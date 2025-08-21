EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2025



21.08.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Deutlicher Ergebnisanstieg und Start eines konzernweiten Programms zur nachhaltigen Ergebnisverbesserung Bereinigtes betriebliches Ergebnis steigt um 29 %, getragen von Board & Paper Division "Fit-For-Future" Programm für strukturelle und nachhaltige Ergebnisverbesserung von mehr als 150 Mio. EUR in 2027

Schwache Marktverfassung und Überkapazitäten dauern an

2. Halbjahr durch jährliche Wartungsstillstände bei Board & Paper Division belastet Kennzahlen der MM Gruppe - IFRS Konsolidiert in Mio. EUR 1.HJ/2025 1.HJ/2024 +/- 2.HJ/2024 +/- Umsatzerlöse 2.030,0 2.043,9 -0,7 % 2.035,7 -0,3 % Bereinigtes EBITDA 230,5 201,7 +14,3 % 216,8 +6,3 % Bereinigtes betriebliches Ergebnis 116,7 90,6 +28,8 % 99,4 +17,4 % Bereinigte Operating Margin (%) 5,8 % 4,4 % +132 bp 4,9 % +87 bp Ergebnis vor Steuern 194,8 51,2 +280,3 % 63,1 +208,8 % Periodenüberschuss 164,3 37,4 +339,9 % 73,1 +124,7 % Gewinn je Aktie (in EUR) 8,29 1,82 +356,0 % 3,59 +130,7 % Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit (103,3) 200,6 n.m. 315,7 n.m. Free Cash Flow (205,4) 59,4 n.m. 242,8 n.m.

Peter Oswald, MM CEO: "Die MM Gruppe verzeichnete im 1. Halbjahr 2025 einen deutlichen Ergebniszuwachs gegenüber dem 1. Halbjahr des Vorjahres. Die Marktlage blieb jedoch weiterhin äußerst herausfordernd, geprägt durch anhaltend schwache Konsumnachfrage sowie nachhaltige Unterauslastung der Kapazitäten in Europa. Während die beiden Packagingdivisionen beim bereinigten betrieblichen Ergebnis Stabilität bzw. leichte Rückgänge verzeichneten, konnte Board & Paper vor allem infolge von Kosteneinsparungen eine spürbare Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr erzielen, auch wenn das aktuelle Ertragsniveau weiterhin nicht zufriedenstellend ist. Im Zuge des Verkaufs der TANN Gruppe und der damit verbundenen strategischen Fokussierung von MM auf das Kerngeschäft Konsumgüterverpackung wurde im 2. Quartal in der Division Food & Premium Packaging ein Einmalertrag in Höhe von rund 127 Mio. EUR (vorläufig) realisiert. In der Folge verzeichnete das Periodenergebnis des Konzerns einen signifikanten Anstieg. Sequenziell lag das bereinigte betriebliche Ergebnis im 2. Quartal vor allem aufgrund eines niedrigeren Ergebnisbeitrags der Division Food & Premium Packaging unter dem 1. Quartal. Im Gegensatz dazu konnten Pharma & Healthcare Packaging sowie Board & Paper gegenüber dem Vorquartal zulegen. Wie bereits indiziert, wird das 2. Halbjahr insbesondere durch die Aufwendungen aus den jährlichen Wartungsstillständen bei Board & Paper beeinflusst sein." "Angesichts der anhaltenden Unsicherheit über eine Rückkehr zu günstigeren Marktbedingungen und der Notwendigkeit einer nachhaltigen Verbesserung der Ergebnisqualität hat MM das gruppenweite "Fit-For-Future" Programm gestartet. Das Management ist zuversichtlich, 2027 eine strukturelle und nachhaltige Ergebnissteigerung von über 150 Mio. EUR im Vergleich zu 2024 (exkl. TANN) unter Ausschluss marktbedingter Effekte zu realisieren.", so Oswald. ERGEBNISRECHNUNG

Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns lagen mit 2.030,0 Mio. EUR nahe dem Vergleichswert des Vorjahres (1. HJ 2024: 2.043,9 Mio. EUR). Das bereinigte betriebliche Ergebnis erhöhte sich um 26,1 Mio. EUR von 90,6 Mio. EUR auf 116,7 Mio. EUR. Dieser Anstieg resultiert vor allem aus der Board & Paper Division. Die bereinigte Operating Margin des Konzerns erhöhte sich auf 5,8 % (1. HJ 2024: 4,4 %). Einmaleffekte beliefen sich in der Division Food & Premium Packaging auf 122,8 Mio. EUR aus dem Verkauf der TANN Gruppe und in der Division Pharma & Healthcare Packaging auf 5,5 Mio. EUR aus dem 1. Teil der Restrukturierung in der Region Südwesteuropa. Finanzerträge betrugen 7,1 Mio. EUR (1. HJ 2024: 13,3 Mio. EUR). Der Rückgang der Finanzaufwendungen von -42,7 Mio. EUR auf -29,3 Mio. EUR resultiert großteils aus einem niedrigeren Zinsniveau für variabel verzinste Finanzierungen. Das "Sonstige Finanzergebnis - netto" veränderte sich vorwiegend fremdwährungsbedingt von -10,0 Mio. EUR auf -17,0 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Steuern erreichte 194,8 Mio. EUR nach 51,2 Mio. EUR im Vorjahr. Diese Erhöhung resultiert vor allem aus dem Verkauf der TANN Gruppe. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf 30,5 Mio. EUR (1. HJ 2024: 13,8 Mio. EUR), woraus sich ein effektiver Konzernsteuersatz von 15,7 % (1. HJ 2024: 27,1 %) ermittelt. Der Periodenüberschuss erhöhte sich entsprechend von 37,4 Mio. EUR auf 164,3 Mio. EUR. VERLAUF DES 2. QUARTALS

