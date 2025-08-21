Anzeige
WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173
Tradegate
20.08.25 | 15:32
2,600 Euro
-0,84 % -0,022
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,5482,76008:27
2,5982,64008:27
PR Newswire
21.08.2025 08:06 Uhr
73 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 21

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

20 August 2025

Number of ordinary shares purchased

347,955

Weighted average price paid (p)

224.5503

Highest price paid (p)

226.20

Lowest price paid (p)

223.00

Following the above purchase, FirstGroup holds 183,068,207 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 567,626,808.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 20 August 2025 is 567,626,808. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

224.54

129,249

BATE

224.53

166,194

CHIX

224.61

41,517

TRQX

224.66

10,995

Individual Transactions

20/08/2025

16:19:38.512

1296

225.40

XLON

00041545892TRLO0

20/08/2025

16:19:38.512

163

225.40

CHIX

00041545891TRLO0

20/08/2025

16:19:37.533

10

225.60

CHIX

00041545890TRLO0

20/08/2025

16:19:37.533

462

225.60

CHIX

00041545889TRLO0

20/08/2025

16:19:37.530

472

225.60

XLON

00041545888TRLO0

20/08/2025

16:19:37.506

856

225.40

BATE

00041545887TRLO0

20/08/2025

16:19:37.506

623

225.40

BATE

00041545886TRLO0

20/08/2025

16:18:59.721

314

225.20

CHIX

00041545853TRLO0

20/08/2025

16:11:19.886

1215

225.20

XLON

00041545445TRLO0

20/08/2025

16:08:28.772

2056

225.40

BATE

00041545291TRLO0

20/08/2025

16:08:17.313

3942

225.40

BATE

00041545286TRLO0

20/08/2025

16:08:17.313

798

225.40

CHIX

00041545285TRLO0

20/08/2025

16:08:17.266

1997

225.40

XLON

00041545278TRLO0

20/08/2025

16:03:28.812

461

225.20

XLON

00041545031TRLO0

20/08/2025

16:03:28.812

2088

225.00

BATE

00041545017TRLO0

20/08/2025

16:02:07.483

593

225.00

CHIX

00041544921TRLO0

20/08/2025

16:02:07.483

1907

225.00

BATE

00041544920TRLO0

20/08/2025

16:02:07.483

1069

225.20

BATE

00041544919TRLO0

20/08/2025

16:01:41.163

893

225.20

XLON

00041544884TRLO0

20/08/2025

16:01:41.163

2036

225.40

XLON

00041544883TRLO0

20/08/2025

16:00:25.964

1237

225.20

BATE

00041544837TRLO0

20/08/2025

16:00:25.763

1228

225.20

BATE

00041544836TRLO0

20/08/2025

16:00:25.561

1241

225.20

BATE

00041544835TRLO0

20/08/2025

16:00:25.364

1217

225.20

BATE

00041544833TRLO0

20/08/2025

16:00:25.163

1146

225.20

BATE

00041544832TRLO0

20/08/2025

16:00:25.098

1190

225.20

BATE

00041544831TRLO0

20/08/2025

16:00:24.980

662

225.20

BATE

00041544829TRLO0

20/08/2025

16:00:24.739

682

225.20

BATE

00041544802TRLO0

20/08/2025

16:00:24.730

1756

225.00

XLON

00041544801TRLO0

20/08/2025

16:00:24.730

682

225.20

XLON

00041544800TRLO0

20/08/2025

16:00:24.730

551

225.00

BATE

00041544799TRLO0

20/08/2025

16:00:17.956

1018

225.20

XLON

00041544794TRLO0

20/08/2025

16:00:15.438

738

225.20

XLON

00041544776TRLO0

20/08/2025

16:00:15.438

530

225.20

CHIX

00041544775TRLO0

20/08/2025

16:00:15.438

1183

225.20

BATE

00041544774TRLO0

20/08/2025

16:00:15.438

2878

225.40

BATE

00041544773TRLO0

20/08/2025

16:00:05.187

285

225.60

