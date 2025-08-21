FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 21
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.
Date of Purchase
20 August 2025
Number of ordinary shares purchased
347,955
Weighted average price paid (p)
224.5503
Highest price paid (p)
226.20
Lowest price paid (p)
223.00
Following the above purchase, FirstGroup holds 183,068,207 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 567,626,808.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 20 August 2025 is 567,626,808. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Panmure Liberum Limited
Intermediary Code: PMURGB3L
Timezone: GMT
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Daily weighted average price of shares acquired (GBp)
Daily total volume (in number of shares)
XLON
224.54
129,249
BATE
224.53
166,194
CHIX
224.61
41,517
TRQX
224.66
10,995
Individual Transactions
20/08/2025
16:19:38.512
1296
225.40
XLON
00041545892TRLO0
20/08/2025
16:19:38.512
163
225.40
CHIX
00041545891TRLO0
20/08/2025
16:19:37.533
10
225.60
CHIX
00041545890TRLO0
20/08/2025
16:19:37.533
462
225.60
CHIX
00041545889TRLO0
20/08/2025
16:19:37.530
472
225.60
XLON
00041545888TRLO0
20/08/2025
16:19:37.506
856
225.40
BATE
00041545887TRLO0
20/08/2025
16:19:37.506
623
225.40
BATE
00041545886TRLO0
20/08/2025
16:18:59.721
314
225.20
CHIX
00041545853TRLO0
20/08/2025
16:11:19.886
1215
225.20
XLON
00041545445TRLO0
20/08/2025
16:08:28.772
2056
225.40
BATE
00041545291TRLO0
20/08/2025
16:08:17.313
3942
225.40
BATE
00041545286TRLO0
20/08/2025
16:08:17.313
798
225.40
CHIX
00041545285TRLO0
20/08/2025
16:08:17.266
1997
225.40
XLON
00041545278TRLO0
20/08/2025
16:03:28.812
461
225.20
XLON
00041545031TRLO0
20/08/2025
16:03:28.812
2088
225.00
BATE
00041545017TRLO0
20/08/2025
16:02:07.483
593
225.00
CHIX
00041544921TRLO0
20/08/2025
16:02:07.483
1907
225.00
BATE
00041544920TRLO0
20/08/2025
16:02:07.483
1069
225.20
BATE
00041544919TRLO0
20/08/2025
16:01:41.163
893
225.20
XLON
00041544884TRLO0
20/08/2025
16:01:41.163
2036
225.40
XLON
00041544883TRLO0
20/08/2025
16:00:25.964
1237
225.20
BATE
00041544837TRLO0
20/08/2025
16:00:25.763
1228
225.20
BATE
00041544836TRLO0
20/08/2025
16:00:25.561
1241
225.20
BATE
00041544835TRLO0
20/08/2025
16:00:25.364
1217
225.20
BATE
00041544833TRLO0
20/08/2025
16:00:25.163
1146
225.20
BATE
00041544832TRLO0
20/08/2025
16:00:25.098
1190
225.20
BATE
00041544831TRLO0
20/08/2025
16:00:24.980
662
225.20
BATE
00041544829TRLO0
20/08/2025
16:00:24.739
682
225.20
BATE
00041544802TRLO0
20/08/2025
16:00:24.730
1756
225.00
XLON
00041544801TRLO0
20/08/2025
16:00:24.730
682
225.20
XLON
00041544800TRLO0
20/08/2025
16:00:24.730
551
225.00
BATE
00041544799TRLO0
20/08/2025
16:00:17.956
1018
225.20
XLON
00041544794TRLO0
20/08/2025
16:00:15.438
738
225.20
XLON
00041544776TRLO0
20/08/2025
16:00:15.438
530
225.20
CHIX
00041544775TRLO0
20/08/2025
16:00:15.438
1183
225.20
BATE
00041544774TRLO0
20/08/2025
16:00:15.438
2878
225.40
