen, um ein starkes zweites Halbjahr und ein Geschäftsjahr mit hohem Wachstum zu erzielen." tonies festigt seine Position als globaler Marktführer in seiner Kategorie: internationale Umsätze nun bei 60 % Seit dem ersten Quartal 2025 weist tonies das Umsatzwachstum auf Basis konstanter Wechselkurse unter Verwendung der Durchschnittskurse des Vorjahreszeitraums aus, um dem zunehmenden Einfluss von Währungsschwankungen Rechnung zu tragen. Der Gruppenumsatz stieg im ersten Halbjahr 2025 um 20,3 % auf 176,6 Mio. EUR in konstanten und nominalen Währungen (H1 2024: 146,8 Mio. EUR). Der Umsatz in Märkten außerhalb der DACH-Region stieg um 9 Prozentpunkte auf rund 60 % (gegenüber 51 % im ersten Halbjahr 2024). Dies zeigt den anhaltenden Erfolg von tonies beim Ausbau seiner Position als globaler Branchenführer und bei der Umsetzung einer ambitionierten internationalen Wachstumsstrategie. Nordamerika setzte seinen dynamischen Wachstumskurs fort und erzielte im Vergleich zum Vorjahr ("YoY") einen Umsatzanstieg von 28,3 % auf 70,9 Mio. EUR (cc, nominal +27,9 % auf 70,6 Mio. EUR). Der Umsatzanstieg wurde sowohl vom Direktvertrieb als auch vom Großhandel getragen. Da das Vertrauen der großen Einzelhändler in tonies weiter wächst, trugen vergrößerte Regalflächen und eine höhere Anzahl von Verkaufsstellen (POS) zu dem sehr hohen Anstieg des Großhandelsumsatzes von +40 % bei. In der DACH-Region hat tonies mit der Einführung von Book Tonies im zweiten Quartal 2025 den Weg für weiteres kräftiges Wachstum geebnet, da damit die Bindung zu Kindern ab fünf Jahren verstärkt wird. Während der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 aufgrund von Vorbestellungen von Großhandelspartnern im vierten Quartal 2024, die sich auf das erste Quartal 2025 auswirkten, bei insgesamt 70,8 Mio. Euro (-1,3 % gegenüber dem Vorjahr) lag, kehrte der Bereich im zweiten Quartal 2025 trotz einiger Stichtags- und Verlagerungseffekte wie erwartet auf einen Wachstumskurs zurück. In der Region Rest der Welt stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 76,4 % auf 34,9 Mio. EUR (währungsbereinigt, nominal +77,8 % auf 35,2 Mio. EUR), was auf ein sehr starkes Wachstum in Frankreich und die positive Entwicklung in Großbritannien zurückzuführen ist. In Australien und Neuseeland konnte tonies an den erfolgreichen Markteintritt im letzten Jahr anknüpfen: Durch die Erhöhung der Anzahl der Verkaufsstellen (POS) von rund 250 bei der Markteinführung auf 450 bis Ende Juli 2025 wurde die Produktverfügbarkeit in der gesamten Region innerhalb kurzer Zeit deutlich verbessert. Nach Produktkategorien betrachtet blieb der Umsatz mit Tonieboxen mit 32,3 Millionen Euro (währungsbereinigt, nominal um 5,2 % auf 34,7 Mio. EUR) relativ stabil, was unter anderem auf Auftragsverlagerungseffekte zurückzuführen ist. Seit der Markteinführung im Jahr 2016 wurden weltweit mehr als 9,5 Millionen Tonieboxen verkauft. Der Umsatz mit Tonies stieg gegenüber dem Vorjahr um 27,9 % auf 136,7 Mio. EUR (währungsbereinigt, nominal um 25,6 % auf 134,3 Mio. EUR). Dies ist Ergebnis der Strategie des Unternehmens, sich sowohl auf lizenzierte Tonies von Drittanbietern als auch auf Tonies Originals mit selbst produzierten Inhalten