TRQX

00041544767TRLO0

20/08/2025

16:00:05.118

844

225.60

XLON

00041544742TRLO0

20/08/2025

16:00:05.118

1224

225.40

XLON

00041544741TRLO0

20/08/2025

16:00:05.118

1153

225.60

TRQX

00041544740TRLO0

20/08/2025

16:00:05.118

881

225.40

CHIX

00041544739TRLO0

20/08/2025

16:00:05.118

1100

225.60

CHIX

00041544738TRLO0

20/08/2025

15:56:29.506

522

225.40

XLON

00041544605TRLO0

20/08/2025

15:55:58.486

299

225.40

XLON

00041544568TRLO0

20/08/2025

15:54:26.978

2027

224.80

XLON

00041544465TRLO0

20/08/2025

15:50:53.382

429

224.80

BATE

00041544305TRLO0

20/08/2025

15:50:44.304

811

225.00

XLON

00041544294TRLO0

20/08/2025

15:50:44.304

118

225.20

XLON

00041544293TRLO0

20/08/2025

15:50:44.303

417

225.20

XLON

00041544292TRLO0

20/08/2025

15:50:44.303

144

225.20

XLON

00041544291TRLO0

20/08/2025

15:50:44.303

120

225.20

XLON

00041544290TRLO0

20/08/2025

15:50:44.303

337

225.20

XLON

00041544289TRLO0

20/08/2025

15:50:44.303

651

225.20

XLON

00041544288TRLO0

20/08/2025

15:50:44.303

1085

225.20

XLON

00041544287TRLO0

20/08/2025

15:48:19.369

515

224.80

BATE

00041544194TRLO0

20/08/2025

15:46:58.796

697

224.80

CHIX

00041544160TRLO0

20/08/2025

15:44:59.323

476

224.80

XLON

00041544049TRLO0

20/08/2025

15:44:57.882

699

224.80

CHIX

00041544048TRLO0

20/08/2025

15:44:00.018

695

224.80

CHIX

00041544030TRLO0

20/08/2025

15:41:22.335

724

225.00

XLON

00041543960TRLO0

20/08/2025

15:36:51.364

1140

225.00

BATE

00041543763TRLO0

20/08/2025

15:36:51.165

1150

225.00

BATE

00041543761TRLO0

20/08/2025

15:36:50.965

1156

225.00

BATE

00041543759TRLO0

20/08/2025

15:36:50.875

1159

225.00

BATE

00041543758TRLO0

20/08/2025

15:28:30.121

835

224.80

BATE

00041543439TRLO0

20/08/2025

15:28:30.108

2141

224.80

BATE

00041543437TRLO0

20/08/2025

15:28:30.107

567

224.80

BATE

00041543436TRLO0

20/08/2025

15:28:30.107

865

224.80

CHIX

00041543435TRLO0

20/08/2025

15:28:30.107

2840

224.80

XLON

00041543438TRLO0

20/08/2025

15:27:33.506

1257

224.80

BATE

00041543420TRLO0

20/08/2025

15:26:54.421

1174

225.20

BATE

00041543386TRLO0

20/08/2025

15:26:54.421

640

225.20

BATE

00041543385TRLO0

20/08/2025

15:26:54.421

257

225.20

BATE

00041543384TRLO0

20/08/2025

15:26:54.421

61

225.20

BATE

00041543383TRLO0

20/08/2025

15:26:54.417

1000

225.00

TRQX

00041543382TRLO0

20/08/2025

15:18:22.504

429

224.60

BATE

00041543045TRLO0

20/08/2025

15:17:31.776

565

224.80

BATE

00041543012TRLO0

20/08/2025

15:17:31.232

133

224.60

XLON

00041543011TRLO0

20/08/2025

15:17:31.232

1371

224.80

XLON

00041543010TRLO0

20/08/2025

15:17:26.351

930

224.80

CHIX

00041543006TRLO0

20/08/2025

15:17:22.610

3554

224.80

XLON

00041543002TRLO0

20/08/2025

15:17:22.610

1283

224.80

CHIX

00041543001TRLO0

20/08/2025

15:17:22.610

2708

224.80

BATE

00041543000TRLO0

20/08/2025

15:11:22.316

887

225.00

XLON

00041542729TRLO0

20/08/2025

15:05:25.039

1704

224.80

XLON

00041542478TRLO0

20/08/2025

15:05:25.038

816

224.80

XLON

00041542477TRLO0

20/08/2025

15:00:30.017

987

224.60

CHIX

00041542178TRLO0

20/08/2025

14:59:55.029

738

224.40

XLON

00041542143TRLO0

20/08/2025

14:59:55.029

3114

224.40

BATE

00041542142TRLO0

20/08/2025