BATE
00041544773TRLO0
20/08/2025
16:00:05.187
285
225.60
TRQX
00041544767TRLO0
20/08/2025
16:00:05.118
844
225.60
XLON
00041544742TRLO0
20/08/2025
16:00:05.118
1224
225.40
XLON
00041544741TRLO0
20/08/2025
16:00:05.118
1153
225.60
TRQX
00041544740TRLO0
20/08/2025
16:00:05.118
881
225.40
CHIX
00041544739TRLO0
20/08/2025
16:00:05.118
1100
225.60
CHIX
00041544738TRLO0
20/08/2025
15:56:29.506
522
225.40
XLON
00041544605TRLO0
20/08/2025
15:55:58.486
299
225.40
XLON
00041544568TRLO0
20/08/2025
15:54:26.978
2027
224.80
XLON
00041544465TRLO0
20/08/2025
15:50:53.382
429
224.80
BATE
00041544305TRLO0
20/08/2025
15:50:44.304
811
225.00
XLON
00041544294TRLO0
20/08/2025
15:50:44.304
118
225.20
XLON
00041544293TRLO0
20/08/2025
15:50:44.303
417
225.20
XLON
00041544292TRLO0
20/08/2025
15:50:44.303
144
225.20
XLON
00041544291TRLO0
20/08/2025
15:50:44.303
120
225.20
XLON
00041544290TRLO0
20/08/2025
15:50:44.303
337
225.20
XLON
00041544289TRLO0
20/08/2025
15:50:44.303
651
225.20
XLON
00041544288TRLO0
20/08/2025
15:50:44.303
1085
225.20
XLON
00041544287TRLO0
20/08/2025
15:48:19.369
515
224.80
BATE
00041544194TRLO0
20/08/2025
15:46:58.796
697
224.80
CHIX
00041544160TRLO0
20/08/2025
15:44:59.323
476
224.80
XLON
00041544049TRLO0
20/08/2025
15:44:57.882
699
224.80
CHIX
00041544048TRLO0
20/08/2025
15:44:00.018
695
224.80
CHIX
00041544030TRLO0
20/08/2025
15:41:22.335
724
225.00
XLON
00041543960TRLO0
20/08/2025
15:36:51.364
1140
225.00
BATE
00041543763TRLO0
20/08/2025
15:36:51.165
1150
225.00
BATE
00041543761TRLO0
20/08/2025
15:36:50.965
1156
225.00
BATE
00041543759TRLO0
20/08/2025
15:36:50.875
1159
225.00
BATE
00041543758TRLO0
20/08/2025
15:28:30.121
835
224.80
BATE
00041543439TRLO0
20/08/2025
15:28:30.108
2141
224.80
BATE
00041543437TRLO0
20/08/2025
15:28:30.107
567
224.80
BATE
00041543436TRLO0
20/08/2025
15:28:30.107
865
224.80
CHIX
00041543435TRLO0
20/08/2025
15:28:30.107
2840
224.80
XLON
00041543438TRLO0
20/08/2025
15:27:33.506
1257
224.80
BATE
00041543420TRLO0
20/08/2025
15:26:54.421
1174
225.20
BATE
00041543386TRLO0
20/08/2025
15:26:54.421
640
225.20
BATE
00041543385TRLO0
20/08/2025
15:26:54.421
257
225.20
BATE
00041543384TRLO0
20/08/2025
15:26:54.421
61
225.20
BATE
00041543383TRLO0
20/08/2025
15:26:54.417
1000
225.00
TRQX
00041543382TRLO0
20/08/2025
15:18:22.504
429
224.60
BATE
00041543045TRLO0
20/08/2025
15:17:31.776
565
224.80
BATE
00041543012TRLO0
20/08/2025
15:17:31.232
133
224.60
XLON
00041543011TRLO0
20/08/2025
15:17:31.232
1371
224.80
XLON
00041543010TRLO0
20/08/2025
15:17:26.351
930
224.80
CHIX
00041543006TRLO0
20/08/2025
15:17:22.610
3554
224.80
XLON
00041543002TRLO0
20/08/2025
15:17:22.610
1283
224.80
CHIX
00041543001TRLO0
20/08/2025
15:17:22.610
2708
224.80
BATE
00041543000TRLO0
20/08/2025
15:11:22.316
887
225.00
XLON
00041542729TRLO0
20/08/2025
15:05:25.039
1704
224.80
XLON
00041542478TRLO0
20/08/2025
15:05:25.038
816
224.80
XLON
00041542477TRLO0
20/08/2025
15:00:30.017
987
224.60
CHIX
00041542178TRLO0
20/08/2025
14:59:55.029
738
224.40
XLON
00041542143TRLO0
20/08/2025