und eigenem Design, wie die erste eigene Lizenzmarke "Sleepy Friends", zu konzentrieren. Die Produkt-Pipeline von tonies wurde durch Erweiterungen erfolgreicher Franchises gestärkt und ist für die Einführung weiterer Franchises und Charaktere in den kommenden Monaten und Jahren vorbereitet. Seit der Einführung im Jahr 2016 wurden weltweit 125 Millionen Figuren verkauft. Im Bereich Accessoires & Digital stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 9,6 % auf 7,6 Mio. EUR (währungsbereinigt, nominal um 9,6 % auf 7,6 Mio. EUR), was hauptsächlich auf den Absatz von Nachtlicht-Tonies, Elektronik (vor allem Kopfhörer und Ladegeräte), digitale Inhalte und Transportlösungen zurückzuführen ist. tonies steigert die Umsätze über alle Vertriebskanäle: Im ersten Halbjahr 2025 stieg der Umsatzanteil aus Direktvertrieb an Endkunden leicht von 41 % auf 42 %. Der Direktvertrieb umfasst den Amazon-Marktplatz, auf dem tonies erneut besondere kommerzielle Momente nutzen konnte, beispielsweise während des letzten Prime Day in den USA. Um das Wachstum im Großhandel zu ermöglichen, hat tonies wichtige Partnerschaften mit Einzelhändlern in Schlüsselmärkten weiter ausgebaut. Weiterhin profitables Wachstum, trotz eines volatilen makroökonomischen Umfelds Das bereinigte EBITDA blieb mit 3,8 Millionen Euro (2,1 % des Umsatzes, nominal) gegenüber 3,9 Millionen Euro (2,6 % des Umsatzes, nominal) im ersten Halbjahr 2024 nahezu stabil und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, auch in einem volatilen makroökonomischen Umfeld profitabel zu wachsen. Alle Regionen verzeichneten deutliche EBITDA-Verbesserungen, einschließlich Nordamerika, das erstmals in einem ersten Halbjahr einen positiven Beitrag leistete. Diese Entwicklung war insbesondere auf eine deutliche Steigerung der Bruttomarge von 67,2 % auf 70,9 % zurückzuführen, die durch niedrigere Einkaufs- und Logistikkosten, einen günstigen USD/EUR-Wechselkurs und einen verbesserten Produkt- und Vertriebsmix unterstützt wurde. Die Deckungsbeitragsmarge stieg von 37,4 % auf 42,9 %, was auf niedrigeren relativen Materialeinsatz und weitere Effizienzsteigerungen zurückzuführen ist. Infolgedessen stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Sonderposten im ersten Halbjahr 2025 um 38,3 % auf 75,8 Mio. EUR (H1 2024: 54,8 Mio. EUR). tonies investierte auch weiterhin in internationales Wachstum und Produktentwicklung sowie in die Lieferkette und Maßnahmen zur Abfederung der US-Zölle. Neue Zusammensetzung des Vorstands spiegelt die globalen Wachstumsambitionen von tonies wider Im Juli gab tonies einen Wechsel in der Position des CFO und die Ernennung seines ersten Chief Revenue Officers bekannt, um das internationale Wachstum zu beschleunigen. Hansjörg Müller verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Strategie bei globalen Konsumgüter- und Technologieunternehmen und wird die Position des CFO als Nachfolger von Jan Middelhoff übernehmen. Um einen reibungslosen und koordinierten Übergang zu gewährleisten, wird Jan Middelhoff bis zum Ende des Jahres in beratender Funktion im Unternehmen bleiben. Zum 1. September 2025 besteht der Vorstand von tonies damit aus den folgenden vier Mitgliedern in Deutschland