14:53:52.054

601

224.20

BATE

00041541946TRLO0

20/08/2025

14:53:47.773

24

224.20

BATE

00041541943TRLO0

20/08/2025

14:53:45.364

1371

224.40

BATE

00041541942TRLO0

20/08/2025

14:53:45.363

614

224.60

BATE

00041541941TRLO0

20/08/2025

14:53:45.265

419

224.40

XLON

00041541940TRLO0

20/08/2025

14:53:45.265

716

224.40

BATE

00041541939TRLO0

20/08/2025

14:53:38.844

2193

224.80

BATE

00041541925TRLO0

20/08/2025

14:53:38.844

117

224.80

BATE

00041541924TRLO0

20/08/2025

14:53:38.844

674

224.80

BATE

00041541923TRLO0

20/08/2025

14:53:38.834

1092

224.60

XLON

00041541922TRLO0

20/08/2025

14:53:38.834

894

224.60

CHIX

00041541921TRLO0

20/08/2025

14:53:38.834

1188

224.60

BATE

00041541920TRLO0

20/08/2025

14:53:38.833

82

224.60

CHIX

00041541919TRLO0

20/08/2025

14:53:18.323

2491

224.80

XLON

00041541901TRLO0

20/08/2025

14:53:18.323

950

224.80

TRQX

00041541900TRLO0

20/08/2025

14:53:18.323

1409

224.80

CHIX

00041541899TRLO0

20/08/2025

14:53:18.323

2708

224.80

BATE

00041541898TRLO0

20/08/2025

14:53:16.409

1042

225.00

XLON

00041541897TRLO0

20/08/2025

14:53:16.409

914

225.00

XLON

00041541896TRLO0

20/08/2025

14:53:16.409

1000

225.00

XLON

00041541895TRLO0

20/08/2025

14:53:16.409

337

225.00

XLON

00041541894TRLO0

20/08/2025

14:53:16.409

1444

225.00

XLON

00041541893TRLO0

20/08/2025

14:53:16.409

570

225.00

XLON

00041541892TRLO0

20/08/2025

14:53:16.409

861

225.00

XLON

00041541891TRLO0

20/08/2025

14:53:16.409

875

225.00

XLON

00041541890TRLO0

20/08/2025

14:50:32.099

376

224.60

XLON

00041541737TRLO0

20/08/2025

14:49:54.810

1219

224.60

BATE

00041541688TRLO0

20/08/2025

14:48:51.053

11

224.60

BATE

00041541658TRLO0

20/08/2025

14:41:10.570

664

224.80

XLON

00041541350TRLO0

20/08/2025

14:41:10.570

480

224.80

XLON

00041541349TRLO0

20/08/2025

14:41:10.561

571

224.80

BATE

00041541348TRLO0

20/08/2025

14:35:22.008

521

224.80

CHIX

00041541175TRLO0

20/08/2025

14:35:20.760

469

224.80

BATE

00041541174TRLO0

20/08/2025

14:35:20.754

617

224.80

XLON

00041541173TRLO0

20/08/2025

14:34:30.647

623

224.80

BATE

00041541144TRLO0

20/08/2025

14:34:30.555

902

224.80

XLON

00041541143TRLO0

20/08/2025

14:31:34.320

6407

224.40

XLON

00041540947TRLO0

20/08/2025

14:31:34.320

790

224.40

XLON

00041540946TRLO0

20/08/2025

14:31:34.320

1085

224.40

XLON

00041540945TRLO0

20/08/2025

14:31:34.320

982

224.40

XLON

00041540944TRLO0

20/08/2025

14:31:34.320

734

224.40

XLON

00041540943TRLO0

20/08/2025

14:31:34.320

458

224.40

XLON

00041540942TRLO0

20/08/2025

14:31:34.320

101

224.40

XLON

00041540941TRLO0

20/08/2025

14:31:34.310

716

224.20

XLON

00041540940TRLO0

20/08/2025

14:31:34.310

716

224.20

BATE

00041540939TRLO0

20/08/2025

14:31:34.310

470

224.20

CHIX

00041540938TRLO0

20/08/2025

14:31:33.820

370

224.40

XLON

00041540937TRLO0

20/08/2025

14:31:33.820

228

224.40

XLON

00041540936TRLO0

20/08/2025

14:31:33.440

7276

224.60

BATE

00041540935TRLO0

20/08/2025

14:31:33.440

648

224.60

BATE

00041540934TRLO0

20/08/2025

14:31:33.364

6945

224.60

BATE

00041540933TRLO0

20/08/2025

14:31:33.364

670

224.60

BATE

00041540932TRLO0

20/08/2025

14:31:33.276

5340

224.60

