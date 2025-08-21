Lyken wird eine KI-Agenten-Infrastruktur für die Automatisierung des Empfangsbereichs, die Vertriebsunterstützung und die Kundenbindung in Aligns gesamtem nationalen Netzwerk von Rehabilitations- und Wellnesskliniken bereitstellen

VANCOUVER, British Columbia - 21. August 2025 / IRW-Press / Alset AI Ventures Inc. (TSXV: GPUS) (OTC: GPUSF) (FWB: 1R60, WKN: A3ESVQ) ("Alset AI" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz ("KI"), das durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen Innovationen vorantreibt, freut sich bekannt zu geben, dass seine in British Columbia ansässige private KI-Cloud-Computing-Tochtergesellschaft Cedarcross International Technologies Inc., die unter der Marke Lyken.AI ("Lyken") tätig ist, am 20. August 2025 einen Rahmenvertrag über Dienstleistungen (der "Vertrag") mit Align Wellness ("Align") abgeschlossen hat, der eine Kundenbeziehung formalisiert, in deren Rahmen die Platform-as-a-Service ("PaaS") von Lyken im gesamten Netzwerk von Align mit über 60 Physiotherapie- und Rehabilitationskliniken in ganz Nordamerika eingesetzt wird.

Align, eine Managed-Services-Plattform, die mehr als 60 Physiotherapie- und Rehabilitationskliniken in ganz Nordamerika unterstützt, wird das PaaS-Angebot von Lyken nutzen, um fortschrittliche KI-Agenten einzusetzen, die den Klinikbetrieb optimieren und die Kundenakquise verbessern sollen. Die KI-gestützte Infrastruktur von Lyken wird eine Reihe von Dialogagenten für Align unterstützen, darunter Agenten für den Vertrieb mit hoher Konversionsrate, den Empfang und die Buchungsautomatisierung, von denen einige bereits live sind und messbare Ergebnisse liefern.

Die im Rahmen der Vereinbarung vorgesehenen Dienstleistungen werden auf Abonnementbasis erbracht und verlängern sich automatisch um jeweils ein Jahr, sofern sie nicht von einer der Parteien mindestens dreißig Tage vor Ablauf des jeweils aktuellen Abonnementzeitraums gekündigt werden oder in dem entsprechenden Bestellformular etwas anderes festgelegt ist (die "Laufzeit"). Während der Laufzeit der Vereinbarung stellt Lyken den Zugang zu seiner PaaS-Plattform und den damit verbundenen professionellen Dienstleistungen, wie in der Vereinbarung näher beschrieben, für die Nutzung durch das Netzwerk von Gesundheits- und Wellnesskliniken, die von Align betrieben werden, bereit. Als Vergütung zahlt Align Lyken alle anfallenden Onboarding-Gebühren für jede Klinik, die die Dienste abonniert, monatliche Abonnementgebühren und alle anfallenden Überziehungsgebühren, wie in den entsprechenden Bestellformularen angegeben. Als Vergütung für die erbrachten Dienstleistungen wird Align keine Wertpapiere an Lyken ausgeben.

"Diese Partnerschaft mit Align Wellness demonstriert den realen Nutzen unserer PaaS-Strategie, die eine skalierbare, KI-native Infrastruktur bietet, die für Unternehmen mit hohem Wirkungsgrad entwickelt wurde", so Adam Ingrao, CEO von Alset AI. "Unsere Plattform ermöglicht mittelständischen Service-Organisationen wie Align einen Vorsprung durch die Integration maßgeschneiderter KI-Agenten, die die Gemeinkosten reduzieren, die Konversion fördern und skalierbares Wachstum im gesamten Netzwerk ermöglichen. Dies ist ein deutliches Signal dafür, was möglich ist, wenn moderne Infrastruktur auf angewandte KI trifft."

"Die Auswirkungen waren sofort spürbar", fügte Chris Percy, General Manager von Align Wellness, hinzu. "Mehrere KI-Agenten sind bereits im Einsatz und erzielen Ergebnisse, weitere werden in den kommenden Wochen eingeführt. Wir sehen diese KI-Agenten für Empfang und Vertrieb mit hoher Konversionsrate als besonders nützlich für mittelständische Dienstleistungsunternehmen wie häusliche Dienste, Zahnmedizin, Kliniken - also alle Bereiche mit hohem Anrufaufkommen und Handlungsbedarf wie beispielsweise beim Verkauf oder der Buchung."