und den USA: CEO Tobias Wann wird mit CFO Hansjörg Müller, Chief Experience Officer (CXO) Ginny McCormick und Chief Revenue Officer (CRO) Christoph Frehsee zusammenarbeiten. Frehsee, langjährige Führungskraft bei tonies, hat maßgeblich zum Aufbau des nordamerikanischen Geschäfts zum größten Markt des Unternehmens beigetragen und wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2025 in den Vorstand berufen. Zusätzlich zur neuen Zusammensetzung des Vorstands ist Patric Fassbender, Mitbegründer von tonies, mit Wirkung zum 28. Mai 2025 in den Aufsichtsrat des Unternehmens eingetreten, nachdem er im Rahmen des CEO-Wechsels im Jahr 2024 planmäßig eine Auszeit genommen hatte. In seiner neuen Funktion wird er die weitere Entwicklung des Unternehmens in beratender Funktion unterstützen. 2025 wird voraussichtlich ein weiteres Jahr mit starkem profitablem Wachstum Angesichts einer guten Performance in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025, starken Anzeichen für eine anhaltend hohe Marktnachfrage in der zweiten Jahreshälfte, insbesondere im wichtigen Jahresendquartal, sowie einer besseren Einschätzung der globalen Auswirkungen der US-Zölle geht tonies von einem starken und profitablen Wachstum im Geschäftsjahr 2025 aus. Die Prognose basiert auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts geltenden globalen Zollsätzen und Handelsbedingungen. tonies erwartet für das Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum der Gruppe von mehr als 25 % (cc) gegenüber dem Vorjahreswert von 480,5 Mio. Euro auf über 600 Mio. Euro und ein Umsatzwachstum in Nordamerika von mehr als 30 % (cc). Dieser deutliche weitere Umsatzanstieg resultiert aus dem Wachstum in allen Regionen, dürfte jedoch vor allem auf die weitere internationale Expansion, insbesondere in Nordamerika, zurückzuführen sein. Trotz hoher Investitionen in zukünftiges Wachstum und der Auswirkungen der US-Zölle erwartet tonies für das Gesamtjahr 2025 erneut eine starke Profitabilität und eine bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von 6,5 bis 8,5 %, nach 7,5 % im Jahr 2024. Die Prognose basiert auf den Annahmen, dass es 2025 zu keiner weiteren wesentlichen Verschlechterung der Konsumentenstimmung und keinen zusätzlichen Auswirkungen der US-Zölle kommen wird. Darüber hinaus berücksichtigt sie mögliche Effekte aus Produktinnovationen in der zweiten Jahreshälfte. tonies SE wird heute, Donnerstag, den 21. August um 11:00 Uhr MESZ, die Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2025 in einer Präsentation vorstellen. Um sich direkt für den Webcast anzumelden, nutzen Sie bitte den Finanzkalender auf unserer Website . Alle Veröffentlichungen sind auf der Investor Relations Website von tonies unter Publikationen verfügbar. Zahlen auf einen Blick Umsatz (währungsbereinigt) in Mio. EUR Q2 2025 Q2 2024 +/- H1 2025 H1 2024 +/- Umsatz 81,0 68,5 18,3 % 176,6 146,8 20,3 % nach Region DACH 31,8 31,5 0,8 % 70,8 71,8 -1,3 % Nordamerika 32,6 27,4 19,0 % 70,9 55,2 28,3 % Rest der Welt 16,6 9,5 74,2 % 34,9 19,8 76,4 % nach Produktkategorie Tonieboxen 18,5 17,8 3,9 % 32,3 33,0 -2,1 % Tonies 59,1 50,0 18,1 % 136,7 106,9 27,9 % Accessoires & Digital 3,5 0,6 516,3 % 7,6 6,9 9,6 %



Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung H1 2025 H1 2024 +/- Mio. EUR

% vom Umsatz

Mio. EUR

% vom Umsatz

Mio. EUR

Umsatz 176,6 100,0 % 146,8 100,0 % 29,8 COGS -51,4 -29,1 % -48,1 -32,8 % -3,3 Bruttogewinn 125,1 70,9 % 98,7 67,2 % 26,4 Lizenzkosten -21,3 -12,1 % -18,4 -12,5 % -2,9 Bruttogewinn nach Lizenzkosten 103,8 58,8 % 80,3 54,7 % 23,5 Fulfillmentkosten -28,2 -16,0 % -25,5 -17,4 % -2,7 Deckungsbeitrag 75,8 42,8 % 54,8 37,4 % 21 Marketing -17,8 -10,1 % -12,2 -8,3 % -5,6 SG&A -64,5 -36,5 % -44,9 -30,0 % -19,6 davon Personal -33,5 -18,9 % -26,3 -17,3 % -7,2 davon OPEX -31,1 -17,6 % -18,6 -12,7 % -12,5 Aktivierte Eigenleistung 0,8 0,4 % 0,8 0,6 % 0,0 Sonstiges Ergebnis 9,1 5,2 % 4,4 3,0 % 4,7 EBITDA 3,2 1,8 % 2,9 2,0 % 0,3 Anpassungen 0,6 0,3 % 1,0 0,7 -0,4 Bereinigtes EBITDA 3,8 2,1 % 3,9 2,6 % -0,1

Operative Segmente*

(nominal) In Mio. EUR DACH NA RoW Segment insg. Corp. Überl. tonies-Gruppe (IFRS) Umsatz 70,8 70,6 35,2 176,6 0 0 176,6 Lizenzkosten -11,8 -7,9 -4,0 -23,6 2,3 0 -21,3 Deckungsbeitrag 37,8 % 38,7 % 32,1 % 37,0 % - - 42,9 % EBITDA 11,7 0,9 -2,8 9,9 -5,4 -1,3 3,2 EBITDA-Marge 16,5 % 1,3 % -7,8 % 5,6% - - 1,8 %

*NA = Nordamerika, Operative Segmente nach lokalen GAAP; Anpassungen des EBITDA nur auf Konzernebene (anteilsbasierte Vergütungen), Umgliederungen beinhalten Transferpreise, IFRS-Effekte, Konzernrückstellungen

Über tonies tonies® ist die weltweit größte interaktive Audioplattform für Kinder mit rund 9,5 Millionen Tonieboxen und über 125 Millionen verkauften Tonies. Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem hat mit seinem kindersicheren, kabellosen und bildschirmfreien Ansatz die Art und Weise verändert, wie kleine Kinder unabhängig spielen und lernen. Tonieboxen wurden in über 100 Ländern aktiviert, das Inhaltsportfolio umfasst mehr als 1.300 Tonies auf verschiedenen Sprachen. Investor-Relations-Kontakt

Peter Dietz

Manager Investor Relations

Telefon: +491739018573

E-Mail: ir@tonies.com Medienkontakt

Christian Steinhof

Head of Global Corporate Communications

Telefon: +491711210279

E-Mail: christian.steinhof@tonies.com Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen Bei bestimmten Aussagen in diesem Dokument handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an der Verwendung von Worten wie "erwartet", "kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt voraus", "sieht vor" oder "antizipiert" oder anderen Worten mit ähnlicher Bedeutung zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen in Bezug auf erwartete Entwicklungen und andere Faktoren, die die tonies SE betreffen. Sie stellen weder historische oder aktuelle Fakten dar, noch sind sie Garantien für zukünftige Leistungen. Haftungsausschluss Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der in diesem Dokument beschriebenen Pläne und Ereignisse nachteilig beeinflussen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Die tonies SE lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Korrekturen der in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der tonies SE oder eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch ein anwendbares zwingendes Gesetz oder eine Verordnung vorgeschrieben. Weder die tonies SE noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Definition der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen entnehmen Sie bitte dem veröffentlichten Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2024, dem Halbjahresbericht 2025 oder über den folgenden Link auf unserer Website: APM