BATE

00041540931TRLO0

20/08/2025

14:31:33.276

701

224.60

BATE

00041540930TRLO0

20/08/2025

14:31:33.275

4412

224.60

XLON

00041540929TRLO0

20/08/2025

14:31:33.275

1181

224.60

XLON

00041540928TRLO0

20/08/2025

14:31:33.275

613

224.60

XLON

00041540927TRLO0

20/08/2025

14:31:33.250

927

224.40

TRQX

00041540926TRLO0

20/08/2025

14:31:33.250

1188

224.40

XLON

00041540925TRLO0

20/08/2025

14:31:33.250

731

224.40

CHIX

00041540924TRLO0

20/08/2025

14:31:33.250

1188

224.40

BATE

00041540923TRLO0

20/08/2025

14:31:33.250

5836

224.80

CHIX

00041540922TRLO0

20/08/2025

14:31:33.250

627

224.80

CHIX

00041540921TRLO0

20/08/2025

14:31:33.250

327

224.80

CHIX

00041540920TRLO0

20/08/2025

14:31:33.248

4363

224.80

BATE

00041540919TRLO0

20/08/2025

14:31:33.248

928

224.80

BATE

00041540918TRLO0

20/08/2025

14:31:33.248

618

224.80

BATE

00041540917TRLO0

20/08/2025

14:31:33.248

99

224.80

BATE

00041540916TRLO0

20/08/2025

14:31:33.237

540

224.60

TRQX

00041540910TRLO0

20/08/2025

14:31:33.236

784

224.60

TRQX

00041540909TRLO0

20/08/2025

14:31:33.235

2708

224.60

XLON

00041540908TRLO0

20/08/2025

14:31:33.235

2708

224.60

BATE

00041540907TRLO0

20/08/2025

14:31:33.235

1046

224.60

CHIX

00041540906TRLO0

20/08/2025

14:19:02.660

185

224.40

XLON

00041540516TRLO0

20/08/2025

14:19:02.660

1048

224.40

XLON

00041540515TRLO0

20/08/2025

14:19:02.660

449

224.40

XLON

00041540514TRLO0

20/08/2025

14:16:04.053

56

224.20

XLON

00041540438TRLO0

20/08/2025

14:16:02.312

456

224.20

XLON

00041540437TRLO0

20/08/2025

13:32:39.504

673

224.00

CHIX

00041539571TRLO0

20/08/2025

13:15:21.551

216

224.00

BATE

00041539336TRLO0

20/08/2025

13:02:53.083

2490

224.20

BATE

00041539049TRLO0

20/08/2025

13:02:53.083

815

224.20

BATE

00041539048TRLO0

20/08/2025

13:02:53.083

717

224.20

BATE

00041539047TRLO0

20/08/2025

13:02:53.069

1403

224.00

XLON

00041539046TRLO0

20/08/2025

13:02:53.069

462

224.00

TRQX

00041539045TRLO0

20/08/2025

13:02:53.069

738

224.00

CHIX

00041539044TRLO0

20/08/2025

13:02:53.069

1878

224.00

BATE

00041539043TRLO0

20/08/2025

12:24:00.334

78

223.80

BATE

00041537854TRLO0

20/08/2025

12:24:00.333

592

223.80

BATE

00041537853TRLO0

20/08/2025

12:24:00.152

1904

223.80

XLON

00041537852TRLO0

20/08/2025

12:24:00.152

1640

223.80

BATE

00041537851TRLO0

20/08/2025

12:24:00.152

1018

223.80

CHIX

00041537850TRLO0

20/08/2025

12:24:00.152

147

223.80

BATE

00041537849TRLO0

20/08/2025

12:18:12.534

33

223.80

XLON

00041537778TRLO0

20/08/2025

12:18:12.534

357

223.80

XLON

00041537777TRLO0

20/08/2025

12:11:13.029

1204

223.60

BATE

00041537694TRLO0

20/08/2025

12:11:13.011

1195

223.60

BATE

00041537693TRLO0

20/08/2025

12:11:12.990

1176

223.60

BATE

00041537692TRLO0

20/08/2025

12:11:12.964

1176

223.60

BATE

00041537691TRLO0

20/08/2025

12:11:12.853

1194

223.60

BATE

00041537690TRLO0

20/08/2025

12:11:10.327

400

223.40

BATE

00041537689TRLO0

20/08/2025

12:11:10.327

1805

223.40

XLON

00041537688TRLO0

20/08/2025

12:11:10.327

259

223.40

BATE

00041537687TRLO0

20/08/2025

12:09:02.877

17

223.40

XLON

00041537665TRLO0

20/08/2025

12:09:02.877

45

223.40

XLON

00041537664TRLO0

20/08/2025