14:59:55.029
3114
224.40
BATE
00041542142TRLO0
20/08/2025
14:53:52.054
601
224.20
BATE
00041541946TRLO0
20/08/2025
14:53:47.773
24
224.20
BATE
00041541943TRLO0
20/08/2025
14:53:45.364
1371
224.40
BATE
00041541942TRLO0
20/08/2025
14:53:45.363
614
224.60
BATE
00041541941TRLO0
20/08/2025
14:53:45.265
419
224.40
XLON
00041541940TRLO0
20/08/2025
14:53:45.265
716
224.40
BATE
00041541939TRLO0
20/08/2025
14:53:38.844
2193
224.80
BATE
00041541925TRLO0
20/08/2025
14:53:38.844
117
224.80
BATE
00041541924TRLO0
20/08/2025
14:53:38.844
674
224.80
BATE
00041541923TRLO0
20/08/2025
14:53:38.834
1092
224.60
XLON
00041541922TRLO0
20/08/2025
14:53:38.834
894
224.60
CHIX
00041541921TRLO0
20/08/2025
14:53:38.834
1188
224.60
BATE
00041541920TRLO0
20/08/2025
14:53:38.833
82
224.60
CHIX
00041541919TRLO0
20/08/2025
14:53:18.323
2491
224.80
XLON
00041541901TRLO0
20/08/2025
14:53:18.323
950
224.80
TRQX
00041541900TRLO0
20/08/2025
14:53:18.323
1409
224.80
CHIX
00041541899TRLO0
20/08/2025
14:53:18.323
2708
224.80
BATE
00041541898TRLO0
20/08/2025
14:53:16.409
1042
225.00
XLON
00041541897TRLO0
20/08/2025
14:53:16.409
914
225.00
XLON
00041541896TRLO0
20/08/2025
14:53:16.409
1000
225.00
XLON
00041541895TRLO0
20/08/2025
14:53:16.409
337
225.00
XLON
00041541894TRLO0
20/08/2025
14:53:16.409
1444
225.00
XLON
00041541893TRLO0
20/08/2025
14:53:16.409
570
225.00
XLON
00041541892TRLO0
20/08/2025
14:53:16.409
861
225.00
XLON
00041541891TRLO0
20/08/2025
14:53:16.409
875
225.00
XLON
00041541890TRLO0
20/08/2025
14:50:32.099
376
224.60
XLON
00041541737TRLO0
20/08/2025
14:49:54.810
1219
224.60
BATE
00041541688TRLO0
20/08/2025
14:48:51.053
11
224.60
BATE
00041541658TRLO0
20/08/2025
14:41:10.570
664
224.80
XLON
00041541350TRLO0
20/08/2025
14:41:10.570
480
224.80
XLON
00041541349TRLO0
20/08/2025
14:41:10.561
571
224.80
BATE
00041541348TRLO0
20/08/2025
14:35:22.008
521
224.80
CHIX
00041541175TRLO0
20/08/2025
14:35:20.760
469
224.80
BATE
00041541174TRLO0
20/08/2025
14:35:20.754
617
224.80
XLON
00041541173TRLO0
20/08/2025
14:34:30.647
623
224.80
BATE
00041541144TRLO0
20/08/2025
14:34:30.555
902
224.80
XLON
00041541143TRLO0
20/08/2025
14:31:34.320
6407
224.40
XLON
00041540947TRLO0
20/08/2025
14:31:34.320
790
224.40
XLON
00041540946TRLO0
20/08/2025
14:31:34.320
1085
224.40
XLON
00041540945TRLO0
20/08/2025
14:31:34.320
982
224.40
XLON
00041540944TRLO0
20/08/2025
14:31:34.320
734
224.40
XLON
00041540943TRLO0
20/08/2025
14:31:34.320
458
224.40
XLON
00041540942TRLO0
20/08/2025
14:31:34.320
101
224.40
XLON
00041540941TRLO0
20/08/2025
14:31:34.310
716
224.20
XLON
00041540940TRLO0
20/08/2025
14:31:34.310
716
224.20
BATE
00041540939TRLO0
20/08/2025
14:31:34.310
470
224.20
CHIX
00041540938TRLO0
20/08/2025
14:31:33.820
370
224.40
XLON
00041540937TRLO0
20/08/2025
14:31:33.820
228
224.40
XLON
00041540936TRLO0
20/08/2025
14:31:33.440
7276
224.60
BATE
00041540935TRLO0
20/08/2025
14:31:33.440
648
224.60
BATE
00041540934TRLO0
20/08/2025
14:31:33.364
6945
224.60
BATE
00041540933TRLO0
20/08/2025
14:31:33.364
670
224.60
BATE
00041540932TRLO0