Die schlüsselfertige PaaS-Infrastruktur von Lyken ermöglicht es Unternehmen, schnell auf ihre Branche und ihr Geschäftsmodell zugeschnittene KI-Lösungen einzuführen, zu integrieren und zu skalieren. Durch den Einsatz von Align demonstriert Lyken seine einzigartige Fähigkeit, intelligente Front-End-Systeme direkt in den täglichen Geschäftsbetrieb zu integrieren.

Diese Ankündigung folgt auf die jüngsten strategischen Entwicklungen im Lieferanten- und Cloud-Ökosystem von Lyken und unterstreicht die anhaltende wirtschaftliche Dynamik in allen Branchen, in denen KI-Agenten echte geschäftliche Auswirkungen erzielen.

Über Alset AI Ventures Inc.

Alset AI ist ein bahnbrechendes KI- und Cloud-Computing-Investmentunternehmen, das sich der Förderung von Technologieunternehmen mit hohem Potenzial verschrieben hat. Durch eine Kombination aus Kapital, strategischer Beratung und Cloud-Computing-Allianzen gestaltet Alset AI die Zukunft der künstlichen Intelligenz und baut eine auf KI ausgerichtete Risikokapitalplattform auf, die für beträchtliches Wachstum bereit ist.

Über Align Wellness

Align Wellness ist eine Managed-Services-Plattform, die über 60 Physiotherapie- und Rehabilitationskliniken unterstützt. Das Unternehmen ermöglicht Klinikbesitzern die Aufnahme eines skalierbaren und schlüsselfertigen Rehabilitationsbetriebs oder die Erweiterung bestehender Dienstleistungen durch integrierte Markteinführungsunterstützung, Vertriebs- und Marketinginfrastruktur, KI-gestützte Patientenbetreuungsagenten und Zugang zu erstklassigen klinischen Fachkräften. Align Wellness wurde als Zusatzlösung konzipiert und optimiert Abläufe, beschleunigt das Wachstum und steigert die Rentabilität von Gesundheits- und Wellnessunternehmen.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen") in Bezug auf das Unternehmen und Lyken enthalten, einschließlich Aussagen in Bezug auf die tatsächliche Verwendung und den Einsatz von Lykens PaaS bei Align; die Art und Weise, in der die KI-gesteuerte Infrastruktur von Lyken Align unterstützen wird; die im Rahmen der Vereinbarung erwogenen Dienstleistungen, die Auswirkungen der Verwendung von Lykens PaaS auf das Geschäft von Align; die erwartete Vergütung, die Align in Verbindung mit der Vereinbarung an Lyken zahlen wird; die Ergebnisse und Auswirkungen der Verwendung der KI-Infrastruktur des Unternehmens; die zukünftigen Verwendungen und Einführungen zusätzlicher KI-Agenten; und die Auswirkungen des Einsatzes der KI von Lyken auf das Tagesgeschäft. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Fähigkeit von Lyken.AI, den Umsatz des Unternehmens zu steigern und eine differenzierte Cloud-Computing-Plattform bereitzustellen, die Rolle der neuen Website bei der Verbesserung des Zugangs zu den Dienstleistungen von Lyken.AI für Kunden und Partner und bei der Bereitstellung schlüsselfertiger, margenstarker und skalierbarer Computing-Lösungen sowie der prognostizierte Anstieg der weltweiten Infrastrukturausgaben für KI, angeführt von Nordamerika. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Wörter wie "werden", "beabsichtigen", "antizipieren", "könnten", "sollten", "dürfen", "erwarten", "schätzen", "prognostizieren", "planen", "potenziell", "projizieren", "annehmen", "erwägen", "glauben", 'sollen', "geplant" und ähnliche Begriffe. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Bei den Schlussfolgerungen und Prognosen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden verschiedene Annahmen getroffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, Handlungen oder Entwicklungen und basieren auf Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren, die das Management derzeit als relevant, vernünftig und den Umständen entsprechend erachtet. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund der mit der Geschäftstätigkeit von Alset AI verbundenen und ihr innewohnenden Risiken und Ungewissheiten erheblich abweichen. Weitere wesentliche Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, sind u.a. die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage sowie unvorhergesehene Ereignisse und Entwicklungen. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen können. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Alset AI. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Warnhinweise qualifiziert. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Alset AI übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden unter der Überschrift "Risks and Uncertainties" in den jüngsten Management's Discussion and Analysis und anderen Offenlegungsdokumenten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, ausführlicher erläutert.

