Erlös von 1,75 Mio. AUD aus Platzierung mit institutionellen Investoren in Europa; Ankündigung eines Aktienkaufplans für bestehende Aktionäre

21. August 2025 / IRW-Press / Aspermont Limited (ASX: ASP, "Aspermont" oder das "Unternehmen"), der führende Anbieter von Medien- und Informationsdiensten für die globale Rohstoffbranche, hat heute drei bedeutende Meilensteine bekannt gegeben, die den Übergang zur nächsten Phase der Unternehmensstrategie einleiten:

Einführung von Mining-IQ.com

Aspermont hat seine neue, selbst entwickelte Data-Intelligence-Plattform Mining-IQ.com lanciert. Mining-IQ wird alle globalen Datensätze von Aspermont zu einer Reihe von Analyseprodukten zusammenführen, die Bergbaurisiken, Projekt-Pipelines, ESG-Unternehmensleistungen, Anlegerstimmung und Branchenführerschaft abdecken. Die Version 1 der Plattform wurde mit World Risk Analytics gestartet. Mining-IQ markiert einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung von Aspermont von einem traditionellen Unternehmen für Informations- und Research-Dienste zu einem datengesteuerten, abonnementbasierten Intelligence-Anbieter. Mining-IQ ist ein abonnementbasiertes Produkt.

Strategische Vereinbarung mit Rio Tinto

Aspermont hat mit Rio Tinto Ltd. eine Vereinbarung über die Digitalisierung und Strukturierung von rund 200 Jahren Archivmaterial des "Mining Journal" und des "Mining Magazine", das im Printformat vorliegt, geschlossen. Dieses Archivmaterial wird in eine maßgeschneiderte, unternehmensgerechte KI-Plattform für die generative Suche integriert, die auf einem Large Language Model (LLM) basiert. Dieser Meilenstein wird für Aspermont alles verändern und beschleunigt die strategische Neuausrichtung des Unternehmens, das sich als führender Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für die globale Bergbaubranche positionieren will. Die Vereinbarung hat einen Wert von rund 550.000 AUD und Rio Tinto erhält nach Vertragsabschluss sechs Monate lang exklusiven Zugriff auf die Daten. Nach Ablauf der Exklusivphase wird die Plattform als Abonnementprodukt für Mitglieder verfügbar sein und entsprechend preislich gestaltet werden.

Kapitalerhöhung und Aktienkaufplan

Aspermont konnte sich für eine Platzierung im Wert von 1,75 Millionen AUD erfolgreich Zusagen von führenden europäischen institutionellen Investoren zum Preis von 0,007 AUD pro Aktie sichern, was einem Aufschlag von rund 40 % gegenüber dem letzten Börsenkurs der Aspermont-Aktien von 0,005 AUD pro Aktie entspricht. In Verbindung mit der Platzierung wird Aspermont einen Aktienkaufplan (Share Purchase Plan, SPP) auflegen, durch den berechtigte Stammaktionäre die Möglichkeit haben, sich zu den gleichen Bedingungen wie die institutionellen Investoren zu beteiligen.

Die aufgebrachten Mittel werden verwendet für:

- die Skalierung der Plattform Mining-IQ und die Forcierung der Produktentwicklung;

- Investitionen in die Digitalisierung und KI-gestützte Dateninitiativen;

- die Stärkung der Unternehmensbilanz zur Wachstumsförderung.

Der Zeitplan sowie nähere Einzelheiten zum SPP werden zeitnah bekannt gegeben.

Veritas Securities wurde zum Lead Manager für den SPP ernannt.

Kommentar

Alex Kent, Managing Director von Aspermont, kommentiert:

"Die Einführung von Mining-IQ.com und unsere wegweisende Partnerschaft mit einem der weltweit größten Bergbauunternehmen markieren den Beginn eines neuen Kapitels für Aspermont. Wir erweitern unsere Kompetenzen als Anbieter von vertrauenswürdiger journalistischer Berichterstattung und Research-Diensten hin zu einem Anbieter von Lösungen für die datengestützte Entscheidungsfindung im gesamten globalen Rohstoffsektor.

Die institutionelle Unterstützung, die wir uns in Europa gesichert haben, sowie der Aktienkaufplan für unsere bestehenden Anleger sorgen für eine starke Kapitalbasis, die uns den Übergang zu einem globalen Data-Intelligence-Unternehmen erleichtert."

Ausblick

Aspermont wird auch in Zukunft an seiner Strategie festhalten, mit vertrauenswürdigen Marken, einer globalen Präsenz und seinem proprietären Archivmaterial Intelligence-Lösungen für die Rohstoffbranche zu entwickeln, die skalierbar sind und wiederkehrende Umsätze ermöglichen.

Über Aspermont

Aspermont (ASX: ASP) ist der führende Mediendienstleister für die globalen Rohstoffbranchen. Mit einer Markentradition von insgesamt über 560 Jahren, einer digitalen Reichweite von mehr als 3 Millionen Nutzern und einem wachsenden Portfolio an Abonnementprodukten entwickelt sich Aspermont kontinuierlich zu einem Weltmarktführer für B2B-Data-Intelligence-Lösungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Im Auftrag des Board of Directors.

Aspermont Limited

David Straface Company Secretary

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