20/08/2025
14:31:33.276
5340
224.60
BATE
00041540931TRLO0
20/08/2025
14:31:33.276
701
224.60
BATE
00041540930TRLO0
20/08/2025
14:31:33.275
4412
224.60
XLON
00041540929TRLO0
20/08/2025
14:31:33.275
1181
224.60
XLON
00041540928TRLO0
20/08/2025
14:31:33.275
613
224.60
XLON
00041540927TRLO0
20/08/2025
14:31:33.250
927
224.40
TRQX
00041540926TRLO0
20/08/2025
14:31:33.250
1188
224.40
XLON
00041540925TRLO0
20/08/2025
14:31:33.250
731
224.40
CHIX
00041540924TRLO0
20/08/2025
14:31:33.250
1188
224.40
BATE
00041540923TRLO0
20/08/2025
14:31:33.250
5836
224.80
CHIX
00041540922TRLO0
20/08/2025
14:31:33.250
627
224.80
CHIX
00041540921TRLO0
20/08/2025
14:31:33.250
327
224.80
CHIX
00041540920TRLO0
20/08/2025
14:31:33.248
4363
224.80
BATE
00041540919TRLO0
20/08/2025
14:31:33.248
928
224.80
BATE
00041540918TRLO0
20/08/2025
14:31:33.248
618
224.80
BATE
00041540917TRLO0
20/08/2025
14:31:33.248
99
224.80
BATE
00041540916TRLO0
20/08/2025
14:31:33.237
540
224.60
TRQX
00041540910TRLO0
20/08/2025
14:31:33.236
784
224.60
TRQX
00041540909TRLO0
20/08/2025
14:31:33.235
2708
224.60
XLON
00041540908TRLO0
20/08/2025
14:31:33.235
2708
224.60
BATE
00041540907TRLO0
20/08/2025
14:31:33.235
1046
224.60
CHIX
00041540906TRLO0
20/08/2025
14:19:02.660
185
224.40
XLON
00041540516TRLO0
20/08/2025
14:19:02.660
1048
224.40
XLON
00041540515TRLO0
20/08/2025
14:19:02.660
449
224.40
XLON
00041540514TRLO0
20/08/2025
14:16:04.053
56
224.20
XLON
00041540438TRLO0
20/08/2025
14:16:02.312
456
224.20
XLON
00041540437TRLO0
20/08/2025
13:32:39.504
673
224.00
CHIX
00041539571TRLO0
20/08/2025
13:15:21.551
216
224.00
BATE
00041539336TRLO0
20/08/2025
13:02:53.083
2490
224.20
BATE
00041539049TRLO0
20/08/2025
13:02:53.083
815
224.20
BATE
00041539048TRLO0
20/08/2025
13:02:53.083
717
224.20
BATE
00041539047TRLO0
20/08/2025
13:02:53.069
1403
224.00
XLON
00041539046TRLO0
20/08/2025
13:02:53.069
462
224.00
TRQX
00041539045TRLO0
20/08/2025
13:02:53.069
738
224.00
CHIX
00041539044TRLO0
20/08/2025
13:02:53.069
1878
224.00
BATE
00041539043TRLO0
20/08/2025
12:24:00.334
78
223.80
BATE
00041537854TRLO0
20/08/2025
12:24:00.333
592
223.80
BATE
00041537853TRLO0
20/08/2025
12:24:00.152
1904
223.80
XLON
00041537852TRLO0
20/08/2025
12:24:00.152
1640
223.80
BATE
00041537851TRLO0
20/08/2025
12:24:00.152
1018
223.80
CHIX
00041537850TRLO0
20/08/2025
12:24:00.152
147
223.80
BATE
00041537849TRLO0
20/08/2025
12:18:12.534
33
223.80
XLON
00041537778TRLO0
20/08/2025
12:18:12.534
357
223.80
XLON
00041537777TRLO0
20/08/2025
12:11:13.029
1204
223.60
BATE
00041537694TRLO0
20/08/2025
12:11:13.011
1195
223.60
BATE
00041537693TRLO0
20/08/2025
12:11:12.990
1176
223.60
BATE
00041537692TRLO0
20/08/2025
12:11:12.964
1176
223.60
BATE
00041537691TRLO0
20/08/2025
12:11:12.853
1194
223.60
BATE
00041537690TRLO0
20/08/2025
12:11:10.327
400
223.40
BATE
00041537689TRLO0
20/08/2025
12:11:10.327
1805
223.40
XLON
00041537688TRLO0
20/08/2025
12:11:10.327
259
223.40
BATE
00041537687TRLO0
20/08/2025
12:09:02.877
17
223.40
XLON
00041537665TRLO0
20/08/2025
12:09:02.877
45
