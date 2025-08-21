tonies hat Q2-Zahlen vorgelegt, die ein verlangsamtes Umsatzwachstum von 16 % im Jahresvergleich zeigen (ggü. 18 % erwartet), hauptsächlich bedingt durch schwächeres Wachstum in den USA (14 % ggü. 25 % erwartet) infolge von Preiserhöhungen und einer gedämpften Konsumstimmung. In der DACH-Region fiel die Entwicklung etwas besser aus, während das übrige Ausland stark im Rahmen der Erwartungen wuchs. Die Bruttomarge verbesserte sich im 1. Halbjahr deutlich dank niedrigerer Kosten und eines vorteilhaften Produktmixes, während die bereinigte EBITDA-Marge aufgrund höherer Ausgaben im Zusammenhang mit der internationalen Expansion sowie vermutlich dem bevorstehenden Launch der Toniebox 2 um 50 Basispunkte zurückging. Der Nettoverlust fiel besser aus als erwartet (EPS -0,01 ggü. -0,07 erwartet), bedingt durch eine Neubewertung von Warrants. Die Prognose für das GJ25 sieht ein Umsatzwachstum von über 25 % (>EUR 600 Mio.) sowie über 30 % Wachstum in den USA (>EUR 273 Mio.) vor und liegt damit im Rahmen der Schätzungen. Allerdings liegt die EBITDA-Margen-Guidance (6,5-8,5 %) unter den Erwartungen (9,3 %), vor allem aufgrund von Einmaleffekten. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 11,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se