12:09:02.876

301

223.40

XLON

00041537663TRLO0

20/08/2025

12:08:40.009

601

223.40

TRQX

00041537654TRLO0

20/08/2025

12:07:32.791

500

223.40

BATE

00041537644TRLO0

20/08/2025

12:07:31.953

461

223.60

XLON

00041537643TRLO0

20/08/2025

12:07:31.554

1297

223.60

XLON

00041537642TRLO0

20/08/2025

12:07:31.478

1291

223.60

XLON

00041537641TRLO0

20/08/2025

12:07:31.444

2845

223.60

XLON

00041537640TRLO0

20/08/2025

12:07:31.444

461

223.60

XLON

00041537639TRLO0

20/08/2025

12:07:31.444

99

223.60

XLON

00041537638TRLO0

20/08/2025

12:07:31.444

719

223.60

XLON

00041537637TRLO0

20/08/2025

12:07:31.444

269

223.60

XLON

00041537636TRLO0

20/08/2025

12:07:31.423

1210

223.60

CHIX

00041537635TRLO0

20/08/2025

11:55:58.427

503

223.20

BATE

00041537425TRLO0

20/08/2025

11:52:55.411

515

223.20

BATE

00041537323TRLO0

20/08/2025

11:51:15.400

50

223.20

XLON

00041537245TRLO0

20/08/2025

11:45:15.226

558

223.20

XLON

00041537163TRLO0

20/08/2025

11:39:35.294

558

223.20

BATE

00041537057TRLO0

20/08/2025

11:33:24.127

177

223.20

BATE

00041536919TRLO0

20/08/2025

11:33:24.125

422

223.20

BATE

00041536918TRLO0

20/08/2025

11:33:22.472

1123

223.60

XLON

00041536917TRLO0

20/08/2025

11:33:22.471

420

223.60

XLON

00041536916TRLO0

20/08/2025

11:33:22.471

678

223.60

XLON

00041536915TRLO0

20/08/2025

11:33:22.471

410

223.60

XLON

00041536914TRLO0

20/08/2025

11:33:22.471

645

223.60

XLON

00041536913TRLO0

20/08/2025

11:33:22.455

1133

223.40

XLON

00041536912TRLO0

20/08/2025

11:33:22.455

1395

223.40

BATE

00041536911TRLO0

20/08/2025

11:27:47.195

535

223.40

BATE

00041536832TRLO0

20/08/2025

11:27:07.333

700

223.60

BATE

00041536811TRLO0

20/08/2025

11:27:07.330

1381

223.60

XLON

00041536810TRLO0

20/08/2025

11:27:07.313

933

223.60

XLON

00041536809TRLO0

20/08/2025

11:27:07.313

745

223.60

BATE

00041536808TRLO0

20/08/2025

11:27:07.312

732

223.60

CHIX

00041536807TRLO0

20/08/2025

11:27:07.312

387

223.60

BATE

00041536806TRLO0

20/08/2025

11:27:05.194

942

223.60

XLON

00041536805TRLO0

20/08/2025

11:25:49.733

82

223.60

XLON

00041536790TRLO0

20/08/2025

11:24:24.980

531

223.60

BATE

00041536780TRLO0

20/08/2025

11:23:32.469

673

223.60

CHIX

00041536753TRLO0

20/08/2025

11:23:32.159

31

223.60

XLON

00041536752TRLO0

20/08/2025

11:14:01.994

1388

223.60

XLON

00041536491TRLO0

20/08/2025

11:14:01.990

19

223.40

XLON

00041536490TRLO0

20/08/2025

11:13:33.794

1575

223.80

BATE

00041536450TRLO0

20/08/2025

11:13:31.964

398

223.80

BATE

00041536449TRLO0

20/08/2025

11:13:31.763

588

223.80

BATE

00041536448TRLO0

20/08/2025

11:13:31.563

575

223.80

BATE

00041536447TRLO0

20/08/2025

11:13:31.363

594

223.80

BATE

00041536446TRLO0

20/08/2025

11:13:31.163

594

223.80

BATE

00041536445TRLO0

20/08/2025

11:13:30.964

592

223.80

BATE

00041536444TRLO0

20/08/2025

11:13:30.763

594

223.80

BATE

00041536443TRLO0

20/08/2025

11:13:30.564

577

223.80

BATE

00041536442TRLO0

20/08/2025

11:13:30.421

590

223.80

BATE

00041536441TRLO0

20/08/2025

11:13:30.363

842

223.80

BATE

00041536440TRLO0

20/08/2025

11:13:30.258

569

223.80

BATE

00041536439TRLO0

20/08/2025

11:13:29.563

624

223.80

BATE