223.40
XLON
00041537664TRLO0
20/08/2025
12:09:02.876
301
223.40
XLON
00041537663TRLO0
20/08/2025
12:08:40.009
601
223.40
TRQX
00041537654TRLO0
20/08/2025
12:07:32.791
500
223.40
BATE
00041537644TRLO0
20/08/2025
12:07:31.953
461
223.60
XLON
00041537643TRLO0
20/08/2025
12:07:31.554
1297
223.60
XLON
00041537642TRLO0
20/08/2025
12:07:31.478
1291
223.60
XLON
00041537641TRLO0
20/08/2025
12:07:31.444
2845
223.60
XLON
00041537640TRLO0
20/08/2025
12:07:31.444
461
223.60
XLON
00041537639TRLO0
20/08/2025
12:07:31.444
99
223.60
XLON
00041537638TRLO0
20/08/2025
12:07:31.444
719
223.60
XLON
00041537637TRLO0
20/08/2025
12:07:31.444
269
223.60
XLON
00041537636TRLO0
20/08/2025
12:07:31.423
1210
223.60
CHIX
00041537635TRLO0
20/08/2025
11:55:58.427
503
223.20
BATE
00041537425TRLO0
20/08/2025
11:52:55.411
515
223.20
BATE
00041537323TRLO0
20/08/2025
11:51:15.400
50
223.20
XLON
00041537245TRLO0
20/08/2025
11:45:15.226
558
223.20
XLON
00041537163TRLO0
20/08/2025
11:39:35.294
558
223.20
BATE
00041537057TRLO0
20/08/2025
11:33:24.127
177
223.20
BATE
00041536919TRLO0
20/08/2025
11:33:24.125
422
223.20
BATE
00041536918TRLO0
20/08/2025
11:33:22.472
1123
223.60
XLON
00041536917TRLO0
20/08/2025
11:33:22.471
420
223.60
XLON
00041536916TRLO0
20/08/2025
11:33:22.471
678
223.60
XLON
00041536915TRLO0
20/08/2025
11:33:22.471
410
223.60
XLON
00041536914TRLO0
20/08/2025
11:33:22.471
645
223.60
XLON
00041536913TRLO0
20/08/2025
11:33:22.455
1133
223.40
XLON
00041536912TRLO0
20/08/2025
11:33:22.455
1395
223.40
BATE
00041536911TRLO0
20/08/2025
11:27:47.195
535
223.40
BATE
00041536832TRLO0
20/08/2025
11:27:07.333
700
223.60
BATE
00041536811TRLO0
20/08/2025
11:27:07.330
1381
223.60
XLON
00041536810TRLO0
20/08/2025
11:27:07.313
933
223.60
XLON
00041536809TRLO0
20/08/2025
11:27:07.313
745
223.60
BATE
00041536808TRLO0
20/08/2025
11:27:07.312
732
223.60
CHIX
00041536807TRLO0
20/08/2025
11:27:07.312
387
223.60
BATE
00041536806TRLO0
20/08/2025
11:27:05.194
942
223.60
XLON
00041536805TRLO0
20/08/2025
11:25:49.733
82
223.60
XLON
00041536790TRLO0
20/08/2025
11:24:24.980
531
223.60
BATE
00041536780TRLO0
20/08/2025
11:23:32.469
673
223.60
CHIX
00041536753TRLO0
20/08/2025
11:23:32.159
31
223.60
XLON
00041536752TRLO0
20/08/2025
11:14:01.994
1388
223.60
XLON
00041536491TRLO0
20/08/2025
11:14:01.990
19
223.40
XLON
00041536490TRLO0
20/08/2025
11:13:33.794
1575
223.80
BATE
00041536450TRLO0
20/08/2025
11:13:31.964
398
223.80
BATE
00041536449TRLO0
20/08/2025
11:13:31.763
588
223.80
BATE
00041536448TRLO0
20/08/2025
11:13:31.563
575
223.80
BATE
00041536447TRLO0
20/08/2025
11:13:31.363
594
223.80
BATE
00041536446TRLO0
20/08/2025
11:13:31.163
594
223.80
BATE
00041536445TRLO0
20/08/2025
11:13:30.964
592
223.80
BATE
00041536444TRLO0
20/08/2025
11:13:30.763
594
223.80
BATE
00041536443TRLO0
20/08/2025
11:13:30.564
577
223.80
BATE
00041536442TRLO0
20/08/2025
11:13:30.421
590
223.80
BATE
00041536441TRLO0
20/08/2025
11:13:30.363
842
223.80
BATE
00041536440TRLO0
20/08/2025
11:13:30.258
569
223.80
BATE
00041536439TRLO0
20/08/2025
11:13:29.563
