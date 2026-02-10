Geplatzte Mega-Deals, strategische Teilverkäufe und stille Transformationen abseits des Rampenlichts. Im Rohstoffsektor verschieben sich derzeit die Gewichte. Während ein globaler Branchenriese seine Konsolidierungspläne begraben muss und stattdessen mit gezielter Portfoliosteuerung auf geopolitische Realitäten reagiert, arbeitet ein anderer Akteur im Hintergrund an einem völlig neuen Geschäftsmodell. Gleichzeitig sorgt der Goldmarkt nach turbulenten Wochen wieder für klare Signale, flankiert von überraschend starken Quartalszahlen und hohem Cashflow. Für Anleger eröffnen sich damit spannende Konstellationen, zwischen Neubewertung, Stabilität und strukturellem Rückenwind.Den vollständigen Artikel lesen ...