Die MM Gruppe konnte im 2. Quartal die bereinigten Ergebnisse gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr leicht verbessern. Die Division Food & Premium Packaging verzeichnete Kontinuität auf gutem Niveau jedoch etwas unter der Marge im Vorjahr, während MM Pharma & Healthcare Packaging leicht zulegen konnte. Der Division Board & Paper gelang es vor allem durch Kosteneinsparungen beim bereinigten betrieblichen Ergebnis positiv fortzusetzen. Die konsolidierten Umsatzerlöse lagen mit 987,4 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahresniveau (Q2 2024: 1.018,9 Mio. EUR) und dem Wert des 1. Quartals 2025 (1.042,6 Mio. EUR). Das bereinigte betriebliche Ergebnis des Konzerns belief sich auf 55,7 Mio. EUR und lag damit über dem Vorjahreswert aber unter dem Vorquartal (Q1 2025: 61,0 Mio. EUR; Q2 2024: 51,0 Mio. EUR). Die bereinigte Operating Margin belief sich auf 5,6 % (Q1 2025: 5,8 %; Q2 2024: 5,0 %). Das bereinigte EBITDA erreichte 111,2 Mio. EUR (Q1 2025: 119,3 Mio. EUR; Q2 2024: 107,2 Mio. EUR). Der Periodenüberschuss betrug durch den Verkauf der TANN Gruppe 143,2 Mio. EUR (Q1 2025: 21,1 Mio. EUR; Q2 2024: 26,5 Mio. EUR). MM Food & Premium Packaging erzielte eine bereinigte Operating Margin von 9,4 % (Q1 2025: 11,0 %; Q2 2024: 10,2 %). Die bereinigte Operating Margin von MM Pharma & Healthcare Packaging verbesserte sich auf 6,4 % (Q1 2025: 5,4 %; Q2 2024: 4,6 %). Die bereinigte Operating Margin der Division MM Board & Paper erhöhte sich insbesondere infolge von Kosteneinsparungen auf 1,8 % (Q1 2025: 1,1 %; Q2 2024: 0,4 %). ENTWICKLUNG IM BEREICH NACHHALTIGKEIT

Der CO 2 -Fußabdruck (Scope 1 und Scope 2 markt-basiert) der MM Gruppe konnte im 1. Halbjahr um 5 % reduziert werden (1. HJ 2025: 480.893 tCO 2 e; 1. HJ 2024: 505.765 tCO 2 e). AUSBLICK

Vor dem Hintergrund der anhaltend schwachen Nachfragesituation und Überkapazitäten rechnen wir weiterhin mit einem herausfordernden Marktumfeld. Unsere oberste Priorität liegt daher auf der konsequenten Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der MM Gruppe. Angesichts der Unsicherheit über eine Rückkehr zu günstigeren Marktbedingungen und der Notwendigkeit einer nachhaltigen Verbesserung der Ergebnisqualität hat MM das gruppenweite "Fit-For-Future" Programm gestartet. Das Management ist zuversichtlich, 2027 eine strukturelle und nachhaltige Ergebnissteigerung von über 150 Mio. EUR im Vergleich zu 2024 (exkl. TANN) unter Ausschluss marktbedingter Effekte zu realisieren. Wie bereits indiziert, werden die jährlichen Wartungsstillstände bei Board & Paper mit Aufwendungen in Höhe von rund 40 Mio. EUR (2024: 26 Mio. EUR) verbunden sein. Diese betreffen vor allem die Zellstofffabriken in Polen und Finnland und werden heuer zu ca. zwei Drittel im 3. Quartal bzw. ca. einem Drittel im 4. Quartal anfallen. Darüber hinaus wird sich in der Division Food & Premium Packaging die Dekonsolidierung der TANN Gruppe erstmals auf voller Quartalsbasis niederschlagen. Maßnahmen zur Senkung des Working Capitals bzw. Erhöhung des Cashflows werden weiterverfolgt. In diesem Zusammenhang ist davon auszugehen, dass die Investitionen für 2025 mit unter 250 Mio. EUR niedriger als ursprünglich angenommen ausfallen werden. ----------------------------- Die detaillierte Presseaussendung und den Halbjahresfinanzbericht 2025 sowie das CEO Video-Statement und die Details für den heutigen CEO Conference Call finden Sie auf unserer Websiteunter: www.mm.group. Nächster Termin:

4. November 2025 Ergebnisse zum 3. Quartal 2025 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations, Mayr-Melnhof Karton AG,

Brahmsplatz 6, A-1040 Wien

Tel.: +43 1 501 36-91180,

E-Mail: investor.relations@mm.group , Website: www.mm.group



21.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com