624
223.80
BATE
00041536438TRLO0
20/08/2025
11:13:29.363
1175
223.80
BATE
00041536437TRLO0
20/08/2025
11:13:29.311
5
223.80
XLON
00041536436TRLO0
20/08/2025
11:13:29.311
756
223.80
XLON
00041536435TRLO0
20/08/2025
11:13:26.485
534
223.80
CHIX
00041536433TRLO0
20/08/2025
11:13:26.485
1281
223.80
CHIX
00041536432TRLO0
20/08/2025
11:13:26.485
676
223.80
CHIX
00041536431TRLO0
20/08/2025
11:13:26.485
26
223.80
CHIX
00041536430TRLO0
20/08/2025
11:13:26.468
933
223.60
XLON
00041536429TRLO0
20/08/2025
11:13:26.468
1238
223.60
TRQX
00041536428TRLO0
20/08/2025
11:13:26.468
1126
223.60
BATE
00041536427TRLO0
20/08/2025
11:13:26.468
614
223.60
CHIX
00041536426TRLO0
20/08/2025
10:28:26.495
558
223.60
BATE
00041535509TRLO0
20/08/2025
10:25:06.495
627
223.60
BATE
00041535418TRLO0
20/08/2025
10:13:26.494
393
223.40
XLON
00041535236TRLO0
20/08/2025
10:11:29.633
132
223.40
BATE
00041535198TRLO0
20/08/2025
10:11:29.633
655
223.40
CHIX
00041535197TRLO0
20/08/2025
10:10:06.494
284
223.40
XLON
00041535182TRLO0
20/08/2025
10:09:26.564
546
223.40
XLON
00041535173TRLO0
20/08/2025
10:09:00.841
16
223.40
CHIX
00041535171TRLO0
20/08/2025
10:09:00.841
412
223.40
BATE
00041535170TRLO0
20/08/2025
10:09:00.840
428
223.40
BATE
00041535169TRLO0
20/08/2025
10:08:50.432
1089
223.40
BATE
00041535165TRLO0
20/08/2025
10:08:50.431
1296
223.40
XLON
00041535166TRLO0
20/08/2025
10:05:06.495
429
223.00
BATE
00041535117TRLO0
20/08/2025
10:03:26.495
469
223.00
BATE
00041535070TRLO0
20/08/2025
10:01:46.494
601
223.00
BATE
00041535054TRLO0
20/08/2025
10:00:06.458
813
223.00
XLON
00041535019TRLO0
20/08/2025
10:00:06.449
488
223.00
CHIX
00041535018TRLO0
20/08/2025
10:00:06.447
679
223.00
BATE
00041535017TRLO0
20/08/2025
10:00:06.437
1189
223.00
XLON
00041535016TRLO0
20/08/2025
10:00:06.437
1379
223.00
BATE
00041535015TRLO0
20/08/2025
10:00:06.437
800
223.00
CHIX
00041535014TRLO0
20/08/2025
09:57:40.503
430
223.00
BATE
00041534981TRLO0
20/08/2025
09:55:05.229
496
223.00
XLON
00041534951TRLO0
20/08/2025
09:53:25.229
601
223.00
TRQX
00041534929TRLO0
20/08/2025
09:52:45.466
515
223.00
BATE
00041534907TRLO0
20/08/2025
09:46:50.508
469
223.20
XLON
00041534754TRLO0
20/08/2025
09:46:45.232
221
223.40
BATE
00041534753TRLO0
20/08/2025
09:46:45.228
440
223.40
BATE
00041534752TRLO0
20/08/2025
09:46:39.876
670
223.40
XLON
00041534750TRLO0
20/08/2025
09:44:01.867
598
223.60
BATE
00041534685TRLO0
20/08/2025
09:44:01.866
401
223.60
XLON
00041534686TRLO0
20/08/2025
09:44:01.866
510
223.60
XLON
00041534687TRLO0
20/08/2025
09:43:25.229
429
223.60
BATE
00041534667TRLO0
20/08/2025
09:41:47.342
429
223.60
BATE
00041534652TRLO0
20/08/2025
09:41:38.665
597
223.80
CHIX
00041534649TRLO0
20/08/2025
09:41:38.665
41
223.80
BATE
00041534648TRLO0
20/08/2025
09:41:38.665
117
223.80
BATE
00041534646TRLO0
20/08/2025
09:41:38.664
1259
223.80
XLON
00041534647TRLO0
20/08/2025
09:41:38.660
1259
223.80
BATE
00041534645TRLO0
20/08/2025
09:35:05.228
515
223.80
BATE
00041534451TRLO0
20/08/2025
09:30:06.231
429
224.20
XLON
00041534279TRLO0
20/08/2025