00041536438TRLO0

20/08/2025

11:13:29.363

1175

223.80

BATE

00041536437TRLO0

20/08/2025

11:13:29.311

5

223.80

XLON

00041536436TRLO0

20/08/2025

11:13:29.311

756

223.80

XLON

00041536435TRLO0

20/08/2025

11:13:26.485

534

223.80

CHIX

00041536433TRLO0

20/08/2025

11:13:26.485

1281

223.80

CHIX

00041536432TRLO0

20/08/2025

11:13:26.485

676

223.80

CHIX

00041536431TRLO0

20/08/2025

11:13:26.485

26

223.80

CHIX

00041536430TRLO0

20/08/2025

11:13:26.468

933

223.60

XLON

00041536429TRLO0

20/08/2025

11:13:26.468

1238

223.60

TRQX

00041536428TRLO0

20/08/2025

11:13:26.468

1126

223.60

BATE

00041536427TRLO0

20/08/2025

11:13:26.468

614

223.60

CHIX

00041536426TRLO0

20/08/2025

10:28:26.495

558

223.60

BATE

00041535509TRLO0

20/08/2025

10:25:06.495

627

223.60

BATE

00041535418TRLO0

20/08/2025

10:13:26.494

393

223.40

XLON

00041535236TRLO0

20/08/2025

10:11:29.633

132

223.40

BATE

00041535198TRLO0

20/08/2025

10:11:29.633

655

223.40

CHIX

00041535197TRLO0

20/08/2025

10:10:06.494

284

223.40

XLON

00041535182TRLO0

20/08/2025

10:09:26.564

546

223.40

XLON

00041535173TRLO0

20/08/2025

10:09:00.841

16

223.40

CHIX

00041535171TRLO0

20/08/2025

10:09:00.841

412

223.40

BATE

00041535170TRLO0

20/08/2025

10:09:00.840

428

223.40

BATE

00041535169TRLO0

20/08/2025

10:08:50.432

1089

223.40

BATE

00041535165TRLO0

20/08/2025

10:08:50.431

1296

223.40

XLON

00041535166TRLO0

20/08/2025

10:05:06.495

429

223.00

BATE

00041535117TRLO0

20/08/2025

10:03:26.495

469

223.00

BATE

00041535070TRLO0

20/08/2025

10:01:46.494

601

223.00

BATE

00041535054TRLO0

20/08/2025

10:00:06.458

813

223.00

XLON

00041535019TRLO0

20/08/2025

10:00:06.449

488

223.00

CHIX

00041535018TRLO0

20/08/2025

10:00:06.447

679

223.00

BATE

00041535017TRLO0

20/08/2025

10:00:06.437

1189

223.00

XLON

00041535016TRLO0

20/08/2025

10:00:06.437

1379

223.00

BATE

00041535015TRLO0

20/08/2025

10:00:06.437

800

223.00

CHIX

00041535014TRLO0

20/08/2025

09:57:40.503

430

223.00

BATE

00041534981TRLO0

20/08/2025

09:55:05.229

496

223.00

XLON

00041534951TRLO0

20/08/2025

09:53:25.229

601

223.00

TRQX

00041534929TRLO0

20/08/2025

09:52:45.466

515

223.00

BATE

00041534907TRLO0

20/08/2025

09:46:50.508

469

223.20

XLON

00041534754TRLO0

20/08/2025

09:46:45.232

221

223.40

BATE

00041534753TRLO0

20/08/2025

09:46:45.228

440

223.40

BATE

00041534752TRLO0

20/08/2025

09:46:39.876

670

223.40

XLON

00041534750TRLO0

20/08/2025

09:44:01.867

598

223.60

BATE

00041534685TRLO0

20/08/2025

09:44:01.866

401

223.60

XLON

00041534686TRLO0

20/08/2025

09:44:01.866

510

223.60

XLON

00041534687TRLO0

20/08/2025

09:43:25.229

429

223.60

BATE

00041534667TRLO0

20/08/2025

09:41:47.342

429

223.60

BATE

00041534652TRLO0

20/08/2025

09:41:38.665

597

223.80

CHIX

00041534649TRLO0

20/08/2025

09:41:38.665

41

223.80

BATE

00041534648TRLO0

20/08/2025

09:41:38.665

117

223.80

BATE

00041534646TRLO0

20/08/2025

09:41:38.664

1259

223.80

XLON

00041534647TRLO0

20/08/2025

09:41:38.660

1259

223.80

BATE

00041534645TRLO0

20/08/2025

09:35:05.228

515

223.80

BATE

00041534451TRLO0

20/08/2025

09:30:06.231

429

224.20

XLON

00041534279TRLO0

20/08/2025

09:30:05.104

909

