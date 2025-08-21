Es handelt sich nach eigenen Angaben um das bislang größte Speicherprojekt des Unternehmens in Europa. Die Inbetriebnahme strebt Baywa re für 2029/30 an. Baywa re wird in Schottland sein bisher größtes Batteriespeicher-Projekt in Europa realisieren. Das Münchner Unternehmen erhielt für die Anlage in South Lanarkshire mit 500 Megawatt Leistung nun die Genehmigung, wie es am Donnerstag mitteilte. Der Batteriespeicher "Redshaw BESS" liege in unmittelbarer Nähe zur geplanten 400/132-Kilovolt-Umspannanlage von Scottish Power Transmission und sei strategisch am sogenannten B6-Engpasspunkt - einem zentralen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