09:30:05.104
909
224.40
XLON
00041534278TRLO0
20/08/2025
09:30:05.104
596
224.40
BATE
00041534277TRLO0
20/08/2025
09:30:05.104
326
224.40
BATE
00041534276TRLO0
20/08/2025
09:30:05.104
61
224.40
BATE
00041534275TRLO0
20/08/2025
09:30:05.104
592
224.40
CHIX
00041534274TRLO0
20/08/2025
09:27:07.402
37
224.60
XLON
00041534225TRLO0
20/08/2025
09:27:07.402
1014
224.60
BATE
00041534224TRLO0
20/08/2025
09:27:07.402
1100
224.60
XLON
00041534223TRLO0
20/08/2025
09:25:05.103
61
224.40
BATE
00041534175TRLO0
20/08/2025
09:24:59.695
54
224.40
XLON
00041534173TRLO0
20/08/2025
09:24:59.695
820
224.40
BATE
00041534172TRLO0
20/08/2025
09:21:45.103
63
224.40
BATE
00041534085TRLO0
20/08/2025
09:21:35.755
547
224.60
XLON
00041534081TRLO0
20/08/2025
09:21:35.755
356
224.60
XLON
00041534080TRLO0
20/08/2025
09:21:35.755
358
224.60
XLON
00041534079TRLO0
20/08/2025
09:21:35.755
1088
224.60
BATE
00041534078TRLO0
20/08/2025
09:21:35.755
406
224.60
CHIX
00041534077TRLO0
20/08/2025
09:21:35.755
399
224.60
CHIX
00041534076TRLO0
20/08/2025
09:20:38.791
257
225.00
BATE
00041534066TRLO0
20/08/2025
09:20:38.791
1365
225.00
BATE
00041534065TRLO0
20/08/2025
09:20:38.791
449
225.00
BATE
00041534064TRLO0
20/08/2025
09:16:50.355
253
225.00
BATE
00041533947TRLO0
20/08/2025
09:16:50.355
431
225.00
BATE
00041533946TRLO0
20/08/2025
09:16:42.777
242
225.00
BATE
00041533945TRLO0
20/08/2025
09:16:42.777
477
225.00
BATE
00041533944TRLO0
20/08/2025
09:16:35.212
846
225.00
BATE
00041533940TRLO0
20/08/2025
09:16:35.212
420
225.00
BATE
00041533939TRLO0
20/08/2025
09:15:11.163
618
225.00
BATE
00041533906TRLO0
20/08/2025
09:15:10.976
607
225.00
BATE
00041533905TRLO0
20/08/2025
09:14:44.041
1654
225.00
BATE
00041533897TRLO0
20/08/2025
09:14:44.037
239
224.80
XLON
00041533896TRLO0
20/08/2025
09:14:44.037
718
224.80
TRQX
00041533895TRLO0
20/08/2025
09:14:44.037
528
224.80
XLON
00041533894TRLO0
20/08/2025
09:14:44.037
1370
224.80
BATE
00041533893TRLO0
20/08/2025
09:14:33.644
1352
225.00
BATE
00041533882TRLO0
20/08/2025
09:14:33.640
1094
225.00
XLON
00041533881TRLO0
20/08/2025
09:09:16.608
1023
224.80
XLON
00041533756TRLO0
20/08/2025
09:09:16.608
141
224.80
XLON
00041533755TRLO0
20/08/2025
09:09:16.608
49
224.80
XLON
00041533754TRLO0
20/08/2025
09:09:16.608
424
224.80
XLON
00041533753TRLO0
20/08/2025
09:09:08.135
462
224.80
XLON
00041533748TRLO0
20/08/2025
09:09:08.134
427
224.80
XLON
00041533747TRLO0
20/08/2025
09:09:08.134
471
224.80
XLON
00041533746TRLO0
20/08/2025
09:09:08.110
5071
224.80
BATE
00041533745TRLO0
20/08/2025
09:09:08.110
618
224.80
BATE
00041533744TRLO0
20/08/2025
09:09:08.110
647
224.80
BATE
00041533743TRLO0
20/08/2025
09:09:08.110
44
224.80
BATE
00041533742TRLO0
20/08/2025
09:09:08.089
135
224.60
XLON
00041533741TRLO0
20/08/2025
09:09:08.089
383
224.60
BATE
00041533740TRLO0
20/08/2025
09:09:08.089
62
224.60
BATE
00041533739TRLO0
20/08/2025
09:09:08.089
900
224.60
XLON
00041533738TRLO0
20/08/2025
09:09:08.089
399
224.60
BATE
00041533737TRLO0
20/08/2025
09:09:08.089
683
224.60
CHIX
00041533736TRLO0
