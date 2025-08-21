EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Finanzierung

TRATON setzt erfolgreich australisches Anleiheprogramm zur weiteren Diversifizierung der internationalen Finanzierung auf TRATON präsentiert australisches Medium-Term-Note-Programm mit einem Volumen von 5,0 Mrd AUD, um die Finanzierung über Europa hinaus weiter zu diversifizieren

Neben Interesse von Investoren in Australien und Neuseeland soll auch Interesse bei Investoren in Südostasien an TRATON geweckt werden München, 21. August 2025 - TRATON erschließt neue Kapitalmärkte in Australien, Neuseeland und Südostasien, um seine globale Finanzierungsstrategie zu stärken. TRATON hat erfolgreich ein australisches Medium-Term-Note (AMTN)-Programm mit einem Volumen von 5,0 Mrd AUD (ca. 2,9 Mrd EUR) aufgesetzt. Mit diesem Schritt erweitert TRATON seine Kapitalmarktstrategie über Europa hinaus und eröffnet Zugang zu neuen Investorengruppen in Australien, Neuseeland, Japan, Singapur sowie Hongkong. Das AMTN-Programm ergänzt das bestehende European-Medium-Term-Note-Programm in Höhe von 18,0 Mrd EUR, das der TRATON GROUP seit 2021 als zentrale Finanzierungsplattform dient. Mit dem neuen AMTN-Programm reagiert TRATON auf den steigenden Finanzierungsbedarf und konzentriert sich dabei auf Währungsdiversifizierung und die Ausweitung der regionalen Investorenbasis. Der australische Anleihemarkt bietet internationalen Emittenten gute Möglichkeiten zur Diversifizierung. Er erlaubt globalen Fondsmanagern, zusätzlich zu bereits bestehenden Euro-Investments, in australische Dollar (AUD) zu investieren. Darüber hinaus sind asiatische Investoren aufgrund eines lokalen Emissionsprogramms für Schuldverschreibungen aktive Teilnehmer am Primärmarkt für AUD-Anleihen. "Mit dem neuen AMTN-Programm legen wir den Grundstein für eine weitere nachhaltige und flexible Finanzierung unserer internationalen Wachstumsstrategie - insbesondere im Bereich Financial Services," erklärt Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP. TRATON Finance Luxembourg S.A., eine indirekte Tochtergesellschaft der TRATON SE, fungiert als Emittentin im Rahmen des AMTN-Programms. Die TRATON SE bürgt für Anleihen, die von TRATON Finance Luxembourg S.A. im Rahmen des AMTN-Programms emittiert werden. TRATON zielt darauf ab, das AMTN-Programm für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen, wobei das Kapital je nach Bedarf innerhalb der TRATON GROUP transferiert wird. Das AMTN-Programm unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen von New South Wales, Australien. Kontakt Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.