224.40

XLON

00041534278TRLO0

20/08/2025

09:30:05.104

596

224.40

BATE

00041534277TRLO0

20/08/2025

09:30:05.104

326

224.40

BATE

00041534276TRLO0

20/08/2025

09:30:05.104

61

224.40

BATE

00041534275TRLO0

20/08/2025

09:30:05.104

592

224.40

CHIX

00041534274TRLO0

20/08/2025

09:27:07.402

37

224.60

XLON

00041534225TRLO0

20/08/2025

09:27:07.402

1014

224.60

BATE

00041534224TRLO0

20/08/2025

09:27:07.402

1100

224.60

XLON

00041534223TRLO0

20/08/2025

09:25:05.103

61

224.40

BATE

00041534175TRLO0

20/08/2025

09:24:59.695

54

224.40

XLON

00041534173TRLO0

20/08/2025

09:24:59.695

820

224.40

BATE

00041534172TRLO0

20/08/2025

09:21:45.103

63

224.40

BATE

00041534085TRLO0

20/08/2025

09:21:35.755

547

224.60

XLON

00041534081TRLO0

20/08/2025

09:21:35.755

356

224.60

XLON

00041534080TRLO0

20/08/2025

09:21:35.755

358

224.60

XLON

00041534079TRLO0

20/08/2025

09:21:35.755

1088

224.60

BATE

00041534078TRLO0

20/08/2025

09:21:35.755

406

224.60

CHIX

00041534077TRLO0

20/08/2025

09:21:35.755

399

224.60

CHIX

00041534076TRLO0

20/08/2025

09:20:38.791

257

225.00

BATE

00041534066TRLO0

20/08/2025

09:20:38.791

1365

225.00

BATE

00041534065TRLO0

20/08/2025

09:20:38.791

449

225.00

BATE

00041534064TRLO0

20/08/2025

09:16:50.355

253

225.00

BATE

00041533947TRLO0

20/08/2025

09:16:50.355

431

225.00

BATE

00041533946TRLO0

20/08/2025

09:16:42.777

242

225.00

BATE

00041533945TRLO0

20/08/2025

09:16:42.777

477

225.00

BATE

00041533944TRLO0

20/08/2025

09:16:35.212

846

225.00

BATE

00041533940TRLO0

20/08/2025

09:16:35.212

420

225.00

BATE

00041533939TRLO0

20/08/2025

09:15:11.163

618

225.00

BATE

00041533906TRLO0

20/08/2025

09:15:10.976

607

225.00

BATE

00041533905TRLO0

20/08/2025

09:14:44.041

1654

225.00

BATE

00041533897TRLO0

20/08/2025

09:14:44.037

239

224.80

XLON

00041533896TRLO0

20/08/2025

09:14:44.037

718

224.80

TRQX

00041533895TRLO0

20/08/2025

09:14:44.037

528

224.80

XLON

00041533894TRLO0

20/08/2025

09:14:44.037

1370

224.80

BATE

00041533893TRLO0

20/08/2025

09:14:33.644

1352

225.00

BATE

00041533882TRLO0

20/08/2025

09:14:33.640

1094

225.00

XLON

00041533881TRLO0

20/08/2025

09:09:16.608

1023

224.80

XLON

00041533756TRLO0

20/08/2025

09:09:16.608

141

224.80

XLON

00041533755TRLO0

20/08/2025

09:09:16.608

49

224.80

XLON

00041533754TRLO0

20/08/2025

09:09:16.608

424

224.80

XLON

00041533753TRLO0

20/08/2025

09:09:08.135

462

224.80

XLON

00041533748TRLO0

20/08/2025

09:09:08.134

427

224.80

XLON

00041533747TRLO0

20/08/2025

09:09:08.134

471

224.80

XLON

00041533746TRLO0

20/08/2025

09:09:08.110

5071

224.80

BATE

00041533745TRLO0

20/08/2025

09:09:08.110

618

224.80

BATE

00041533744TRLO0

20/08/2025

09:09:08.110

647

224.80

BATE

00041533743TRLO0

20/08/2025

09:09:08.110

44

224.80

BATE

00041533742TRLO0

20/08/2025

09:09:08.089

135

224.60

XLON

00041533741TRLO0

20/08/2025

09:09:08.089

383

224.60

BATE

00041533740TRLO0

20/08/2025

09:09:08.089

62

224.60

BATE

00041533739TRLO0

20/08/2025

09:09:08.089

900

224.60

XLON

00041533738TRLO0

20/08/2025

09:09:08.089

399

224.60

BATE

00041533737TRLO0

20/08/2025

09:09:08.089

683

224.60

CHIX

00041533736TRLO0

20/08/2025