20/08/2025
09:08:44.358
1044
224.80
XLON
00041533708TRLO0
20/08/2025
09:08:44.341
893
224.80
CHIX
00041533707TRLO0
20/08/2025
09:08:44.341
1037
224.80
XLON
00041533706TRLO0
20/08/2025
09:08:44.341
776
224.80
BATE
00041533705TRLO0
20/08/2025
08:58:30.436
82
224.80
BATE
00041533462TRLO0
20/08/2025
08:56:50.437
83
224.80
BATE
00041533414TRLO0
20/08/2025
08:55:10.436
84
224.80
BATE
00041533363TRLO0
20/08/2025
08:51:01.265
786
225.00
BATE
00041533271TRLO0
20/08/2025
08:51:01.253
426
224.80
XLON
00041533270TRLO0
20/08/2025
08:51:01.253
54
224.80
BATE
00041533269TRLO0
20/08/2025
08:51:01.253
86
224.80
BATE
00041533267TRLO0
20/08/2025
08:51:01.252
514
224.80
XLON
00041533268TRLO0
20/08/2025
08:46:35.364
787
225.00
BATE
00041533078TRLO0
20/08/2025
08:46:35.357
948
225.00
XLON
00041533077TRLO0
20/08/2025
08:46:35.345
556
225.00
CHIX
00041533074TRLO0
20/08/2025
08:46:35.345
162
225.00
CHIX
00041533073TRLO0
20/08/2025
08:46:35.345
733
225.00
BATE
00041533072TRLO0
20/08/2025
08:46:35.345
906
225.00
XLON
00041533071TRLO0
20/08/2025
08:37:54.289
596
225.00
BATE
00041532846TRLO0
20/08/2025
08:36:02.641
640
225.20
TRQX
00041532806TRLO0
20/08/2025
08:36:02.641
534
225.20
CHIX
00041532805TRLO0
20/08/2025
08:35:51.452
214
225.20
XLON
00041532796TRLO0
20/08/2025
08:35:51.450
699
225.20
XLON
00041532795TRLO0
20/08/2025
08:29:54.313
905
225.40
XLON
00041532571TRLO0
20/08/2025
08:29:54.313
1034
225.40
CHIX
00041532570TRLO0
20/08/2025
08:16:37.506
240
225.00
XLON
00041532064TRLO0
20/08/2025
08:16:37.506
370
225.00
XLON
00041532063TRLO0
20/08/2025
08:15:50.254
642
225.00
BATE
00041532037TRLO0
20/08/2025
08:15:50.046
738
225.00
XLON
00041532036TRLO0
20/08/2025
08:15:50.046
371
225.00
CHIX
00041532035TRLO0
20/08/2025
08:15:50.046
271
225.00
BATE
00041532034TRLO0
20/08/2025
08:15:50.030
157
225.00
CHIX
00041532033TRLO0
20/08/2025
08:12:29.511
486
225.20
BATE
00041531946TRLO0
20/08/2025
08:12:29.507
3
225.40
BATE
00041531945TRLO0
20/08/2025
08:12:29.506
694
225.40
BATE
00041531944TRLO0
20/08/2025
08:11:01.005
545
225.40
XLON
00041531907TRLO0
20/08/2025
08:11:01.004
1192
225.40
BATE
00041531906TRLO0
20/08/2025
08:11:00.167
733
225.60
BATE
00041531905TRLO0
20/08/2025
08:11:00.156
736
225.40
XLON
00041531904TRLO0
20/08/2025
08:11:00.156
495
225.40
BATE
00041531903TRLO0
20/08/2025
08:11:00.156
514
225.40
CHIX
00041531902TRLO0
20/08/2025
08:10:54.163
710
225.60
BATE
00041531900TRLO0
20/08/2025
08:07:33.506
657
225.60
XLON
00041531827TRLO0
20/08/2025
08:07:33.505
232
225.80
XLON
00041531826TRLO0
20/08/2025
08:07:33.504
712
225.80
XLON
00041531825TRLO0
20/08/2025
08:06:46.009
515
226.20
XLON
00041531796TRLO0
20/08/2025
08:06:46.009
568
226.20
XLON
00041531795TRLO0
20/08/2025
08:06:32.767
1096
226.00
TRQX
00041531773TRLO0
20/08/2025
08:05:53.522
668
226.00
CHIX
00041531749TRLO0
20/08/2025
08:05:53.521
867
226.20
CHIX
00041531748TRLO0
20/08/2025
08:05:50.633
148
226.00
XLON
00041531747TRLO0
20/08/2025
08:05:50.633
760
226.00
XLON
00041531746TRLO0
20/08/2025
08:04:54.809
875
226.00
XLON
00041531715TRLO0