09:08:44.358

1044

224.80

XLON

00041533708TRLO0

20/08/2025

09:08:44.341

893

224.80

CHIX

00041533707TRLO0

20/08/2025

09:08:44.341

1037

224.80

XLON

00041533706TRLO0

20/08/2025

09:08:44.341

776

224.80

BATE

00041533705TRLO0

20/08/2025

08:58:30.436

82

224.80

BATE

00041533462TRLO0

20/08/2025

08:56:50.437

83

224.80

BATE

00041533414TRLO0

20/08/2025

08:55:10.436

84

224.80

BATE

00041533363TRLO0

20/08/2025

08:51:01.265

786

225.00

BATE

00041533271TRLO0

20/08/2025

08:51:01.253

426

224.80

XLON

00041533270TRLO0

20/08/2025

08:51:01.253

54

224.80

BATE

00041533269TRLO0

20/08/2025

08:51:01.253

86

224.80

BATE

00041533267TRLO0

20/08/2025

08:51:01.252

514

224.80

XLON

00041533268TRLO0

20/08/2025

08:46:35.364

787

225.00

BATE

00041533078TRLO0

20/08/2025

08:46:35.357

948

225.00

XLON

00041533077TRLO0

20/08/2025

08:46:35.345

556

225.00

CHIX

00041533074TRLO0

20/08/2025

08:46:35.345

162

225.00

CHIX

00041533073TRLO0

20/08/2025

08:46:35.345

733

225.00

BATE

00041533072TRLO0

20/08/2025

08:46:35.345

906

225.00

XLON

00041533071TRLO0

20/08/2025

08:37:54.289

596

225.00

BATE

00041532846TRLO0

20/08/2025

08:36:02.641

640

225.20

TRQX

00041532806TRLO0

20/08/2025

08:36:02.641

534

225.20

CHIX

00041532805TRLO0

20/08/2025

08:35:51.452

214

225.20

XLON

00041532796TRLO0

20/08/2025

08:35:51.450

699

225.20

XLON

00041532795TRLO0

20/08/2025

08:29:54.313

905

225.40

XLON

00041532571TRLO0

20/08/2025

08:29:54.313

1034

225.40

CHIX

00041532570TRLO0

20/08/2025

08:16:37.506

240

225.00

XLON

00041532064TRLO0

20/08/2025

08:16:37.506

370

225.00

XLON

00041532063TRLO0

20/08/2025

08:15:50.254

642

225.00

BATE

00041532037TRLO0

20/08/2025

08:15:50.046

738

225.00

XLON

00041532036TRLO0

20/08/2025

08:15:50.046

371

225.00

CHIX

00041532035TRLO0

20/08/2025

08:15:50.046

271

225.00

BATE

00041532034TRLO0

20/08/2025

08:15:50.030

157

225.00

CHIX

00041532033TRLO0

20/08/2025

08:12:29.511

486

225.20

BATE

00041531946TRLO0

20/08/2025

08:12:29.507

3

225.40

BATE

00041531945TRLO0

20/08/2025

08:12:29.506

694

225.40

BATE

00041531944TRLO0

20/08/2025

08:11:01.005

545

225.40

XLON

00041531907TRLO0

20/08/2025

08:11:01.004

1192

225.40

BATE

00041531906TRLO0

20/08/2025

08:11:00.167

733

225.60

BATE

00041531905TRLO0

20/08/2025

08:11:00.156

736

225.40

XLON

00041531904TRLO0

20/08/2025

08:11:00.156

495

225.40

BATE

00041531903TRLO0

20/08/2025

08:11:00.156

514

225.40

CHIX

00041531902TRLO0

20/08/2025

08:10:54.163

710

225.60

BATE

00041531900TRLO0

20/08/2025

08:07:33.506

657

225.60

XLON

00041531827TRLO0

20/08/2025

08:07:33.505

232

225.80

XLON

00041531826TRLO0

20/08/2025

08:07:33.504

712

225.80

XLON

00041531825TRLO0

20/08/2025

08:06:46.009

515

226.20

XLON

00041531796TRLO0

20/08/2025

08:06:46.009

568

226.20

XLON

00041531795TRLO0

20/08/2025

08:06:32.767

1096

226.00

TRQX

00041531773TRLO0

20/08/2025

08:05:53.522

668

226.00

CHIX

00041531749TRLO0

20/08/2025

08:05:53.521

867

226.20

CHIX

00041531748TRLO0

20/08/2025

08:05:50.633

148

226.00

XLON

00041531747TRLO0

20/08/2025

08:05:50.633

760

226.00

XLON

00041531746TRLO0

20/08/2025

08:04:54.809

875

226.00

XLON

00041531715TRLO0


